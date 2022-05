Maple Flow 2022 de Maplesoft offre de nouvelles fonctions de productivité qui permettent aux ingénieurs d'économiser du temps et des efforts lors de la création de feuilles de calcul de qualité

French German

WATERLOO, Ontario, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft annonce la dernière version de son logiciel de calcul d'ingénierie Maple Flow. Maple Flow est un outil mathématique qui permet aux ingénieurs de réfléchir, de développer et de documenter facilement leurs calculs de conception. Les améliorations de productivité de la nouvelle version 2022 améliorent les méthodes de travail lors de la création et de l'utilisation des feuilles de calcul de conception, ce qui permet aux ingénieurs de gagner du temps lors de leurs tâches de calcul quotidiennes.



Les ingénieurs consacrent des efforts considérables à rassembler les exigences, les sources de référence et les calculs mathématiques dans des feuilles de travail de conception, qui doivent être mises à jour plusieurs fois au cours d'un projet. Avec Maple Flow, il est simple de rassembler tout ce contenu dans un seul document, ce qui facilite la compréhension, la maintenance, la mise à jour et la réutilisation des calculs et de la conception. Maple Flow comprend des exemples d'applications dans de nombreux domaines de l'ingénierie, tels que la conception de béton armé, l'analyse des circuits dans le pire des cas et l'écoulement des fluides dans les pipelines. La nouvelle version facilite l'utilisation de ces exemples pour débuter, grâce à un système d'aide mis à jour qui permet de trouver plus rapidement les exemples pertinents et de les copier dans votre propre document.

D'autres améliorations de la productivité comprennent des mises à jour automatiques encore plus rapides lorsqu'un paramètre est modifié, un meilleur alignement des matrices, des tableaux et des vecteurs autour du canevas, et une saisie plus facile lors de l'utilisation de modèles d'expression.

"Les ingénieurs en mécanique, en électricité et en génie civil nous ont dit qu'ils recherchaient un moyen rapide de rassembler et d'organiser les calculs de conception, les analyses et les hypothèses dans un document unique. Maple Flow est un outil efficace qui combine les mathématiques en direct avec les éléments de conception dans une mise en page propre et flexible, d'une manière qui est impossible dans de nombreux outils couramment utilisés, comme les feuilles de calcul", déclare Samir Khan, chef de produit chez Maplesoft. "Dans cette dernière version, les nouvelles fonctions de productivité permettent aux ingénieurs de préparer plus rapidement les feuilles de conception à l'aide de modèles et d'exemples, et d'apporter plus facilement des modifications. Les nouveaux utilisateurs de Maple Flow peuvent rapidement apprendre à produire des documents de calcul complexes d'aspect professionnel, ce qui les libère pour des tâches de conception précieuses."

Maple Flow est un outil de communication important pour le partage des connaissances critiques en matière de conception au sein d'une organisation d'ingénierie. Les documents peuvent être facilement formatés pour une impression éventuelle ou une exportation PDF. La nouvelle version de Maple Flow permet aux ingénieurs d'attirer davantage l'attention sur les informations ou les résultats importants grâce à la possibilité de définir des couleurs de fond pour mettre en évidence certaines parties du document.

Maple Flow est disponible en anglais, en japonais et en chinois simplifié.

À propos de Maplesoft

Maplesoft est le principal fournisseur d'outils logiciels performants pour l'ingénierie, les sciences et les mathématiques. Les solutions d'ingénierie de Maplesoft fournissent des outils et des services avancés pour la simulation de systèmes, la gestion des calculs et l'ingénierie des systèmes, aidant ainsi les organisations à maximiser la puissance de leurs connaissances en ingénierie afin qu'elles puissent terminer leurs projets rapidement et avec succès. La suite de produits Maplesoft comprend Maple, le moteur mathématique le plus puissant au monde ; Maple Flow, le logiciel mathématique pour les calculs d'ingénierie ; MapleSim, l'outil avancé de modélisation et de simulation au niveau des systèmes ; et MapleMBSE, qui prend en charge une approche d'ingénierie des systèmes basée sur les modèles pour la gestion des exigences. Les produits et services de Maplesoft sont utilisés dans la conception de machines, la robotique, l'aérospatiale, l'automobile, l'automatisation industrielle et de nombreux autres domaines où les ingénieurs doivent relever des défis complexes. Parmi les clients figurent Boeing, FLSmidth, Ford, Google, Intel, NASA et Samsung.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6830f2f2-bb19-4da7-a689-bcae2aa91c4c/fr