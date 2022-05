Quadient et Decathlon réaffirment leur partenariat sur les consignes colis automatiques

English French

§ Le leader mondial de la distribution d'articles de sport a choisi Quadient à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel pour renforcer sa stratégie omnicanale et proposer davantage de choix de livraison à ses clients

Paris

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’automatisation des processus d’entreprise et opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, annonce que Decathlon, leader de la vente d'articles sportifs dans le monde, équipera en 2022 des dizaines de magasins supplémentaires de consignes colis automatiques Quadient. Depuis l’adoption des premières consignes Quadient en 2015, 62 magasins Decathlon s’en sont équipés en France. Le processus, éprouvé et certifié par les équipes, a motivé la volonté de l’enseigne de poursuivre ce partenariat.

Accélérés par la crise sanitaire, les nouveaux modes de consommation et la demande croissante de solutions de livraison plus pratiques amènent Decathlon à affiner sa stratégie omnicanale, en multipliant les modes de retrait dans le cadre de son service « Cliquez et Retirez ».

« Decathlon poursuit son accélération sur le e-commerce à travers plusieurs leviers : la livraison en 24h sur toute la France, le retrait en drive, la location, la seconde vie, etc., en proposant des solutions de retrait toujours plus innovantes au service de nos clients », explique Stéphane Montini, Directeur de la Transformation Digitale Decathlon France. «Decathlon, grâce à la mise en place de ces consignes automatiques, s'adapte aux nouvelles habitudes de ses clients et surtout à leurs besoins. Les objectifs sont de : gagner du temps à l’accueil de nos magasins, et renforcer le conseil client, grâce à nos collaborateurs encore plus disponibles, augmenter le nombre de possibilités de retrait dans le but d’avoir une expérience client encore plus moderne et ainsi répondre aux nouveaux besoins de consommations d’aujourd’hui. »

La solution Parcel Pending de Quadient

Pour la poursuite de son déploiement, Decathlon s’appuie sur l’offre complète de solutions de retrait automatique Quadient pour proposer un large choix de modes de retrait « Cliquez et Retirez » à ses clients. La gamme de consignes colis Parcel Pending de Quadient comprend des modèles indoor, pour des installations à l’intérieur des magasins, outdoor, pour une accessibilité 24/7 en extérieur et conçues pour résister aux intempéries, ainsi que le modèle Lite, lancé en 2020. La consigne automatique Parcel Pending Lite a la particularité de pouvoir être installée sans assistance technique, sans raccordement électrique, et être facile à déplacer, ce qui est très pratique en magasin où les aménagements sont revus régulièrement pour améliorer le parcours client.

« Nous sommes fiers et ravis de la confiance renouvelée de Decathlon, enseigne avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années pour apporter des solutions adaptées aux attentes des consommateurs », a déclaré Geoffrey Godet, Chief Executive Officer, Quadient. « Notre solution ouverte et agnostique s’intègre à leurs processus et contribue à créer une expérience client et collaborateur exceptionnelle en magasin ».

Quadient poursuit son ambition d’être une référence en matière de réseaux ouverts de consignes colis automatiques dans les principaux marchés e-commerce au monde. Dans les prochains mois, Decathlon envisage d’étendre le projet à l’international, deux pilotes sont déjà en cours. L’enseigne est présente dans 60 pays.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

À propos de DECATHLON

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : concevoir des produits techniques, mettre à disposition des services innovants et les proposer en ligne et en magasins. Avec 324 points de vente en France et plus de 1 700 à l’international, DECATHLON et ses 105 000 coéquipiers travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover pour le sport dans son ensemble et l’amener là où il n’est pas encore.

