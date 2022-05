Métal Duquet assure son développement du four à la table

English French

SAINT-CÔME-LINIÈRE, Québec, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise Métal Duquet, un fleuron québécois de la fabrication de systèmes intégrés en acier inoxydable dédiés aux services alimentaires, fait l’acquisition de la majorité des actions de l’Atelier du chef, une entreprise elle aussi québécoise reconnue dans l’équipement complet des cuisines commerciales. L’union des forces vise à mieux servir les clients dans tous leurs besoins.



« À travers cette acquisition, nous sommes en mesure de former l’équipe de rêve qui pourra développer une offre 360 degrés, du four à la table, en multipliant nos expertises, que ce soit par la fabrication sur mesure, l’équipement à la fine pointe de la technologie, la livraison et l’installation », précise Peggy Duquet, présidente de Métal Duquet et du nouveau groupe.

La transaction rassemblera ainsi une centaine d’employés et atteindra un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 40 millions $. L’offre intégrée s’appuiera sur une usine de fabrication à Saint-Côme-Linière, un centre de distribution et trois succursales de l’Atelier du chef situées à Saguenay, Québec et Boucherville.

« Nous sommes maintenant en mesure de créer des circonstances favorables en faisant interagir toutes les expertises complémentaires du groupe. Nous pouvons également consolider la logistique et fédérer des ententes d’achats. C’est très stimulant, d’autant plus que toutes les équipes restent en poste pour l’entreprise à laquelle elles sont actuellement rattachées », confirme Michel Grenier, actuel président chez Atelier du chef, qui accompagnera la nouvelle équipe dans la transition à titre de consultant sénior.

Les deux entreprises peuvent compter sur des dizaines de partenariats solides qu’ils ont ficelés au fil des ans. « C’est avec nos partenaires, nos fournisseurs et nos équipes que nous avons bâti nos entreprises jusqu’à présent et nous avons bien l’intention que cela se poursuive à travers nos relations et nos opérations », assure Mme Duquet.

À propos de Métal Duquet

Visionnaires, innovants et excellents dans notre domaine, nous sommes motivés à demeurer le leader qui rehausse constamment les standards en matière de fabrication de systèmes intégrés en acier inoxydable dédiés aux services alimentaires. Chaque jour, et ce, depuis 1986, nous misons sur la personnalisation et l’excellence, afin d’assurer la paix d’esprit et l’essor de nos partenaires d’affaires grâce à la contribution, l’expertise, l’initiative et la créativité de chacun des membres de notre équipe.

À propos de l’Atelier du chef

Professionnel, dynamique et efficace, trois mots qui définissent bien Atelier du chef, fondée en 1998. Du couteau jusqu’à l’équipement à la fine pointe de la technologie, tout s’y trouve pour fournir adéquatement une cuisine et une salle à manger commerciales.

Sources :

Métal Duquet et Atelier du chef

