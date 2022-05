DERICHEBOURG Propreté renforce sa présence en Charente et Charente-Maritime

Créteil, le 3 mai 2022 - DERICHEBOURG Propreté, acteur majeur des métiers de la propreté, annonce le rachat de Groupe Atlantique Services.

DERICHEBOURG Propreté, filiale de DERICHEBOURG Multiservices, réalise l’acquisition d’une participation majoritaire du Groupe Atlantique Services, spécialiste dans le nettoyage. Basée en Charente et Charente-Maritime, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros, dont 94 % sont sous contrats récurrents, et emploie près de 270 salariés. L’entreprise couvre principalement les secteurs tertiaire (60%), industriel (18%) et GMS (13%).

Cette acquisition vient conforter la position de DERICHEBOURG Propreté sur ce territoire et l’inscrit comme un acteur de premier plan dans la région.

A propos de DERICHEBOURG Multiservices

DERICHEBOURG Multiservices est une branche du Groupe DERICHEBOURG, groupe familial français créé en 1956 et acteur majeur, au plan international, des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Présidé par Boris Derichebourg, DERICHEBOURG Multiservices est un acteur de référence des services externalisés en proposant des solutions à l’industrie (aéronautique, automobile…), au tertiaire, à l’espace urbain et également en intervenant en tant qu’expert sourcing au travers de ses activités d’intérim. Présente dans 6 pays, l’entreprise est riche de 36 570 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 872 millions d’euros l’an dernier.

Plus d’informations sur : www.derichebourg-multiservices.com

Twitter : @derichebourg

Contact presse : Silvine THOMA - silvine.thoma@derichebourg.com

Pièce jointe