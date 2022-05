English French







Vallourec investit dans GreenFire Energy, un développeur de solutions de géothermie en circuit fermé

Meudon (France), le 3 mai 2022 – Vallourec, un fournisseur mondial de solutions tubulaires pour le secteur de l’énergie, annonce avoir investi dans GreenFire Energy, une start-up américaine qui développe des systèmes de géothermie, en circuit fermé, basés sur sa technologie innovante GreenLoop™. Cette opération a été réalisée dans le cadre d’une levée de fonds « Series A » aux côtés d’autres investisseurs majoritaires, Baker Hughes et Helmerich & Payne.

Vallourec et GreenFire Energy collaborent depuis 2019 sur plusieurs projets de technologie de géothermie en circuit fermé. Cet investissement renforcera encore davantage la relation entre les deux entreprises.

La solution THERMOCASE® VIT (tubes isolés sous vide) de Vallourec est un composant-clé des systèmes de géothermie en boucle fermée. Ces tubes permettent en effet de transporter de l’eau chaude ou de la vapeur en limitant les pertes de chaleur. Grâce à sa position de leader sur ce marché avec sa gamme de produits THERMOCASE® VIT, le Groupe pourra concevoir et fournir des solutions sur mesure pour les projets futurs de GreenFire Energy.

La géothermie est appelée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et la décarbonation des économies. C’est en effet la seule source renouvelable qui puisse fournir une énergie stable, décarbonée et polyvalente. Alors que les systèmes classiques reposent sur l’exploitation de ressources géothermiques dans des zones et avec des conditions très spécifiques, les systèmes avancés de géothermie (Advanced Geothermal Systems) – tels ceux développés par GreenFire Energy - pourraient permettre de produire de l’énergie quasiment partout.

« A travers cet investissement dans GreenFire Energy, Vallourec démontre une fois de plus son ambition de s’inscrire comme un acteur à long terme de la transition énergétique pour préparer le futur » a indiqué Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration & Directeur-Général de Vallourec. « L’innovation est dans l’ADN de Vallourec et fait partie des leviers clés pour accélérer notre transformation. Nous sommes fiers de soutenir les efforts de GreenFire Energy pour développer ces technologies innovantes de géothermie en circuit fermé. La proximité client est aussi une valeur de référence pour Vallourec : en travaillant aux côtés de Baker Hughes et Helmerich & Payne, nous aurons l’opportunité d’affiner encore nos solutions pour répondre aux défis des opérateurs de géothermie. »

Joe Scherer, PDG et fondateur de GreenFire Energy, a ajouté : « l’investissement de leaders de l’industrie tels Vallourec, Baker Hughes et Helmerich & Payne représente une reconnaissance formidable de notre technologie et de son potentiel de développement à large échelle, et témoigne du dynamisme commercial dans ce domaine. L’équipe Vallourec a une très bonne compréhension de notre technologie et de nos projets et montre ainsi son engagement à poursuivre son soutien à notre développement. »

Vallourec est impliqué depuis des décennies dans de grands projets de géothermie conventionnelle dans le monde entier (Indonésie, Allemagne, USA, Afrique de l’Est, Pays-Bas...), fournissant des tubes de cuvelage qui répondent aux exigences les plus strictes en termes de conditions d’exploitation. Grâce à sa solution THERMOCASE® VIT, Vallourec est également à l’avant-garde du développement de la technologie et des systèmes géothermiques en circuit fermé.

A propos de GreenFire Energy

GreenFire Energy développe et met en œuvre une technologie géothermique innovante visant à accélérer la transition vers une énergie renouvelable propre et continue partout dans le monde. GreenLoop™ de GreenFire est une technologie géothermique en circuit fermé qui extrait et transporte la chaleur des profondeurs de la terre pour être ensuite utilisée pour la production d’énergie géothermique. La société assure des projets de rénovation, d’expansion et de création de nouvelles installations géothermiques, rapides, peu coûteux et à haut rendement. Ce modèle économique évolutif a permis d’établir des relations commerciales avec de nombreux opérateurs mondiaux de premier plan dans le domaine de la géothermie.

La technologie de GreenFire Energy a été développée grâce à des subventions du département de l’Énergie des États-Unis, de la California Energy Commission et à des recherches menées avec des laboratoires nationaux américains, de grandes universités et d’éminents experts. La société possède de nombreux brevets internationaux. GreenFire Energy a son siège social dans la région de la baie de San Francisco en Californie, aux États-Unis.

www.greenfireenergy.com

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5

pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)1 41 03 77 50

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

Pièce jointe