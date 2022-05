English French

Un premier trimestre très dynamique, soutenu par l’attractivité de Believe auprès des artistes et des labels, démontrant la solidité de son modèle de plateforme numérique

Croissance du chiffre d’affaires : +30,9% avec des ventes numériques en hausse de +35,3%

Croissance organique de +31,4%

Mise à jour des objectifs 2022 : croissance organique de +25% en dehors des divisions Russie et Ukraine (croissance organique d’environ +20% pour le Groupe) et une marge d’EBITDA ajusté en ligne avec le niveau de l’exercice 2021

Paris, le 3 mai 2022 – Believe (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9), l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, a publié aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022.

Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG, a déclaré : « Nous avons commencé l’année sur un trimestre solide et avons encore démontré l’attractivité de notre modèle et la force de notre focus sur les artistes et labels locaux. Le contexte mondial a ralenti notre rythme de croissance au premier trimestre, mais l’impact a été minime. Nous prévoyons que les répercussions soient plus importantes à partir du second trimestre tout en continuant à croître. La résilience de notre modèle nous permettra de rester sur une trajectoire solide et nos investissements dans la plateforme centrale ainsi que dans nos équipes locales nous permettront de profiter à plein de la croissance et de la transformation à long terme du marché de la musique numérique. »

En million d’euros T1 2021 T1 2022 Variation annuelle Croissance organique1 Chiffre d’affaires du Groupe 124,1 162,5 +30,9% +31,4% Solutions Premium 115,6 151,1 +30,7% +31,6% Solutions Automatisées 8,5 11,4 +33,6% +28,6%

Faits marquants

Believe a réalisé une solide performance au premier trimestre 2022, le Groupe bénéficiant de son positionnement au cœur de la révolution de la musique numérique et de l’attractivité inégalée de son modèle de plateforme numérique pour les artistes et les labels à la recherche de solutions et d’expertise numériques, à chaque étape de leur carrière.

Les ventes numériques ont augmenté de +35,3% reflétant une dynamique de marché positive dans toutes les régions en raison de tendances de marché favorables et d’investissements significatifs et rentables dans les équipes locales, notamment en Asie et en Europe.

Believe a également renforcé son équipe de management au Royaume-Uni afin d’accélérer la croissance sur le 3ème plus grand marché mondial de la musique enregistrée2. Ce pays est devenu aujourd’hui principalement un marché d’importation, le streaming remodelant la structure de consommation de la musique et les artistes internationaux gagnant de plus en plus de poids localement. Soutenir les artistes et labels britanniques sur leur marché domestique grâce au savoir-faire et à l’expertise numériques inégalées de Believe est un facteur essentiel de différentiation.

Le Groupe a également été actif en matière de renouvellement et de signature de partenariats avec des acteurs clés de l’écosystème de la musique digitale, soutenant ainsi le développement des artistes et des labels sur les marchés clés du Groupe. Ainsi Believe est devenue l’une des premières sociétés à mettre à disposition les statistiques des flux quotidiens de NetEase Cloud Music et de Tencent Music Entertainment (TME), permettant à ses labels et artistes en Chine et à l’étranger de suivre en temps réel leur performance sur ces plateformes. Au cours de la dernière décennie, l’industrie musicale chinoise a connu une profonde mutation vers un écosystème plus structuré soutenant la création musicale, luttant contre le piratage et offrant une plus grande transparence. Aux côtés d’acteurs tels que TME, NetEase Cloud Music et ByteDance, Believe a été à l’avant-garde de cette évolution accompagnant la mutation du marché musical chinois vers un modèle économique durable grâce à son approche de licences et à sa philosophie de soutien aux artistes locaux.

Believe a encore consolidé sa position sur le marché et a franchi plusieurs étapes importantes au cours du trimestre. Le savoir-faire et l’expertise numériques de Believe ont permis une croissance forte et rentable ainsi qu’une solide performance de son catalogue. Nuclear Blast, le label de métal appartenant au Groupe, a permis à Believe de décrocher en février 2022 son premier album classé numéro 1 au Royaume-Uni avec « Amazing Thing » de Don Broco. Les artistes de Believe se sont classés au premier rang des charts sur leurs marchés locaux dans plusieurs pays européens dont l’Allemagne, la France et l’Espagne, ainsi que sur plusieurs marchés d’Asie du Sud-Est, dont l’Indonésie et la Thaïlande. Depuis l’opération de croissance externe réalisée au 4ème trimestre 2021, Believe a aidé Viva Music & Artists Group (VMAG) à augmenter significativement sa monétisation sur YouTube et à sécuriser l’acquisition du catalogue et des futures sorties de Up Dharma Down, l’un des plus grands groupes de musique des Philippines. Believe a également permis à plusieurs artistes d’entrer dans le top 100 des vidéos clips du palmarès mondial de YouTube, notamment avec le clip de l’artiste indonésien de premier plan Tulus qui s’est classé au 10ème rang mondial.

Les initiatives stratégiques mises en œuvre par TuneCore (Solutions Automatisées), notamment le nouveau service de distribution « Social Platforms » lancé en novembre 2021 et le renforcement de la localisation des sites ont rencontré un succès significatif attesté par la solide croissance enregistrée au cours du trimestre. En outre, le Groupe a démontré qu’il pouvait développer les artistes à tout stade de leur carrière, comme l’illustre la somme record de 2,5 milliards de dollars US que TuneCore a versée aux créateurs de musiques depuis sa création en 2006. Engagé dans le développement des créateurs de musique, TuneCore teste actuellement une nouvelle structure tarifaire sur deux marchés pilotes afin de mieux soutenir les créateurs qui souhaitent sortir de la musique de manière constante. Avec l’augmentation de la consommation de musique par le biais du numérique, les artistes et créateurs de musique d’aujourd’hui sortent plus régulièrement du contenu tout au long de l’année. Cette nouvelle offre est donc nécessaire pour accompagner les nouveaux modes de diffusion de la musique par les artistes et vise à atteindre les jeunes créateurs qui sont plus sensibles au prix, élargissant ainsi davantage le marché adressable des Solutions Automatisées.

Believe a continué à déployer les meilleures solutions et technologies pour développer les artistes à tous les stades de leur carrière. Le Groupe a ainsi déployé un nouvel outil de suivi des playlists au cours du trimestre, qui lui permet de suivre les résultats des placements éditoriaux des partenaires de distribution et d’évaluer l’impact sur les flux. L’outil maximise également les capacités de reporting sur les performances éditoriales et marketing de Believe en analysant des milliers de playlists.

Le Groupe a également poursuivi son action en faveur de la parité, qui est un pilier essentiel de sa stratégie RSE. Grâce à une politique active de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux, Believe a fait des progrès significatifs et a atteint un excellent résultat de 99/100 pour le métrique français « Index de l’égalité professionnelle » publié pour la France en 2022. Believe a décidé de s’inspirer du modèle d’indice français pour étendre progressivement la mesure de la parité à d’autres pays.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 a augmenté de +30,9% pour atteindre 162,5 millions d’euros, reflétant principalement une forte croissance organique de +31,4%. La croissance organique inclue la contribution liée à l’extension des contrats de service, qui font partie des opérations stratégiques de croissance externe conclues au cours du 4ème trimestre 2021 (ajoutant 1,7% de croissance organique). Le début de l’année était aligné avec la performance du quatrième trimestre 2021 (croissance organique au 4ème trimestre 2021 : +32,3%). Le déclenchement de la crise russo-ukrainienne a affecté le niveau d’activité des deux pays en mars, entraînant un ralentissement du rythme de croissance du Groupe par rapport à janvier et février. Les tendances de marché favorables de l’industrie de la musique ont continué à soutenir une forte croissance en dehors de Russie et d’Ukraine, tandis que Believe a continué de tirer parti de ses investissements passés dans les équipes de ventes et de marketing locales et de gagner des parts de marché supplémentaires sur plusieurs territoires.

La croissance organique a été solide tout au long du trimestre, en dehors de Russie et d’Ukraine, et plusieurs marchés émergents, notamment en Asie et en Amérique latine, ont poursuivi leur croissance rapide, en ligne avec les tendances de l’année dernière grâce à l’augmentation du streaming par abonnement et à une meilleure monétisation des services de streaming financés par la publicité. Les ventes non-numériques ont diminué au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, en raison notamment d’une baisse des ventes physiques, malgré les progrès réalisés dans le cadre de la réorganisation visant à réduire le poids des contrats à fort contenu physique en Allemagne.

Chiffre d’affaires par zone géographique : croissance dans toutes les zones géographiques

En millions d’euros T1 2021 T1 2022 Variation Asie Pacifique & Afrique 25,6 40,1 +56,3% France 21,8 28,4 +30,0% Amériques 18,2 23,5 +28,7% Europe (hors Allemagne et France) 35,2 44,9 +27,6% Allemagne 23,2 25,7 +10,5% Total 124,1 162,5 +30,9%

Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique et en Afrique a de nouveau connu une forte croissance de +56,3% par rapport à l’année dernière et a représenté 24,7% du chiffre d’affaires du Groupe. La dynamique de marché est restée forte dans les différentes régions et la croissance a été particulièrement soutenue en Chine, en Inde et aux Philippines. Le Groupe a encore consolidé sa position sur le marché asiatique grâce à des investissement importants dans les équipes locales et au renforcement de l’offre de Solutions Premium. La croissance organique a également été renforcée par l’extension des accords de service de Think Music en Inde et de VMAG aux Philippines, qui font partie des partenariats stratégiques signés avec Believe dans le cadre de ses opérations de croissance externe.

En France, le chiffre d’affaires a augmenté de +30,0% au 1er trimestre 2022, grâce à une forte performance des ventes numériques enregistrées dans toutes les activités, compensant très largement une baisse des ventes non-numériques. Le chiffre d’affaires organique a été renforcé par les accords conclus avec Play Two et Jo&Co, les deux labels français indépendants qui ont conclu un partenariat stratégique de croissance externe avec Believe au cours du 4ème trimestre 2021. La France a représenté 17,5% du chiffre d’affaires du Groupe.

Les Amériques ont affiché une croissance de +28,7% et représenté 14,4% du chiffre d’affaires du Groupe, en raison d’un fort niveau d’activité en Amérique latine, notamment en Argentine et au Brésil, suite à des investissements significatifs dans les équipes locales et d’une croissance solide aux Etats-Unis reflétant la performance de TuneCore.

L’Europe (hors France et Allemagne) a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de +27,6% et représenté 27,7% du chiffre d’affaires total au 1er trimestre 2022. Le niveau d’activité hors Russie et Ukraine est resté très dynamique et particulièrement soutenu au Royaume-Uni et dans les pays nordiques où la pénétration du streaming par abonnement est relativement mature. Après un début d’année en forte croissance, le chiffre d’affaires généré par la Russie et l’Ukraine ont diminué en mars, affectant la croissance du chiffre d’affaires de la région à fin du trimestre.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a progressé de +10,5% par rapport à l’année précédente et a représenté 15,8% du chiffre d’affaires total sur le trimestre. Les ventes numériques ont augmenté de manière significative mais la performance globale a été affectée par la réorganisation visant à réduire l’exposition aux contrats à fort contenu physique.

Chiffre d’affaires par segment

Le chiffre d’affaires du segment Solutions Premium s’est élevé à 151,1 millions d’euros au 1er trimestre 2022, soit une augmentation de +30,7% par rapport à l’année dernière, reflétant une forte croissance organique. Believe a en outre bénéficié de tendances sous-jacentes favorables dans toutes les régions, tout en tirant davantage parti de ses investissements antérieurs dans les équipes locales et du renforcement de son offre de services dans plusieurs régions, notamment en Asie et en Europe. Le niveau d’activité est resté sur sa trajectoire du 4ème trimestre 2021 (+32,7%) en début d’année, mais a connu un ralentissement du rythme de croissance en fin de trimestre en raison de la crise Russie-Ukraine qui a affecté l’activité dans ces deux pays.

Le segment Solutions Automatisées a retrouvé un rythme de croissance plus normalisé au cours du 1er trimestre 2022. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 11,4 millions d’euros et a progressé de +33,6% par rapport à l’année dernière, reflétant principalement une forte croissance organique et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar US par rapport à l’euro. L’introduction du nouveau service ‘Social Platforms’ a été couronnée de succès et attiré une clientèle plus jeune. Les efforts de localisation supplémentaire et les récents investissements dans la plateforme ont renforcé l’attractivité globale de l’offre de TuneCore. Grâce à ces différentes actions, l’addition de nouveaux clients a été particulièrement solide sur le trimestre.

Mise à jour des perspectives 2022

Le début de l’année a été très dynamique (+30,9%), mais le chiffre d’affaires a été affecté par la crise entre la Russie et l’Ukraine à la fin du trimestre. Le chiffre d’affaires réalisé par ces deux pays a baissé d’environ 20% sur le mois de mars et a enregistré une baisse plus significative en ce début de deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires des divisions Russie et Ukraine était d’environ 50 millions d’euros en 2021 et est prévu désormais en baisse de 30% à 40% sur l’exercice 2022 par rapport à l’année précédente. La plupart des services de musique numérique (DSPs) internationaux ont cessé de monétiser leurs activités en Russie, ce qui aura un impact négatif sur le chiffre d’affaires généré localement. Les activités avec les DSPs locaux sont également indirectement affectés par la dépréciation du rouble, partiellement compensée par une monétisation accrue. Believe opère dans le plein respect des sanctions et recommandations internationales et suit de près leur évolution afin de prendre toute nouvelle mesure requise.

La dynamique commerciale est restée forte en dehors de Russie et d’Ukraine. Believe prévoit de bénéficier des tendances structurelles favorables du marché de la musique et de continuer à tirer parti de l’attractivité de son modèle de plateforme numérique mondiale pour alimenter une future croissance organique forte et rentable. La croissance du chiffre d’affaires en 2021 a connu quelques soubresauts en raison d’une base de comparaison affectée par la pandémie de Covid-19 et d’un ralentissement de la croissance du marché, mais le Groupe prévoit un taux de croissance plus normalisé pour l’exercice 2022. Believe table sur une croissance organique de +25% en dehors de la Russie et de l’Ukraine, soit le haut de la fourchette annoncée pour la période 2021-2025 lors de l’introduction en bourse et une croissance organique pour le Groupe d’environ +20% en 2022. Ce taux inclut l’effet positif d’environ +2% lié à l’extension des accords de service concernant Play Two, Jo&Co, Think Music et VMAG, qui ont été conclus dans le cadre des partenariats stratégiques signés avec ces sociétés au 4ème trimestre 2021.Le Groupe investit actuellement dans sa plateforme centrale et dans ses équipes locales, et continuera tout au long de l’exercice 2022 afin d’alimenter sa croissance rentable dans le futur, tout en gérant son cycle d’investissement de façon active dans l’environnement actuel. La priorité reste d’investir pour renforcer la position du Groupe sur le marché alors que la digitalisation de l’industrie de la musique s’accroit. Believe prévoit donc de maintenir sa marge d’EBITDA ajusté autour du niveau atteint l’année dernière (4%).

Plus généralement le plan stratégique visant à construire la meilleure plateforme de développement d’artistes est en bonne voie et le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22% et 25% et une marge d’EBITDA ajusté de 5% à 7% pour le Groupe d’ici 2025, qui implique une marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale de 15% à 16%, ce qui correspond à une marge de période de forte croissance, le chiffre d’affaires étant réinvesti en grande partie. Believe est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d’une marge d’EBITDA ajusté du Groupe de 15%.

Annexes

Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 Ventes numériques 90% 92% 92% 90% 93% Ventes non numériques 10% 8% 8% 10% 7%

Croissance des ventes numériques

T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 Ventes numériques +26,0% +41,7% +30,4% +35,9% +35,3% Ventes non numériques +29,6% +17,2% -1,5% -3,1% -6,5%

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 430 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe(www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs.

Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).







1 Croissance organique : croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants.

2 Source : ‘Global Music Report’, IFPI (mars 2022)





Pièce jointe