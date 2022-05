Fortsat efterspørgselsvækst men stadig leveranceudfordringer

English Danish

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 3. maj 2022

Selskabsmeddelelse nr. 12/2022

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår af 2021/22

(perioden 01.10.2021 - 31.03.2022)

“Den stærke fremgang i efterspørgslen fortsatte i 2. kvartal af 2021/22, og førte til, at omsætningen steg med mere end 50% i forhold til sidste år. Jeg anser RTX’s vækstmuligheder for at være betydelige baseret på vores store rammeaftaler og vores produktplatforme, og den fortsatte fremgang i efterspørgslen efter pandemien understreger dette. Den globale mangel på komponenter i elektronikindustrien og andre udfordringer i forsyningskæderne, eksempelvis midlertidige nedlukninger, har haft en negativ effekt på 2. kvartal for RTX – uden disse udfordringer ville vores stærke ordrebog have ført til en markant højere omsætning. Vi fastholder vores forventninger til året baseret på en rekordstærk ordrebog, men med usikkerhed forårsaget af begrænsningerne i forsyningskæderne.”

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 2. KVARTAL 2021/22 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen steg med 51,7% til DKK 134,3 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 88,5 mio.). Den stærke vækst blev drevet af en fortsat stigende efterspørgsel i kvartalet. Væksten fortsatte med at være negativt påvirket af begrænsningerne i forsyningskæderne, hovedsageligt relateret til komponentmangel i elektronikindustrien og afbrydelser i produktion og logistik på grund af midlertidige nedlukninger, især i Kina. Disse begrænsninger i forsyningskæderne har udskudt leverancer og omsætning på ca. DKK 90 mio. til kommende kvartaler. Tidligere er omsætning på ca. DKK 55 mio. udskudt fra 1. kvartal 2021/22 til 2. kvartal 2021/22, og dermed er nettoeffekten i 2. kvartal 2021/22 en negativ påvirkning på omsætningen på DKK 35 mio. Enterprise segmentet : Omsætningen steg med 43,4% til DKK 84,0 mio. Stigningen ses generelt på tværs af produkter og kunder. Omsætningen var negativt påvirket af komponentmanglen. ProAudio segmentet : Omsætningen steg med 63,3% til DKK 35,2 mio. Effekten af COVID-19 på efterspørgslen har været begrænset i kvartalet. De tilbagevendende indtægter fra produktsalg og royalty steg i forhold til sidste år som følge af en fortsat stigning i efterspørgslen efter RTX’s produktplatforme i ProAudio segmentet i overensstemmelse med strategien for segmentet. Omsætningen fra engangs-udviklingsydelser faldt sammenlignet med sidste år i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende indtægter. Healt hc are segmentet: Omsætningen steg med 79,8% til DKK 15,1 mio. med vækst generelt i segmentet.

Bruttoresultatet steg med 34,5% til DKK 67,0 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 49,8 mio.) med baggrund i omsætningsvæksten. Bruttomarginen faldt til 49,9% (2. kvartal 2020/21: 56,3%), og var i forhold til sidste år negativt påvirket af omsætningsmixet med en lavere andel af omsætningen fra udviklingsydelser og med højere komponentpriser sammenlignet med sidste år på grund af komponentmangel og højere omkostninger til at sikre komponenter via mellemhandlere og øvrige handelskanaler. Stigninger i salgspriserne har delvist opvejet de højere komponentpriser.





HOVEDPUNKTER FOR 1. HALVÅR 2021/22 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen steg med 74,0% til DKK 260,7 mio. i 1. halvår 2021/22 (1. halvår 2020/21: DKK 149,8 mio.) med væksten drevet af fremgang i efterspørgslen. Stigningen kunne have været større, havde det ikke været for den globale komponentmangel i elektronikindustrien og andre begrænsninger i forsyningskæderne. I 1. halvår 2021/22 steg omsætningen i Enterprise segmentet med 84,8% til DKK 173,8 mio. Omsætningen i ProAudio segmentet steg med 49,6% til DKK 60,8 mio., mens omsætningen i Healthcare segmentet steg med 72,6% til DKK 26,1 mio. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, steg omsætningen i forhold til sidste år med 64,1%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var positivt påvirket af en højere USD valutakurs.





Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) udgjorde i 1. halvår 2021/22 DKK 20,9 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 9,9 mio.).





FORVENTNINGERNE TIL 2021/22

RTX fastholder forventningerne til regnskabsåret 2021/22 med en omsætning på over DKK 520 mio., EBITDA over DKK 50 mio. og EBIT over DKK 10 mio. Som beskrevet i årsrapporten 2020/21 ved offentliggørelsen af forventningerne er usikkerheden til året større end tidligere år især på grund af komponentsituationen.





Ordrebeholdningen for 2021/22 er meget stærk og på et rekordhøjt niveau med en stor efterspørgsel. Ordrebeholdningen for 2021/22 er forbedret yderligere i 2. kvartal. Dette giver en god visibilitet for omsætningen i året. Til gengæld fortsætter den globale mangel på komponenter – især på halvledere og andre elektronikkomponenter – samt midlertidige nedlukninger i Asien og globale logistik udfordringer imidlertid med at skabe usikkerhed for regnskabsåret og dermed for forventningerne til 2021/22. Komponentmanglen og andre begrænsninger i forsyningskæderne ser ud til at fortsætte henover 2022, og situationen er ikke blevet forbedret i 2. kvartal.





De stigende komponentpriser, herunder omkostninger til indkøb af komponenter fra mellemhandlere og øvrige handelskanaler, bidrager til en yderligere usikkerhed for forventningerne til indtjeningen i året (EBITDA og EBIT).





Forudsætningerne bag forventningerne er i øvrigt beskrevet i årsrapporten for 2020/21 (side 22-23) og i det danske resumé (side 9-10).





AKTIEKAPITALNEDSÆTTELSE GENNEMFØRT

Som besluttet på generalforsamlingen i 2022, er selskabets aktiekapital nedsat med nominelt DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne aktier erhvervet via aktietilbagekøb. Aktiekapitalnedsættelsen blev gennemført og registreret den 7. april 2022 (jf. Selskabsmeddelelse nr. 10/2022).







RTX A/S





PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





Investor- og analytikermøde

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 15.00 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere. Selskabets ledelse vil kommentere delårsrapporten for 2. kvartal og 1. halvår 2021/22.

Tilmelding kan ske til Danske Bank via e-mail til vonh@danskebank.dk.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

CFO Morten Axel Petersen, tlf. 96 32 23 00









LEDELSESBERETNING



Den fortsatte stigning i efterspørgslen resulterede i en vækst på mere end 50% i 2. kvartal sammenlignet med sidste år. Den globale komponentmangel påvirker fortsat omsætning og bruttomargin.





FORTSAT OMSÆTNINGSVÆKST

Koncernens omsætning steg i 2. kvartal 2021/22 med 51,7% til DKK 134,3 mio. (2. kvartal 2020/21: DKK 88,5 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 42,0% i forhold til sidste år, da USD-valutakursen var højere end sidste år. Stigende efterspørgsel i alle segmenter har bidraget til væksten. Påvirkningerne af COVID-19 på efterspørgslen som set i 2. kvartal sidste år (2020/21) var begrænset i 2. kvartal i år. I 1. halvår 2021/22 var omsætningen DKK 260,7 mio. svarende til en stigning på 74,0% (1. halvår 2020/21: DKK 149,8 mio.) som et resultat af den stigende efterspørgsel i alle segmenter. Korrigeret for valutakursudviklingen var væksten i 1. halvår på 64,1%.

Væksten var fortsat negativt påvirket af manglen på komponenter i den globale elektronikindustri samt andre globale begrænsninger i leverancer af varer, midlertidige nedlukninger i Asien og rejserestriktioner, som vanskeliggør problemløsning i forbindelse med opstart af nye produktionslinjer. Begrænsningerne i forsyningskæderne har udskudt leverancer og dermed omsætning til kommende kvartaler og havde dermed en negativ effekt på væksten i 2. kvartal og 1. halvår 2021/22, da effekten af disse begrænsninger ikke blev forbedret i disse perioder. Den samlede effekt af begrænsningerne i forsyningskæderne er udskudt omsætning for ca. DKK 90 mio. fra 2. kvartal til 3. kvartal. Lignende begrænsninger udskød omsætning for ca. DKK 55 mio. fra 1. kvartal til 2. kvartal, og nettoeffekten i 2. kvartal 2021/22 er dermed en negativ påvirkning på omsætningen på ca. DKK 35 mio. (og på ca. DKK 45 mio. i 1. halvår). Den udskudte omsætning bidrager også til en meget stor ordrebeholdning for de kommende kvartaler.

Omsætningen i Enterprise segmentet steg med 43,4% til DKK 84,0 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 58,6 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 34,4%. COVID-19 påvirkede 2. kvartal sidste år med en lavere efterspørgsel, hvorimod efterspørgslen i 2. kvartal i år ikke har været påvirket af COVID-19. Væksten ses bredt over kunderne i segmenterne. Omsætningen i Enterprise i kvartalet var negativt påvirket af den globale komponentmangel og andre begrænsninger i forsyningskæderne, og udskød leverancer og omsætning til fremtidige kvartaler. Omsætningen i 1. halvår 2021/22 steg med 84,8% til DKK 173,8 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 94,1 mio.).

Arbejdet med at tilpasse den trådløse headset-platform (udviklet af RTX) til potentielle kunder og med at forhandle kommercielle aftaler på området fortsatte i kvartalet. RTX fortsatte i 2. kvartal også udviklingen af egen-finansierede produkter, f.eks. cloud-baserede installations- og administrationsværktøjer til vores Enterprise produkter (“RTX Cloud Services”) samt nye versioner af håndsæt og baser.

Omsætningen i ProAudio segmentet var på DKK 35,2 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 21,6 mio.) svarende til en vækst på 63,3%. Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 52,2%. Væksten ses primært i RTX’s produktplatforme og tilhørende moduler til ProAudio segmentet samt i de dele af segmentet, der er afhængige af live begivenheder. Den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalties steg sammenlignet med sidste år, mens omsætningen fra engangs-udviklingsydelser faldt sammenlignet med sidste år. Denne udvikling er i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende omsætning. Omsætningen i 1. halvår 2021/22 steg med 49,6% til DKK 60,8 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 40,6 mio.).

I 2. kvartal lancerede kunden til den første store rammeaftale i ProAudio-segmentet (som annonceret ved udgangen af 2018/19) sine marketingaktiviteter for produktprogrammet. Leverancerne går nu ind i opskaleringsfasen, hvor produktleverancerne forventes at stige løbende.

Omsætningen i Healthcare segmentet steg med 79,8% til DKK 15,1 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 8,4 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 68,4%. Omsætningsvæksten er drevet af en højere volumen på leverancerne af fulde ODM-produkter, moduler og tilbehør leveret af RTX, og skyldes til dels at volumen i segmentet forventes at blive mere ligeligt fordelt over året sammenlignet med sidste år, hvor leverancerne i høj grad havde tyngden sidst på året. Omsætningen i 1. halvår 2021/22 steg dermed med 72,6% til DKK 26,1 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 15,1 mio.).





OMKOSTNINGER OG INDTJENING

På baggrund af den fortsatte omsætningsvækst steg koncernens bruttoresultat med 34,5% til DKK 67,0 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 49,8 mio.). Bruttomarginen faldt til 49,9% (2. kvartal 2020/21: 56,3%) og var negativt påvirket af det realiserede omsætningsmix med en væsentlig lavere andel af indtjeningen fra udviklingsydelser i overensstemmelse med strategien og af de stigende komponentpriser samt højere omkostninger til at sikre komponenter via mellemhandlere og øvrige handelskanaler. I 1. halvår 2021/22 var bruttoresultatet DKK 127,4 mio. svarende til en stigning på 58,6% i forhold til sidste år (1. halvår 2020/21: DKK 80,3 mio.), og bruttomarginen var 48,9% (1. halvår 2020/21: 53,6%).

Kapacitetsomkostningerne bestående af omkostninger til personale og andre eksterne udgifter, beløb sig i 2. kvartal 2021/22 til DKK 60,4 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 61,4 mio. i 2. kvartal sidste år. RTX fortsatte den kontrollerede omkostningsstyring på baggrund af den seneste tids usikkerhed i forhold til efterspørgslen og forsyningerne, men har samtidig opretholdt et fornuftigt kapacitetsniveau for ikke at bringe realiseringen af det væsentlige vækstpotentiale på mellemlangt sigt fra de store rammeaftaler i fare. Det gennemsnitlige medarbejderantal var 281 fuldtidsansatte i 2. kvartal 2021/22 sammenlignet med 285 i 2. kvartal 2020/21. I 1. halvår 2021/22 var kapacitetsomkostningerne DKK 118,2 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 118,7 mio.).

I kvartalet fortsatte RTX med at finansiere udviklingsaktiviteter af f.eks. cloud-baserede produktinstallations- og administrationsværktøjer, nye håndsæt og baser, nye funktioner til RTX’s ProAudio platforme samt nye produkter til Healthcare segmentet. Som følge deraf har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 5,1 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 7,5 mio.).

Driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) blev forbedret med DKK 15,7 mio. og beløb sig til DKK 11,7 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK -4,0 mio.). Den stærke omsætningsvækst og det stabile kapacitetsomkostningsniveau har drevet fremgangen i EBITDA, mens den lavere bruttomargin har en negativ påvirkning i forhold til sidste år. EBITDA-marginen i 2. kvartal 2021/22 nåede derfor 8,7% sammenlignet med -4,5% i 2. kvartal sidste år. I 1. halvår 2021/22 blev EBITDA væsentligt forbedret med DKK 39,4 mio. og beløb sig til DKK 16,7 mio. (1. halvår 2020/21: DKK –22,7 mio.) primært som et resultat af den stærke omsætningsvækst og den lavere bruttomargin.

Afskrivninger steg til DKK 10,0 mio. i 2. kvartal 2021/22 (2. kvartal 2020/21: DKK 7,3 mio.) med den forventede stigning forårsaget af yderligere afskrivninger på egenfinansierede udviklingsprojekter med udgangspunkt i RTX’s strategi om at skabe mere tilbagevendende omsætning baseret på produktplatforme, som kan kundetilpasses på ODM basis. I 1. halvår 2021/22 steg afskrivningerne til DKK 19,8 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 13,9 mio.).

Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret i forhold til sidste år og beløb sig til DKK 1,7 mio. (2. kvartal 2020/21: DKK -11,3 mio.) påvirket af det højere EBITDA og af større afskrivninger. I 1. halvår 2021/22, blev EBIT væsentligt forbedret med DKK 33,5 mio. til DKK -3,1 mio. sammenlignet med DKK -36,6 mio. i 1. halvår sidste år.

Finansielle poster, netto, udgjorde i 2. kvartal 2021/22 DKK -4,4 mio. (2. kvartal 2020/21: DKK -3,0 mio.). De finansielle poster er positivt påvirket af valutakursjustering af balanceposter forårsaget af en højere valutakurs på USD delvist modvirket af koncernens USD-hedgingaftaler. Den primære negative effekt på de finansielle poster er justeringen af værdien af investeringer i handelsporteføljen som et resultat af de markant stigende renter på obligationer i løbet af kvartalet (og dermed faldende obligationskurser).

Resultat før skat for 2. kvartal 2021/22 beløb sig til DKK -2,7 mio. svarende til en fremgang i forhold til DKK -14,3 mio. i 2. kvartal sidste år. I 1. halvår 2021/22 beløb resultatet før skat sig til DKK -6,8 mio., hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til DKK -41,6 mio. i 1. halvår 2020/21.





EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Soliditetsgraden i RTX er fortsat stærk på 60,8% ved udgangen af 2. kvartal 2021/22 sammenlignet med 64,6% ved udgangen af 2. kvartal 2020/21 og 60,5% ved udgangen af det foregående kvartal (1. kvartal 2021/22). De samlede aktiver udgjorde DKK 471,7 mio. ved udgangen af 2. kvartal sammenlignet med DKK 415,6 mio. ved udgangen af 2. kvartal sidste år, og er på samme niveau som i det foregående kvartal (1. kvartal 2021/22). Lagrene er højere end sidste år på grund af flere varer i transit mod kunder og væsentligt højere komponentlagre for at sikre så mange vigtige komponenter som muligt i et udfordret komponentmarked. Tilgodehavender er højere end sidste år som et resultat af den højere omsætning i 2. kvartal i forhold til samme periode sidste år.

I 2. kvartal 2021/22 realiserede koncernen pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) på DKK 6,6 mio. sammenlignet med DKK -20,8 mio. i 2. kvartal sidste år. Sammenlignet med sidste år var pengestrømmene positivt påvirket af den forbedrede indtjening og af en mindre stigning i arbejdskapitalen. I 1. halvår 2021/22 beløb pengestrømmene sig til DKK 20,9 mio. (1. halvår 2020/21: DKK 9,9 mio.).

RTX’s samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af ​​2. kvartal 2021/22 DKK 118,3 mio. sammenlignet med DKK 123,3 mio. ved udgangen af 2. kvartal sidste år. Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen gennem de seneste 12 måneder. Niveauet er negativt påvirket af investeringer i produktudvikling og i en række materielle aktiver (primært testudstyr samt omkostninger til renovering af det udvidede lejemål i RTX’s hovedkvarter) gennem de seneste 12 måneder. Det er ligeledes negativt påvirket af udlodning til aktionærerne i form af aktietilbagekøb for DKK 19,2 mio. gennem de seneste 12 måneder.

RTX’s balance og likviditet er fortsat stærk med en solid netto likviditetsbeholdning.





FORVENTNINGERNE TIL 2021/22

RTX fastholder forventningerne til regnskabsåret 2021/22 med en omsætning over DKK 520 mio., EBITDA over DKK 50 mio. og EBIT over DKK 10 mio. Som beskrevet i årsrapporten for 2020/21 ved offentliggørelsen af forventningerne er usikkerheden for regnskabsåret fortsat større end tidligere år især på grund af komponentsituationen.

Ordrebeholdningen for 2021/22 er meget stærk og på et rekordhøjt niveau med en stor efterspørgsel. Ordrebeholdningen for 2021/22 er forbedret yderligere i 2. kvartal. Dette giver en god visibilitet for året. Til gengæld fortsætter den globale mangel på komponenter – især på halvledere og andre elektronikkomponenter – og begrænsningerne i forsyningskæderne med midlertidige nedlukninger i Asien og globale logistiske udfordringer imidlertid med at skabe usikkerhed for regnskabsåret 2021/22. Komponentmanglen og andre begrænsninger i forsyningskæderne ser ud til at fortsætte henover 2022, og situationen er ikke forbedret i løbet af 2. kvartal.

De stigende komponentpriser, herunder fra mellemhandlere og øvrige handelskanaler, har skabt en yderligere usikkerhed for året i forhold til forventningerne til indtjeningen (EBITDA og EBIT).

RTX har ikke haft og forventer ikke nogen direkte påvirkning fra den beklagelige russiske invasion af Ukraine. Rusland og Hviderusland har på ingen måde været vigtige markeder for RTX, og de udgør mindre end 0,1% af omsætningen i de seneste år. Al forretning i Rusland og Hviderusland er blevet afbrudt. Indirekte og endnu ukendte konsekvenser på forsyningskæderne af invasionen kan opstå i fremtiden, og RTX overvåger udviklingen.

Forudsætningerne for forventningerne til året henvises til årsrapporten for 2020/21 (side 22-23) og i det danske resumé (side 9-10).





AKTIEKAPITALNEDSÆTTELSE GENNEMFØRT

Som besluttet på generalforsamlingen den 27. januar 2022, og efterfølgende endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2022, er selskabets aktiekapital nedsat med nominelt DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne aktier erhvervet via aktietilbagekøb. Aktiekapitalnedsættelsen blev gennemført og registreret den 7. april 2022 (jf. Selskabsmeddelelse nr. 10/2022).





RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2021/22

Udtalelser om fremtidige forhold:

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte i denne kvartalsrapport. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger inklusive påvirkninger fra COVID-19 pandemien, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgængelighed af komponenter, udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulative ændringer.





RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

