Équipement SMS inc.: La Copper Mountain Mining Corporation remporte le prix en excellence environnementale de l’initiative vers le développement minier durable (VDMD) de 2022

English French

ACHESON, Alberta, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association minière du Canada (AMC) a attribué le prix en excellence environnementale de l’initiative VDMDMD à la Copper Mountain Mining Corporation, un chef de file dans le secteur minier au Canada, en reconnaissance de son projet innovateur d’assistance par chariot électrique, qui vise à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et à minimiser l’incidence sur l’environnement.



Bien que les chariots existent depuis les années 80, ce projet pilote est le premier du genre en Amérique du Nord et il a exigé de la mine Copper Mountain un engagement des plus intensifs. En partenariat avec Équipement SMS, Komatsu, ABB, Clean BC et BC Hydro, Copper Mountain a installé une rampe de transport d’environ un kilomètre avec assistance par chariot, là où des camions électriques équipés de pantographes aident au transport de matériel. Le projet devrait réduire les émissions de carbone de 30 %, offrant une base solide à Copper Mountain pour atteindre son but de valeur nette zéro. Experience the future of haulage with Komatsu (seulement en anglais).

« Ce projet est né de notre désir de réduire nos émissions de carbone et de faire un changement significatif tout en contrôlant les coûts, » a dit Don Strickland, premier vice-président de la durabilité pour la Copper Mountain Mining Corporation. « Le diesel est la plus grande source d’émission de GES à la mine et représente la deuxième ou la troisième plus grande dépense du site. Grâce à l'électricité propre disponible en Colombie-Britannique, la meilleure façon d'atteindre ces deux objectifs était d'envisager la technologie d'assistance par chariot lorsque nous avons lancé l'appel d'offres pour de nouveaux camions. Nous avons maintenant mis en service avec succès cinq camions de transport avec assistance par chariot. »

La mine Copper Mountain vise à réduire son intensité carbonique de plus de 50 % en 5 à 7 ans grâce à l’électrification et à l’augmentation des capacités.

« En tant que chef de file des technologies minières et spécialistes du déploiement de programmes, nous collaborons avec Copper Mountain et des intervenants clés pour assurer la réussite de la mise en œuvre des camions avec assistance par chariot dans la mine, » dit Dennis Chmielewski, vice-président directeur de la division des produits miniers d’Équipement SMS.

Équipement SMS est un chef de file à l’échelle mondiale en appuyant les innovations écologiques globales pour veiller à l’incidence positive de nos solutions durables sur l’environnement.

À propos de la Copper Mountain Mining Corporation

L’actif principal de la Copper Mountain Mining Corporation est sa mine de Copper Mountain, détenue à 75 %, située au sud de la Colombie-Britannique, près de la ville de Princeton. La mine de Copper Mountain produit l’équivalent d’environ 100 millions de livres de cuivre par année avec une grande ressource qui demeure ouverte latéralement et en profondeur. Copper Mountain possède également le projet Eva Copper en phase de développement situé au Queensland, en Australie, qui devrait fournir environ 100 millions de livres de cuivre supplémentaires par année, et de vastes propriétés à fort potentiel de 210 000 hectares dans la région de Mount Isa.

Pour en apprendre plus, visitez le https://cumtn.com/



À propos d’Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 200 employés répartis dans plus de 40 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, Cemen Tech, NPK, Genesis et à d’autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées.

Pour en apprendre plus, visitez le www.smsequipment.com .



PERSONNES-RESSOURCES :

Copper Mountain Mining Corporation

Personne-ressource : Letitia Wong, vice-présidente directrice, développement stratégique et de l’entreprise

Tél. : 647 927-1112

Courriel : Letitia.Wong@CuMtn.com

Équipement SMS inc.

Personne-ressource : Roy Lapa, directeur exécutif, Marketing et communications

Tél. : 780 948-2200

Courriel : smsonline@smsequip.com

L’avantage de l’assistance par chariot est que l’énergie électrique utilisée pour déplacer le camion de transport est générée à partir d’une source plus propre que le moteur diesel, tout en améliorant la productivité du parc.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70a0ff92-e3a3-4c6a-99b0-510c338bdb9f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5dec0875-7520-4296-bacc-cc406bf92fcc/fr