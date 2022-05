Boreo Oyj Pörssitiedote 3.5.2022 KLO 08:00

Boreo järjestää osana Signal Solutions Nordic Oy:n yritysostoa suunnatun osakeannin yhtiön omistajille Tony Aaltoselle ja Lassi Kuosmaselle

Boreo Oyj julkaisi 3.5.2022 sijoittajauutisen, jonka mukaisesti se ostaa Signal Solutions Nordic Oy:n (”SSN”) koko osakekannan yhtiön toimitusjohtaja Tony Aaltoselta ja Lassi Kuosmasen omistamalta yhtiöltä (”Myyjät”)

Osana yritysostoa toteutettavassa suunnatussa osakeannissa liikkeellelaskettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 18,786 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 22.4.2022 saakka, on 49,40 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,71 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2,646,708. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen strateginen kehittäminen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 6.6.2022 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Vantaalla, 3. päivänä toukokuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

www.boreo.com



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 5563546

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä kuudessa maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.