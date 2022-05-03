Athenex、美國德薩斯州兒童癌症中心及貝勒醫學院 (Baylor College of Medicine) 的細胞和基因治療中心在 ASGCT 第 25 屆年會上展示用於治療復發／難治性高危神經母細胞瘤的自體 GD2 CAR-NKT 細胞療法 KUR-501 的 第 1 期臨床數據

由德薩斯州兒童癌症中心的先進先天細胞治療中心和貝勒醫學院的研究人員所提供



數據顯示，所有患者的 CAR-NKT 細胞在轉移後擴增，以及復發/難治神經母細胞瘤患者的客觀反應

療效證據包括具有 25% (3/12) 總緩解率 (ORR)、58%（4 例疾病穩定、2 例部分緩解、1 例完全緩解/12）疾病控制率 (DCR) 和 劑量水平 4 (1x10 8 /m 2 )的 3 例中有 2 例緩解。

/m )的 3 例中有 2 例緩解。 持久的完整反應可持續 12 個月

分析發現，回應者與輸注前產品中的 CD62 L+ NKT 頻率以及在輸注後外周血中的 CAR-NKT 曲線下面積 (AUC) 相關

耐受性良好，沒有劑量限制毒性；在首四個劑量水平沒有免疫相關的神經毒性綜合徵（ICANS）和 1 例 2 級 CRS

紐約州水牛城, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX)是一家致力於發現、開發和商業化治療癌症及相關疾病的新療法的全球生物製藥公司，今天宣佈公司將於 2022 年 5 月 16 日至 19 日在華盛頓特區舉行的 ASGCT 第 25屆 年會上發表簡報。簡報相關的摘要現在可於 議網站 上找到。

簡報的詳情如下：

口述簡報詳情：

摘要 54：抗-GD2 CAR NKT 細胞是安全的，可為復發／難治神經母細胞瘤患者中產生抗腫瘤反應

日期／時間：2022 年 5 月 16 日，星期一，下午 2:30 時至下午 2:45 時（美國東部時間）

議題：進行中的基因和細胞治療試驗

講者：貝勒醫學院的 Andras Heczey 博士

地點：Room 201, Walter E. Washington Convention Center, 801 Mt Vernon Pl NW Washington, D.C. (華盛頓)

Athenex 細胞療法總裁 Dan Lang 醫學博士表示 ：「觀察劑量反應的證據令人非常鼓舞，我們很高興看到三分之二的反應達到 1 億個細胞/平方米。隨著調至更高的劑量，我們希望能看到更多的回應。數據繼續激勵我們跟貝勒醫學院 (BCM) 和德薩斯州兒童醫院 (TCH) 的合作夥伴，我期待我們進一步的更新。」

關於 KUR-501

KUR-501，是一種針對 GD2 的自體 NKT 細胞 CAR 產品，GD2 是一種腫瘤相關抗原，幾乎在所有神經母細胞瘤以及黑色素瘤、一些肉瘤和各種其他腫瘤上都表現出來。GINAKIT2 是 KUR-501 的第 1 期單臂臨床研究 (NCT03294954)，用於難治或復發高風險神經母細胞瘤的患者，將評估最高六個劑量水平的 KUR-501，並在用環磷酰胺和氟達拉濱進行淋巴清除後，將評估多達六個劑量水平的 KUR-501。

神經母細胞瘤是一種交感神經系統，通常是腎上腺的兒科癌症，與患有高危疾病的兒童的預後不良有關，並且是醫療上尚未滿足的重要需求。KUR-501 開發計劃還旨在使用經過驗證的目標，為實體腫瘤的 CAR-NKT 細胞提供自體概念驗證。

GINAKIT2 研究得到 Athenex, Inc. (該公司於 2021 年 5 月收購了 Kuur Therapeutics) 和 Alex’s Lemonade Stand 基金會的支持。該研究目前正在 BCM/TCH 招募患者。

關於 Athenex, Inc.

創立於 2003 年的 Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療的細胞療法藥物商業化的領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery，以及 (3) Src 酶抑制劑。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常用「相信」、「期待」、「潛在」和類似表達等術語來識別。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及對我們持續經營能力的重大懷疑；我們的策略重點是專注於我們的細胞治療平台及我們出售非核心資產的計劃；我們獲得融資以資助營運的能力，成功重新分配我們的資源並減少我們的營運費用；延長或償還我們欠高級擔保貸方的大量債務；我們的主要臨床候選藥物的開發階段，包括 NKT 細胞療法和涉及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准的不確定性的相關風險；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；公司成功證明其候選藥物的安全性和有效性並及時獲得候選藥物批准（如有的話）的能力；正在進行的法律程序的不確定性；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務的能力相關的風險，包括與維持與客戶、供應商和員工的關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們能力的營運、文化和管理理念的差異，以及我們支持 Kuur 業務增加的成本負擔能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；2019 冠狀病毒病疫情和其他宏觀經濟因素（如烏克蘭戰爭）的影響及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭; 知識產權風險；與在國際和中國開展業務有關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；我們是否與 ImmunityBio 簽訂首選合約製造協議；以及我們不時在美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險因素，這些文件的副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲取，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com