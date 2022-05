LeddarTech parrainera l’événement EcoMotion 2022 et présentera sa technologie de fusion de données brutes de capteurs et de perception du 9 au 12 mai à Tel Aviv, Israël

English French

QUÉBEC, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation comme commanditaire « Or » à l’événement EcoMotion Week 2022. L’entreprise y proposera ses solutions, et son président et chef de l’exploitation, Frantz Saintellemy, y fera une présentation.



« EcoMotion est un événement important touchant la mobilité qui se tient chaque année en Israël, et LeddarTech est fière d’y être un contributeur clé », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Cet événement récompense les entreprises technologiques innovantes et est appuyé par des commanditaires de l’industrie comme LeddarTech, l’Institut pour l’Innovation israélien, l’Initiative Mobilité intelligente du bureau du Premier ministre israélien et le ministère de l’Économie. L’équipe de notre centre de développement en fusion de données de capteurs et perception, basée en Israël, et Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech, sont impatients de prendre part à cet événement et de présenter notre plateforme de fusion de données de capteurs et de perception ainsi que notre technologie unique d’orientation numérique du faisceau », a conclu M. Boulanger.

LeddarTech participera aux événements suivants :

Scène principale : 11 mai, 12 h 15

Présentation par Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech – « Technologie de détection et de perception – Défis critiques et solutions pour les systèmes ADAS et AD » (en anglais)

Pôle technologique LeddarTech : 11 mai, 9 h 00 – 18 h 00

LeddarTech présentera en avant-première ses innovations de pointe :

LeddarVision™, la solution de fusion de données de capteurs et de perception pour les systèmes ADAS visant les véhicules automobiles et hors route et les applications de conduite autonome, développée pour les fournisseurs automobiles de rang 1-2 et les équipementiers.

LeddarSteer™, une nouvelle technologie solid-state d’orientation numérique du faisceau personnalisable de qualité automobile pour les fabricants de LiDARs, les fournisseurs de rang 1-2 et les développeurs de systèmes de vision.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d’autonomie 2 (aide à la conduite) jusqu’à 5 (autonomie complète) avec LeddarVision™, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d’une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l’orientation numérique du faisceau LeddarSteer™ ou le LeddarEngine™, bâti sur la technologie Leddar™ de LeddarTech et qui recourt à des techniques d’acquisition et de traitement de signal brevetées pour générer un signal de retour plus riche et plus net à moindre coût. Le LeddarEngine est une combinaison SoC et logicielle LiDAR évolutive hautement intégrée qui permet aux développeurs de LiDARs et aux fournisseurs automobiles de rang 1-2 de concevoir leurs propres solutions LiDAR. Détentrice de plus de 120 brevets accordés ou en instance, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

