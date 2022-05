Marimekko-päivä 20.5. – perinteinen Esplanadin näytös laajenee koko kaupungin tapahtumaksi

English Finnish





Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 3.5.2022 klo 11.00

Marimekko järjestää perinteisen Esplanadin muotinäytöksensä perjantaina 20.5.2022 kahden vuoden koronapandemiasta johtuneen tauon jälkeen. Tänä vuonna tapahtuma laajenee Esplanadin puistosta myös eri puolille Helsinkiä, kun Marimekko tuo yllätysesiintyjiä Helsingin kahviloihin ja ravintoloihin aina aamiaisesta auringonlaskuun. Kesänäytöksen pääesiintyjänä nähdään nouseva laulaja-lauluntekijä Lxandra.

Perinteikäs Esplanadin muotinäytös sai alkunsa vuonna 1992 vastapainona aikansa eksklusiivisille muotinäytöksille, jonne vain harvoilla ja valituilla oli pääsy. Marimekon legendaarinen silloinen omistaja ja toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen halusi tuoda rohkeat kuviot ja värit keskelle kaupunkia kaikkien nähtäviksi ja koettaviksi. Esplanadin näytös on alusta lähtien ollut yleisölle täysin avoin ja maksuton tilaisuus, viestien Marimekon demokraattista elämänfilosofiaa, joka pyrkii voimaannuttamaan ihmisiä olemaan onnellisia sellaisina, kuin he ovat.

”Esplanadin näytöksen perinne syntyi kolmekymmentä vuotta sitten, kun Kirsti Paakkanen keksi kutsua suuren yleisön nauttimaan Marimekon värikkäistä kuvioista ja juhlistamaan yhdessä kesän alkua Helsingin sydämeen. Tapahtumasta on vuosien mittaan tullut tärkeä osa Helsingin kaupunkikulttuuria, ja sen kunniaksi, että näytös on jälleen mahdollista järjestää fyysisesti, haluamme tuoda iloa ihmisille ympäri kotikaupunkiamme vielä laajemmin Marimekko-päivän merkeissä. Tuomalla Esplanadin näytöksen hengen eri puolille Helsinkiä pyrimme mahdollistamaan osallistumisen päivän rientoihin myös vähemmän ruuhkaisissa paikoissa ja heille, jotka eivät muista syistä pääse paikan päälle Esplanadille”, kertoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Esplanadin näytös esittelee ensimmäistä Marimekon luovan johtajan Rebekka Bayn johdolla syntynyttä kesämallistoa. Marimekon kevään 2022 kampanja ilmentää urbaanien villikukkien kesyttämätöntä voimaa raivata tiensä kukoistukseen, vaikka asfaltin läpi. Villikukkien tavoin tämän vuoden yllätysesiintyjät tuovat iloa mitä yllättävimpiin paikkoihin ympäri Helsinkiä.

“Esplanadin näytöksen järjestäminen kahden vuoden tauon jälkeen tuntuu erityisen merkitykselliseltä nyt, kun pääsemme vihdoin kokoontumaan yhteen. Odotamme innolla yhteisömme kohtaamista, ja kutsummekin kaikki lämpimästi tervetulleiksi avaamaan kesäkauden kanssamme”, jatkaa Tiina Alahuhta-Kasko.

Marimekko-päivä järjestetään 20.5.2022.

Päivän ohjelma:

Aamiainen: klo 9.00–11.00, Way Bakery – paikalla esiintyjä

1. Näytös: klo 12.00–12.30, Esplanadin puisto – esiintymässä Lxandra

Lounas: klo 11.00–14.00, Harju 8 – paikalla esiintyjä

2. Näytös: klo 13.00–13.30, Esplanadin puisto – esiintymässä Lxandra

Myöhäinen lounas: klo 14.00–16.00, Ravintola Lasipalatsi – paikalla esiintyjä

3. Näytös: klo 16.00–16.30, Esplanadin puisto – esiintymässä Lxandra

After work: klo 16.00–18.00, Green Hippo Töölö – paikalla esiintyjä

4. Näytös: klo 18.00–18.30, Esplanadin puisto – esiintymässä Lxandra

Jatkot: klo 18.30 eteenpäin, Jackie – paikalla esiintyjä

Täydellinen esiintyjälista julkaistaan Marimekon verkkosivuilla www.marimekko.com.





