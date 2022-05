Bombardier est honorée pour son innovation technologique par le plus prestigieux concours d’affaires du Québec

English French

Le programme d’avions connectés avant-gardiste Smart Link Plus de Bombardier remporte un prix au concours Mercuriades 2022



Les investissements continus de Bombardier dans l’innovation et les talents locaux ont contribué à la force de l’industrie aéronautique canadienne et à une culture d’excellence technologique

MONTRÉAL, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remporté un prix de premier ordre pour son innovation technologique dans le cadre du concours Les Mercuriades 2022, le plus prestigieux concours d’affaires du Québec, commandité annuellement par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Bombardier a été honorée dans la catégorie Innovation technologique (grande entreprise) pour les percées de son programme d’avions connectés avant-gardiste Smart Link Plus. Les lauréats 2022 ont été annoncés à Montréal le 2 mai lors d’un gala.

Le programme Smart Link Plus de Bombardier est un système perfectionné de surveillance de l’état d’un avion capable d’interpréter des données de systèmes de vol en temps réel et de générer des alertes, que l’avion soit en vol ou au sol. L’accès à ces données auparavant inexploitées permet à l’équipage et à l’équipe de maintenance d’établir les priorités des besoins de service de l’avion et de répartir, dépanner et suivre proactivement les réparations, et de minimiser substantiellement la durée du temps d’immobilisation coûteux des avions. Les alertes proactives générées par le programme Smart Link Plus permettent au réseau de service à la clientèle de Bombardier d’accélérer les temps de réaction et de résoudre les problèmes plus efficacement.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix prestigieux pour notre technologie transformatrice Smart Link Plus », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et Soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. Chez Bombardier, l’accent que nous mettons sur l’innovation, soutenu par nos talents locaux, nous maintient à l’avant-garde de l’industrie et contribue à la force du secteur aéronautique canadien sur la scène internationale et à la culture de l’excellence technologique au Québec. »

Au cœur du programme se trouve le système Smart Link Plus – une unité de surveillance « intelligente » de l’état d’un avion. Ce système génère les données indispensables aux prises de décision fondées sur les données permettant au client d’accroître l’efficacité opérationnelle de son avion et de minimiser le temps d’immobilisation de l’avion.

En vue d’offrir le système sur ses avions déjà en service de manière à transmettre l’information indispensable à la prise de décisions à l’échelle de sa flotte mondiale, Bombardier a collaboré avec la division Aviation de GE pour développer le matériel de surveillance Smart Link Plus. Parallèlement, les ingénieurs de Bombardier se sont concentrés sur l’intégration de ce matériel aux systèmes de l’avion et sur la définition d’indicateurs de maintenance. Le troisième volet du programme, l’application conviviale myMaintenance exclusive à Bombardier, lancée en août 2021, permet aux exploitants d’afficher et d’interpréter ces indicateurs sur tout appareil électronique personnel, et ce, de n’importe où dans le monde.

À l’heure actuelle, plus de 97 % des exploitants d’un avion Global 7500 de série équipé du matériel se sont abonnés aux services Smart Link Plus. Le matériel a été récemment certifié pour son installation sur la plupart des modèles d’avions Challenger et d’avions Global déjà en service, et il a été intégré comme équipement de base du nouvel avion Challenger 3500.

Pour en faciliter une adoption plus large, Bombardier offre gratuitement le matériel Smart Link Plus aux clients, les frais d’installation et d’abonnement étant en sus. De plus, l’entreprise travaille déjà à accroître les capacités du programme. Bombardier collabore avec Scale IA, la supergrappe d’IA du Canada et fait appel à l’expertise québécoise pour développer l’analyse prédictive capable de tirer parti des données à l’échelle de la flotte pour la maintenance prédictive et perfectionner davantage son concept d’avion connecté.

« Smart Link Plus est bien plus qu’une simple évolution du service, a ajouté M. Gallagher. C’est un pas de géant pour l’aptitude de nos clients à prévoir et à gérer les événements de maintenance non programmés et un pas qui leur procure un tout nouveau degré de tranquillité d’esprit, de prévisibilité et de réactivité. »

