麦肯锡公司收购S4G Consulting以加速客户的端到端增长转型

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美国纽约和西班牙马德里, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 麦肯锡公司（McKinsey & Company） 今日宣布收购了位于马德里的 S4G Consulting 。作为顶级的Salesforce白金合作伙伴，S4G致力于帮助各种规模的公司拓展Salesforce客户关系管理（CRM）平台的力量，以提高客户成果。



随着众多买家已经适应了远程和数字化的参与方式，B2B数字商务正在经历一场重大变革。今天的买家在进行一次购买之前要浏览 超过十种渠道 ，他们想要便捷、流畅、全渠道的互动。现在，公司可以在客户生命周期的每个阶段预测并满足这些需求，实现分析主导的销售加速、全渠道和电子商务转型以及销售生产率提升。

收购S4G之后，麦肯锡会将快速Salesforce CRM实施能力加入最佳战略、设计和分析马力。S4G的Salesforce CRM技术专业知识融合了麦肯锡的增长产品和服务，将支持公司加速端到端增长转型。

下一个增长时代将受技术进步驱动

企业可以使用预测性和指示性分析以及人工智能驱动能力来做出以数据为导向的各项决策，帮助他们持续地满足客户，提高业绩并实现增长。

麦肯锡公司的增长、营销和销售实践高级合伙人兼全球领导者Greg Kelly表示：“我们坚持不懈地专注于帮助我们的客户实现其增长期愿。我们从客户那里得知，他们需要更多支持，让他们的技术无缝地支持其增长努力。通过此次收购，我们将世界级的Salesforce专家、行业领先技术、加速器和分析汇聚在一起，使我们的客户能够利用实时信息捕捉客户价值和增长。”

Kelly继续说道：“我们很高兴欢迎S4G同事加入公司，我们期待着通过共同努力，更好地为客户服务。”

加快增长速度和规模

S4G首席执行官兼创始人Javier Heitz表示：“麦肯锡是全球领先的业务影响力合作伙伴，致力于不断满足客户和加快增长。他们在制定多年转型战略方面独具特色，融合了设计、分析和实施能力并加快提升商业表现。我们很自豪能够加入麦肯锡，帮助众多客户通过快速增长转型战略塑造销售和营销的未来。”

除了麦肯锡在能力建设方面的实力之外，S4G还带来完全契合麦肯锡的以人驱动并以客户为中心的文化。

麦肯锡联盟和收购高级合伙人兼全球领导者Peter Dahlstrom表示：“对S4G的收购是麦肯锡重新专注于通过积极并购来深化我们的能力，以加速和扩大对客户影响的最新例子。作为麦肯锡受信任协作者开放生态系统的一部分，S4G将使我们能够扩展技术型产品和服务，帮助各组织部署和扩展端到端增长转型，并进一步深化我们与Salesforce的合作。”

关于麦肯锡公司

麦肯锡公司（McKinsey & Company） 是一家致力于帮助众多组织实现可持续型包容性增长的全球性管理咨询公司。我们与私营、公共和社会部门的客户合作，解决复杂问题，并为我们所有的利益相关方创造积极改变。我们结合大胆的战略与变革性技术，帮助各组织实现更可持续的创新，取得持久的进步表现，并建立这一代及下一代蓬勃发展的工作队伍。

关于麦肯锡增长、营销和销售

麦肯锡增长、营销和销售 实践的使命在于帮助消费者客户和企业对企业客户通过有意义转型和市场驱动㻫利润实现重要增长。该实践帮助我们的客户设定其战略方向，发展其市场和销售能力，并连接其所属组织，从而充分发挥如今全渠道机会的全部潜力。客户受益于麦肯锡在营销、B2B和B2C定价、客户体验以及销售和渠道管理等核心领域的经验。

关于S4G Consulting

位于西班牙的Salesforce白金合作伙伴 S4G Consulting 为各行各业的公司提供一流的Salesforce咨询服务。该公司成立于2008年，是欧洲，中东及非洲地区首家Salesforce合作伙伴，这些年来已为数百家公司提供服务。2018年，该公司被客户评为全球前十的Salesforce白金合作伙伴，反映了该公司专注于卓越，而这正是其核心价值观之一。今天，该公司有150多名员工分布在三个办事处，持有400多项Salesforce认证。