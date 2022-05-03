McKinsey & Company 收購 S4G Consulting，以加速客戶端到端增長轉型

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紐約和西班牙馬德里, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company 今日宣佈已收購總部位於馬德里的 S4G Consulting 。作為頂尖 Salesforce Platinum Partner (白金合作夥伴)，S4G 專注於幫助各種規模的公司擴展 Salesforce 客戶關係管理 (CRM) 平台的功能，以改善客戶成果。



隨著買家們轉向遙距及數碼化化的參與方式，B2B (企業對企業) 數碼商務正在經歷著重大轉變。今日買家們在單次採購前會先上網搜尋 10 多個渠道 ，尋求便捷、無縫、全渠道的互動。現在，公司可以對顧客生命週期的每個階段作預測，並且滿足他們的需求，實現以分析為主導的銷售加速、全渠道和電子商務轉型，以及銷售生產力的提升。

透過收購 S4G，McKinsey 將 Salesforce CRM 的快速實施能力融入最佳的策略、設計及分析能力中。S4G 的 Salesforce CRM 技術專業知識結合 McKinsey 的增長產品，將讓公司能夠加速端到端的增長轉型。

下一個增長的時代將是技術前衛

公司可以利用預測性和規範性分析，加上人工智能驅動功能作出數據主導的決策，以幫助他們貫切始終地滿足客戶，改善績效並釋放增長。

McKinsey & Company 增長、市場告銷售實踐的資深合夥人兼全球領導者 Greg Kelly 表示：「我們努力不懈專注於幫助我們的客戶實現他們的增長抱負。客戶告訴我們，他們需要更大力的支持，透過為他們打造無縫的技術而支持其努力的成長。透過此次收購，我們正藉著匯集世界一流的 Salesforce 專家、行業領先的技術、加速器和分析，以讓我們的客戶能夠利用實時資訊獲取客戶價值和增長。」

Kelly 繼續表示：「我們很高興歡迎 S4G 的同事們加入公司，並且期待著我們將共同完成偉大的工作，為客戶提供更好的服務。」

在速度和規模上加速增長

S4G 行政總裁兼創辦人 Javier Heitz 表示：「McKinsey 是全球領先的影響力合作夥伴，為尋求持續滿足客戶並加速增長，他們在開發融合了設計、分析及執行功能，以及加速商務表現的多年轉型策略方面獨樹一幟。我們很榮幸能加入 McKinsey，透過快速增長轉型策略以協助客戶塑造銷售和營銷的未來。」

除了 McKinsey 在建設功能方面的實力外，S4G 還帶來了以人為本和以顧客為中心的文化，與 McKinsey 緊密配合。

McKinsey 聯盟和收購的資深合夥人兼全球領導者 Peter Dahlstrom 表示：「收購 S4G 是 McKinsey 重新專注透過積極併購以加速和擴大對我們客戶的影響之最新例證。S4G 將讓我們能夠擴展技術支援的產品，以幫助組織部署以及擴展端到端的增長轉型，並且進一步深化與 Salesforce 的合作，以作為 McKinsey 的可信賴合作者之開放生態系統中的一部分。」

關於 McKinsey & Company

McKinsey & Company 是一家致力於幫助組織實現可持續、融合增長的全球管理顧問公司。我們與私營、公共及社會部門的客戶們合作，以解決複雜的問題，並為我們所有的利益相關者締造正向的轉變。我們結合大膽的策略與變革性技術，以幫助組織更可持續地進行創新，實現業績表現的持久增長，並建立將能在此世代和下世代均可茁壯成長的勞動力。

關於 McKinsey 增長、市場營銷及銷售

McKinsey 增長、市場及銷售 的使命 實踐是幫助消費者和企業對企業(B2B)客戶的領導者透過有意義的轉型和市場營銷驅動的利潤創造重要的增長。該實踐可幫助我們的客戶設定策略方向、開發其市場營銷和銷售能力，並將其組織連繫起來，以實現今天的全渠道機遇的全部潛力。客戶受益於 McKinsey 在市場營銷、 B2B 和 B2C (企業對客戶) 定價、客戶體驗以及銷售和渠道管理等核心領域的經驗。

關於 S4G Consulting

S4G Consulting 是 Salesforce 白金合作夥伴，在西班牙設有辦事處伴，為所有行業的公司提供一流的 Salesforce 諮詢服務。公司成立於 2008 年，是歐洲、中東和非洲地區首批 Salesforce 合作夥伴之一，多年來與數百家公司合作。2018 年，根據客戶評級，它被評為十大全球 Salesforce 白金合作夥伴之一，反映其對「卓越」的關注，這是公司的核心價值之一。如今，該公司分別在三個辦事處擁有共 150 名以上的員工，並擁有 400 多項 Salesforce 認證。