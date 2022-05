Astek fait l’acquisition de Serti Placement TI

English French

MONTRÉAL, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astek annonce aujourd’hui avoir fait l’acquisition de la société Serti Placement TI, une entreprise montréalaise de services de recrutement et de placement de ressources informatiques en mode services-conseils ou sélection de talents. Cette acquisition permettra à Astek d’ajouter à ses effectifs un précieux capital de ressources humaines qu’elle fera fructifier dans les meilleurs intérêts de ses clients.



Une acquisition avantageuse pour toutes les parties prenantes

Michel Boucher, président d’Astek Canada, se réjouit de cette acquisition : « Je suis très fier de l’acquisition de Serti Placement TI. Grâce à elle, nous venons d’ajouter un groupe de personnes extrêmement compétentes à nos effectifs, ce qui stimulera notre forte croissance organique. De plus, nous poursuivrons notre croissance externe, pour continuer de nous positionner comme un partenaire de choix pour nos clients. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous, y compris pour nos collaboratrices et collaborateurs, qui pourront ainsi profiter de nouvelles perspectives de carrière. »

Cet enthousiasme est partagé par Odile Patry, Vice-présidente, services-conseils en TI chez Serti Placement TI : « Nous sommes très heureux de nous joindre à la grande famille d’Astek et de contribuer ainsi à la croissance de cette société sur le marché nord-américain. Ce partenaire de premier plan nous aidera à accélérer notre développement et à continuer d’offrir des solutions de premier plan à nos clients. De plus, nous partageons les valeurs fondamentales d’Astek, qui offre à ses clients des services et un soutien d’une qualité irréprochable. En fait, il s’agit d’une acquisition qui avantage toutes les parties prenantes. »

À propos de Serti Placement TI

Serti Placement TI met à la disposition de sa clientèle une vaste gamme d’expertises, en plus de ses services de recrutement et d’affectation de personnel. Elle offre des conditions commerciales concurrentielles et ne sélectionne pour ses clients que des professionnels triés sur le volet, qui profitent du soutien de ses équipes techniques. Le grand savoir-faire de cette équipe, composée de professionnels passionnés, lui permet de coordonner les ressources affectées aux projets de ses clients et de les accompagner à chacune des étapes.

À propos d’Astek Canada

Astek Canada fait partie du Groupe Astek, présent dans 16 pays et soutenu par plus de 6 300 ressources hautement qualifiées en TI. L’une des plus importantes firmes d’affectation du personnel dans le domaine des TI au pays, avec plus de 800 collaborateurs, la firme est en mesure de répondre aux besoins de clients œuvrant dans plusieurs secteurs d’activité, dont les suivants : financier, manufacturier, distribution, transformation, commerce électronique, assurances, services, organismes publics et parapublics. Dans un contexte de rareté de la main-d‘œuvre, la firme se distingue par sa capacité à déterminer rapidement les besoins et à recruter des ressources qualifiées pour ses clients. Son chiffre d’affaires a atteint les 100 millions de dollars en 2021 et il continuera de croître en 2022. https://astek.ca

À propos du Groupe Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les cinq continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation numérique.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 300 collaborateurs, qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2022. https://astekgroup.fr/

Pour de plus amples renseignements :

MaisonBrison Communication inc.

Québec

Vance Oliver

Vice-président, relations avec les investisseurs

514 731-0000

voliver@maisonbrison.com

Canada

Chris Makuch

Vice-président

416 953-3337

chris@maisonbrison.com