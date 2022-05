IBA renforce son portefeuille de dosimétrie avec l'acquisition de Modus Medical Devices Inc.

English French



L'acquisition renforce les activités de dosimétrie d'IBA en Amérique du Nord et ajoute l'une des offres de fantôme de dosimétrie les plus complètes du marché.

Louvain-la-Neuve, Belgique, 3 mai 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le leader des solutions d'assurance qualité en dosimétrie, annonce aujourd'hui l'acquisition de Modus Medical Devices Inc. (Modus QA), une société canadienne basée à London, Ontario, spécialisée dans les fantômes pour l'assurance qualité en radiothérapie.

Fondée en 2000 et employant une vingtaine de collaborateurs, Modus QA est à l'avant-garde de l'assurance qualité pour les technologies complexes de radiothérapie, telles que la radiothérapie guidée par l'image (IGRT), la radiothérapie avec positionnement surfacique (SGRT) et le gating respiratoire, qui ont permis des avancées significatives dans le traitement des patients. Elle est spécialisée dans les fantômes, un produit manufacturé conçu pour ressembler à un organe ou un tissu humain et utilisé pour quantifier les effets potentiels d'une dose de rayonnement sur un patient. La société possède une solide base installée, avec plus de 6500 fantômes utilisés dans plus de 4000 cliniques et hôpitaux dans le monde. Fondé sur la science, la recherche, le développement et la collaboration avec des physiciens médicaux, Modus QA est totalement engagée à fournir la précision nécessaire afin de permettre les meilleurs soins aux patients.

Grâce à cette acquisition, IBA bénéficiera de synergies tant au niveau de la R&D que des ventes et pourra diversifier son catalogue de produits. Cela devrait renforcer la position concurrentielle d'IBA au niveau mondial ainsi que sa présence en Amérique du Nord. Grâce aux produits complémentaires de Modus QA, IBA Dosimetry sera en mesure de commercialiser la gamme la plus avancée de fantômes pour l'assurance qualité en radiothérapie, renforçant ainsi sa position de leader dans ce segment. IBA s'appuiera sur sa large base de clients pour commercialiser les produits de Modus QA et, par conséquent, étendre leur portée à de nouveaux marchés en Europe et en Asie.

IBA et Modus QA élargiront ensemble leur portefeuille de produits dans le domaine de l'imagerie médicale et de la protonthérapie. Elles renforceront également les relations existantes avec les fabricants d'équipements originaux (OEM). En outre, au sein de la protonthérapie, l'expertise de Modus QA permettra à IBA de développer de nouveaux produits de dosimétrie, afin d'offrir une gamme complète de produits d'assurance qualité aux centres de protonthérapie.

Jean-Marc Bothy, Président d'IBA Dosimétrie, commente : « Modus QA possède des experts reconnus dans le domaine de la dosimétrie et cette acquisition nous est très complémentaire et renforce encore notre offre de dosimétrie de premier plan au niveau mondial. Nous sommes très heureux d'accueillir l'expertise de l'équipe de Modus QA au sein de l'équipe de Dosimétrie, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour réaliser la mission d'IBA Dosimétrie : traiter encore plus de patients en toute sécurité. »

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, ajoute : « Nous souhaitons la bienvenue à tous les employés de Modus dans la famille IBA. Cette acquisition n'est pas seulement importante pour l'activité Dosimétrie, mais elle reflète notre stratégie d'entreprise plus large, qui consiste à rechercher des opportunités commerciales génératrices de valeur afin de développer notre offre de produits de pointe sur nos marchés cibles. »

***FIN***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Modus Medical Devices Inc

Depuis plus de 20 ans, Modus QA est à l'avant-garde de l'assurance qualité dans le domaine de la radiothérapie avancée et de l'imagerie médicale. L’entreprise a gagné la confiance des plus grands physiciens médicaux du monde en créant des fantômes et des logiciels qui les aident à assumer leurs responsabilités avec la plus grande confiance. Fondés sur la science et engagés dans la collaboration, Modus QA continue d'innover à mesure que les options de traitement et d'imagerie évoluent, ce qui leur permet d'être précis au moment où cela compte le plus.

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe