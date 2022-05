Boreo Oyj Sijoittajauutinen 3.5.2022 KLO 08:00

Boreo vahvistaa Elektroniikka-liiketoimintaansa ostamalla Signal Solutions Nordic Oy:n

Boreo Oyj on allekirjoittanut 2.5.2022 sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa Signal Solutions Nordic Oy:n (”SSN”) koko osakekannan yhtiön toimitusjohtaja Tony Aaltoselta ja Lassi Kuosmasen omistamalta yhtiöltä (”Myyjät”). Yhtiö jatkaa kaupan jälkeen operointia itsenäisesti osana Boreo-konsernin Elektroniikka-liiketoiminta-aluetta Tony Aaltosen johtamana.

”Toivotamme Signal Solutions Nordicin (SSN) lämpimästi tervetulleeksi Boreo-konserniin ja olemme innoissamme päästessämme tukemaan yhtiön kasvutarinaa. SSN:llä on pitkäaikainen ja vahva asema asiakkaidensa kumppanina Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö hoitaa asiakkaidensa mittauslaitteisiin, langattomiin ratkaisuihin ja kuitutekniikan tuotteisiin liittyviä asiantuntija- sekä jakelutehtäviä. Tämä yritysosto täyttää erinomaisesti add-on yritysostoille asetttamamme kriteerit ja SSN on laadukas, kannattava ja hyvää kassavirtaa tuottava yrittäjävetoinen liiketoiminta. Lähdemme innostuneena tukemaan yhtiön johtoa liiketoiminnan kansainvälisen kasvun polulla ja lisäämme mahdollisuuksia kasvuun olemassaolevien elektroniikan jakeluliiketoimintojen kautta.” sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Vuonna 2013 perustettu SSN edustaa maailmanlaajuisesti johtavia valmistajia ja innovatiivisia tuotteita, jotka mahdollistavat korkealaatuisen testauksen, mittauksen sekä tutkimus- ja kehitystyön. Asiakkaat operoivat monella eri toimialueella aina maanpuolustuksesta, avaruusteollisuuteen, yliopistoihin, telekommunikaatioon sekä teolliseen tuotantoon. SSN työllistää 13 henkilöä ja sen toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Puolassa sekä Yhdysvalloissa. SSN-konsernin liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 13,0 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,1 miljoonaa euroa. Konserniluvut sisältävät emoyhtiö Signal Solutions Nordic Oy:n, sen 51 %:sti omistaman Signal Solutions Nordic AB:n sekä 51 %:sti omistaman Signal Solutions USA LLC:n. Lukuihin ei ole konsolidoitu Signal Solutions Nordic Oy:n 50 %:sti omistaman Signal Solutions Poland sp. z o.o. sp.k.:n lukuja, jonka liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 4,2 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,3 miljoonaa euroa.

Osakkeista maksettava kiinteä kauppahinta on 4,6 miljoonaa euroa ja sen perustana oleva velaton kauppahinta (yritysarvo) on noin 5,7 miljoonaa euroa. Kiinteä kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla yhteensä noin 0,9 miljoonan euron suuruinen suunnattu osakeanti Myyjille. Tarkemmat tiedot suunnatusta osakeannista on tiedotettu erillisessä 3.5.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi Boreo voi maksaa Myyjille lisäkauppahinnan, joka perustuu SSN-konsernin liiketoiminnan kehitykseen vuosina 2022-2024. Lisäkauppahinta maksetaan käteisenä.

Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille täytäntöönpanon ennakkoehdoille ja sen arvioidaan toteutuvan 1.6.2022. Boreo raportoi SSN:n osana sen Elektroniikka-liiketoiminta-aluetta. Kaupalla ei ole vaikutusta Boreon strategisiin tavoitteisiin.

Signal Solutions Nordic -konsernin avainluvut1

2021 2020 2019 Liikevaihto, EURm 13,0 13,1 11,0 Käyttökate, EURm 1,1 0,9 0,5 Käyttökate, % 8,6 6,5 4,8 Taseen loppusumma, EURm 5,2 4,0 3,2 Oma pääoma, EURm 2,8 1,8 1,4 Nettovelka, EURm 0,0* (0,6) 0,1

Avainluvut tilintarkastamattoman konsernitilinpäätöksen mukaisesti, tilikausi päättyy 31.12. Tilintarkastamattomassa konsernitilinpäätöksessä on konsolidoitu Signal Solutions Nordic Oy, Signal Solutions Nordic AB, sekä Signal Solutions USA LLC. Luvuissa ei ole konsolidoituna Signal Solutions Nordic Oy:n 50 % omistaman Signal Solutions Poland sp. z o.o. sp.k.:n lukuja, jonka liikevaihto 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 4,2 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,3 miljoonaa euroa.

*Emoyhtiölle kuuluva nettovelka suhteutettuna tytär- ja yhteisomistusyritysten omistusosuuksiin

