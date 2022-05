ZOLEO Inc. annonce son expansion en Europe

French German

TORONTO, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZOLEO Inc., une société mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions de messagerie qui changent la façon dont les consommateurs restent connectés lorsqu'ils voyagent en dehors de la couverture mobile, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses opérations en Europe. ZOLEO®, la première solution de messagerie axée sur le consommateur de son genre basée sur les normes Short Burst Data® (SBD®) d'Iridium®, cellulaires et Wi-Fi® et la seule solution à offrir une alerte SOS progressive, est désormais disponible en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni. La société prévoit également d'étendre rapidement son empreinte européenne.



Destiné à tous ceux qui vivent en marge ou qui sortent de la couverture mobile pour le travail ou les loisirs, ZOLEO étend la couverture du smartphone de l'utilisateur partout dans le monde. L'appareil compact ZOLEO se connecte via Bluetooth® depuis une application gratuite sur le smartphone/la tablette Android ou Apple de l'utilisateur et achemine en toute transparence les messages via le réseau le moins coûteux disponible. Lorsque les utilisateurs s'éloignent de la couverture mobile, ZOLEO transmet des messages via le réseau satellite Iridium qui fournit une couverture partout. De manière unique, lorsque les utilisateurs retrouvent une couverture mobile, ZOLEO transmet en toute transparence les messages via des réseaux mobiles ou Wi-Fi. Les fonctionnalités de sécurité personnelle telles que l'enregistrement, les prévisions météorologiques hyper-locales, le partage de l'emplacement et les alertes SOS à l'échelle mondiale 24 h/24 et 7 j/7 offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire lors des sorties hors du réseau. Global Rescue® fournira 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des services mondiaux de coordination des interventions d'urgence aux abonnés en Europe.

Cette expansion est le résultat du succès notable sur le marché que ZOLEO connaît depuis son lancement en 2020. L'appareil est actuellement vendu au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. ZOLEO a remporté de nombreux prix. Il a notamment été nommé Product of the Year (Produit de l'année) 2021 par Outdoor Retailer et a été adopté par une base d'abonnés substantielle et en rapide expansion comptant sur ZOLEO pour une messagerie mondiale véritablement transparente et des alertes SOS quel que soit l'endroit où ils travaillent ou s'amusent.

« Il est incroyablement passionnant que les consommateurs européens aient désormais accès à la solution de messagerie par satellite mondiale primée ZOLEO pour la connectivité, la sécurité et une plus grande tranquillité d'esprit quel que soit l'endroit où ils se rendent », a déclaré Davide Carpegna, directeur général de ZOLEO EMEA.

Les produits ZOLEO seront vendus directement via le site Web de ZOLEO au Royaume-Uni et dans la région nordique, ainsi que sur Amazon.co.uk. La distribution dans la région nordique sera gérée par le distributeur agréé de la société, CIRDAN. Distributeur d'accessoires de plein air de renom, dont la réputation est fondée sur des bandes de haute qualité, CIRDAN distribuera ZOLEO par le biais de son vaste réseau de détaillants et de revendeurs.

« Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec ZOLEO pour apporter sa solution de messagerie mondiale innovante aux consommateurs de la région nordique. ZOLEO change la donne pour les utilisateurs de smartphones qui s'aventurent en dehors de la couverture mobile. L'appareil ZOLEO, petit et robuste, fonctionne avec l'application ZOLEO gratuite sur le smartphone des utilisateurs afin de fournir des messages mondiaux, des alertes SOS, des enregistrements, le partage de localisation et des prévisions météorologiques à la demande à un prix très abordable », explique Arne Pedersen, directeur général de CIRDAN AS.

L'appareil ZOLEO sera initialement disponible en ligne au prix de 269 € en Europe et de 209 £ au Royaume-Uni. Les abonnements mensuels flexibles sont facturés de 20 € à 60 € pour un forfait illimité en Europe, et de 18 £ à 58 £ au Royaume-Uni. Tous les forfaits ZOLEO incluent la possibilité de suspendre temporairement le service lorsqu'il n'est pas utilisé. Plus de détails sur les produits, les tarifs et la couverture sont disponibles à l'adresse www.zoleo.com.

ZOLEO offre des capacités de messagerie bidirectionnelle qui ne sont actuellement offertes par aucun autre dispositif de communication par satellite, à savoir :

Alertes SOS progressives qui fournissent des mises à jour d'état étape par étape en cas d'urgence via l'application ZOLEO gratuite.

Un numéro de SMS et une adresse e-mail dédiés qui permettent à vos contacts de vous joindre facilement, plutôt que d'attendre un message de votre part avant de pouvoir y répondre.

Une expérience de messagerie familière et non technique pour les utilisateurs de smartphones.

Une application qui transite de manière transparente entre le Wi-Fi, le mobile et le réseau par satellite Iridium, afin que les messages soient transmis même si l'utilisateur n'est pas actuellement connecté à l'appareil ZOLEO lorsqu'il dispose d'une couverture Wi-Fi ou mobile

Messages d'une longueur de 950 caractères ou plus, par opposition à la limite de message de 160 caractères/SMS associée à d'autres périphériques.



« Nous sommes ravis d'étendre notre présence afin que les utilisateurs européens puissent également explorer en toute confiance des zones en-dehors de la réception mobile, sachant qu'ils peuvent toujours contacter leurs proches, leurs collègues et même des services d'urgence si nécessaire », a déclaré Morris Shawn, président de ZOLEO Inc. et de Roadpost Inc.

ZOLEO soutient les efforts mondiaux de reboisement en partenariat avec One Tree Planted®. Un arbre est planté pour chaque activation ZOLEO.

À propos de ZOLEO Inc.

Fondée en 2018 et basée à Toronto, au Canada, ZOLEO Inc. est une coentreprise entre Beam Communication Pty. Ltd. et Roadpost Inc. qui sont les pionniers du développement de solutions mondiales innovantes de messagerie à moindre coût et axées sur le consommateur, comprenant des appareils sans fil et des applications basées sur les normes Iridium Short Burst Data (SBD), mobiles et Wi-Fi. La société dessert trois marchés principaux, dont les consommateurs résidant en marge de la couverture mobile, les amateurs de loisirs en plein air et les travailleurs sur le terrain nécessitant la sécurité des travailleurs isolés et la messagerie à distance. Ses produits sont proposés par l'intermédiaire de détaillants agréés et de détaillants en ligne aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, y compris des détaillants nationaux tels que Cabela’s, Bass Pro, REI, MEC, Anaconda et Autobarn. Roadpost est responsable de la distribution au détail en Amérique du Nord et Beam est responsable des régions Europe et Asie-Pacifique. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.zoleo.com .

ZOLEO est une marque commerciale de ZOLEO Inc. La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZOLEO Inc. est autorisée sous licence. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Les autres marques, produits, noms de sociétés, marques commerciales et marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contacts auprès des médias

Europe

Catherine Merrin

E-mail : cmerrin@zoleoinc.com

Mobile : +33 6 75 90 43 54

Amérique du Nord

Kim Layne

E-mail : klayne@roadpost.com

Mobile : +1 416-587-7088

Australie

Brendon Lau

E-mail : media@beamcommunications.com

Mobile : +61 409 341 613

Des photographies accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2119717f-e49f-4f75-81e4-6a0f946c4198

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4559b597-52cc-4650-8cc6-7af392210b2d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeccaff2-edd8-4e44-a8ec-61d20ad4073b