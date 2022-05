English Finnish

ENEDO OYJ Liiketoimintakatsaus 3.5. 2022 klo 9:45

Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.1. – 31.3.2022 - Käänneohjelma etenee suunnitelman mukaisesti, likviditeetti-tilanne yhä haasteellinen





Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia

Tammi-maaliskuun 2022 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 18% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 10,4 milj. euroa (8,8 milj. euroa).

Käyttökate nousi positiiviseksi ja oli 0,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa), kasvua 1,3 milj. euroa vuoden 2021 ensimmäiseen nelännekseen verrattuna.

Liikevoitto (EBIT) kasvoi vertailukaudesta ja oli 0,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Katsauskauden tulos parani ja oli -0,3 milj euroa (-1,6 milj euroa).

Saadut uudet tilaukset olivat 14,7 milj. euroa, kasvua 13% verrattuna samaan aikaan viime vuonna (13,0 milj. euroa).

Tilauskanta vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 34,1 milj. euroa (EUR 14,0 milj euroa).

Käänneohjelma on toteutettu, säästöt liikekuluissa noin 0,7 milj. euroa verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen.

Globaali komponenttipula on vaikuttanut tuloksentekokykyyn negatiivisesti.

Likviditeettitilanne on säilynyt haasteellisena.





Avainluvut

1-3/22 1-3/21 1-12/21 Milj. euroa 3kk 3kk 12kk Liikevaihto 10,4 8,8 36,4 Käyttökate 0,8 -0,5 -3,2 Liikevoitto (EBIT) 0,0 -1,3 -6,6 Katsauskauden tulos -0,3 -1,6 -4,5

Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,4 milj. euroa, kasvua 18 % verrattuna edellisvuoden 8,8 milj. euron liikevaihtoon. Kasvu johtui pääosin Power Supplies ja LED-Drivers tuotegategorioiden suuresta kysynnästä, kun taas Power Systems tuotekategorian liikevaihto laski. Uusien tilausten kertymä jatkui vahvana, mikä johti erittäin korkeaan 34,1 milj. euron tilauskantaan.

Enedo on päättänyt luokitella liiketoimintakategoriansa uudelleen ja siirtää juna-liiketoimintaan liittyvät tuotteet Power Systems tuotekategoriasta Power Supplies tuotekategoriaan. Tämä johtuu lähinnä siitä että juna-liiketoiminnan tuotteet ovat samankaltaisempia Power Supplies -tuotteiden kuin Power Systems -tuotteiden kanssa ja tämän muutoksen jälkeen tuotekategoriat ovat teknisesti yhteneväisempiä. Kaikki tämän Liiketoimintakatsauksen luvut on esitetty uuden tuoteluokitelun mukaisesti.

Power Supplies tuotekategorian liikevaihto kasvoi 1,2 miljoonalla eurolla ja oli 6,7 miljoonaa euroa jossa oli kasvua 21 % vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen 5,5 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Tilauskannan kasvu on ollut voimakkainta Power Supplies tuotekategoriassa ja ilman globaalia komponenttipulaa liikevaihto olisi voinut olla korkeampi kuin nyt raportoitu 6,7 milj. euroa.

Led Drivers -tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 41% ja oli 2,7 miljoonaa euroa missä oli kasvua 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Led Drivers -tuotekategorian kasvu johtui pääasiassa asiakkaidemme lisääntyneestä kysynnästä urheilustadion ja julkisen ympäristöt liiketominta-alueilla.

Power Systems -tuoterkategorian liikevaihto laski 0,3 miljoonaa euroa ja oli 1,1 miljoonaa euroa. Syynä laskuun oli lähinnä globaali komponenttipula. Tilauskanta oli kuitenkin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1,9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuosi sitten.

Suuri osa konserninlaajuisesta käänneohjelmasta on nyt toteutettu ja suunnitellut positiiviset vaikutukset yhtiön toimintaan ovat toteutuneet. Seuraavaksi keskitymme tomintamme jatkuvaan kehittämiseen sekä toimenpiteisiin tunnistettujen riskien elmininoimiseksi. Globaali komponenttipula vaikeuttaa edelleen toimintaamme ja odotamme komponenttipulan jatkuvan vuoden loppuun saaakka. Yhdessä haastavan kassatilanteen kanssa tämä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin ja taloudelliseen asemaan.

Logistiikkatoimintojen tilanne, tuotannon pullonkaulat sekä investointipuutteet Tunisian tuotantokoneistossa vaikuttavat myös toimintaan negatiivisesti. Yhtiö on aloittanut tarvittavat parannustoimenpiteet Tunisiassa, lisäksi yhtiö etsii ulkopuolisia EMS-kumppaneita parantamaan asiakkaiden palvelua.

Konserninlaajuinen ERP-projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja toinen vaihe sisältäen logistiikan ja varastotoiminnot otettiin käyttöön Suomessa tammikuun 2022 alussa. ERP-projekti jatkuu myöhemmin Tunisissa ja Italiassa.

1-3/22 1-3/21 1-12/21 LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 3kk 3kk 12kk Amerikka 2,2 1,5 7,4 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 5,2 5,0 19,3 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,0 1,2 5,1 Suomi 1,0 1,1 4,6 Yhteensä 10,4 8,8 36,4 1-3/22 1-3/21 1-12/21 LIIKEVAIHTO, TUOTEKATEGORIAT, MEUR 3kk 3kk 12kk Power Supplies 6,7 5,5 23,3 Led Drivers 2,7 1,9 9,2 Power Systems 1,1 1,4 4,0 Yhteensä 10,4 8,8 36,4

Rahoitustilanne

Yhtiön maksuvalmiustilanne on pysynyt haastavana johtuen lähinnä vaihto-omaisuuden kasvusta. Varastojen arvo pysyi korkeana ja se oli 10,1 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Varastojen arvo on kasvanut 0,7 miljoonaa euroa joulukuun 2021 lopusta ja noin 1,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 syyskuun loppuun verrattuna. Yhtiö on aloittanut toimenpiteitä varastotasojen alentamiseksi ja kassavarojen vapauttamiseksi varastoista ja nettokäyttöpääomasta. Tämän arvioidaan lopulta helpottavan haastavaa likviditeettitilannetta.

Konsernin kassavarat olivat maaliskuun lopussa 2,1 miljoonaa euroa verrattuna 2,7 miljoonaan euroon vuoden 2021 lopussa. Enedo allekirjoitti uuden 5,0 miljoonan euron lainan joulukuun 2021 lopussa ja laina on nostettu kokonaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Suurin osa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana nostetusta 1,5 miljoonasta eurosta käytettiin käänneohjelman rahoittamiseen ja lyhytaikaisten lainojen lyhentämiseen.

Yllä mainitun 5,0 miljoonan euron lainajärjestelyn erääntymispäivä on 30.9.2022. Alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti yhtiö pyrkii vahvan tilauskannan ja käänneohjelman mukaisten alentuneiden kustannusten perusteella joko sopimaan lainanantajan kanssa laina-ajan pidentämisestä tai neuvottelemaan uudesta lainasta jonkin muun rahoituslaitoksen kanssa tai vaihtoehtoisesti hankkimaan riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta lainan takaisinmaksuun. Enedo tutkii parhaillaan yllä mainittuja vaihtoehtoja.

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com

