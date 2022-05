Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre

CALHOUN, Georgia, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 245 millones de USD en el primer trimestre de 2022 y unos beneficios por acción (BPA) diluidos de 3,78 USD. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 246 millones de USD y el BPA ajustado fue de 3,78 USD, lo que no incluye los gastos por reestructuración, adquisición y otros. Las ventas netas del primer trimestre de 2022 fueron de 3000 millones de USD, lo que supone un aumento del 13,0 %, según los informes, y del 17,3 % con tipos de cambio y días constantes. En el primer trimestre de 2021, las ventas netas fueron de 2700 millones de USD, los beneficios netos, de 237 millones de USD y el BPA, de 3,36 USD. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 246 millones de USD, y el BPA ajustado fue de 3,49 USD, lo que no incluye los gastos por reestructuración, adquisición y otros.



En relación con los resultados del primer trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director general, declaró: «Los resultados de Mohawk superaron nuestras expectativas, ya que las ventas del primer trimestre alcanzaron un récord histórico, lo que refleja la subida de precios, el crecimiento de nuestros negocios de cerámica, la mejora del sector comercial y los beneficios de nuestras pequeñas adquisiciones. Los ingresos de explotación superaron nuestras previsiones, ya que la fortaleza de nuestros negocios mundiales de cerámica compensó el aumento de los costes energéticos en Europa, la mejora de las estrategias operativas mejoró los resultados del segmento de suelos en Norteamérica y nuestra gestión de las presiones del mercado europeo benefició al segmento de suelos para el resto del mundo.»



Durante el trimestre, realizamos nuestras operaciones a niveles elevados en la mayoría de los mercados para hacer frente a los pedidos pendientes y reponer el inventario. Durante el año pasado, la rápida escalada de los costes ha requerido múltiples medidas de fijación de precios para hacer frente a la inflación. Hemos aplicado estos aumentos sin precedentes en todos nuestros mercados y hemos anunciado aumentos adicionales en todo el negocio a medida que la inflación sigue aumentando. También estamos controlando los gastos de venta, generales y administrativos, mejorando la eficiencia operativa, e introduciendo nuevas características innovadoras de productos. En algunos mercados, nuestro crecimiento se vio limitado este trimestre por las restricciones de inventario y producción. Estamos ejecutando múltiples proyectos de expansión para poder satisfacer la demanda de nuestros productos de mayor crecimiento, crear nuevas innovaciones y mejorar la eficiencia operativa. Entre las categorías que estamos ampliando se incluyen los laminados estadounidenses, los suelos vinílicos de lujo y las encimeras de cuarzo; los laminados europeos, el gres porcelánico de alta gama y los productos cerámicos especiales; y las baldosas de cerámica en Brasil y México. Nuestros negocios de aislamiento y paneles están creciendo gracias a nuestras recientes adquisiciones complementarias en Europa. Las ventas de nuestros productos siguen siendo sólidas, y el diseño y las características que estamos introduciendo en el mercado nos ofrecen ventajas competitivas en todos los niveles de precios.



Las condiciones del mercado para los suelos siguen siendo favorables, incluso a pesar de la subida de los tipos de interés por parte del Gobierno para combatir la inflación. El empleo se encuentra en niveles altos, y los salarios están aumentando en la mayoría de nuestros mercados. Millones de millennials de entre 20 y 30 años están formando hogares y les gustaría ser propietarios de una vivienda. A diferencia de ciclos anteriores, el inventario de viviendas en EE. UU. es históricamente bajo, se están construyendo más viviendas unifamiliares y el déficit de viviendas en EE. UU. requerirá años para equiparar la oferta a la demanda. Las reformas deberían seguir siendo fuertes gracias al aumento del valor de la vivienda y a los compradores de viviendas existentes que aún están completando los proyectos a largo plazo que iniciaron en los últimos años. La nueva construcción comercial y las reformas siguen fortaleciéndose a medida que mejoran las condiciones comerciales y se inician los proyectos que se retrasaron debido a la pandemia.



En un contexto de tensiones geopolíticas y aumento de la inflación, Mohawk ha seguido aumentando las ventas, generando un fuerte flujo de caja y manteniendo un apalancamiento históricamente bajo. Dada la infravaloración de nuestras acciones en relación con nuestros beneficios, nuestro consejo aprobó en febrero un programa adicional de recompra de acciones de 500 millones de USD. Adquirimos 2,1 millones de acciones durante el primer trimestre por un total de 307 millones de USD. Desde el inicio de 2020, hemos adquirido 8,5 millones de acciones, que representan el 12 % del saldo pendiente, lo que refleja nuestra confianza en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de Mohawk.



En el primer trimestre, las ventas de nuestro segmento internacional de cerámica aumentaron un 14,5 % según los datos y un 18,5 % con tipos de cambio y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 9,4 %, como resultado de las mejoras en los precios y la mezcla, la productividad y los mayores volúmenes, compensados por el aumento de la inflación, incluida la crisis del gas en Europa y la normalización de la estacionalidad. Nuestro negocio de cerámica en EE. UU. sigue mejorando sus ventas y márgenes al mejorar su mezcla de productos y aplicar múltiples aumentos de precios para cubrir la inflación. Nuestras ventas en EE. UU. deberían beneficiarse de la oferta de alternativas a las importaciones de azulejos, que están aumentando de precio y sufriendo retrasos en los envíos. Nuestras ventas de encimeras de cuarzo están creciendo rápidamente, y con el fin de satisfacer la demanda hemos iniciado la construcción para ampliar la capacidad de nuestras instalaciones de encimeras en Tennessee. Los resultados de nuestros negocios de cerámica en México y Brasil siguieron siendo fuertes, aunque nuestras ventas en el trimestre se vieron limitadas por los bajos niveles de inventario. Para mitigar las limitaciones, hemos aumentado la capacidad en México y estamos negociando con los organismos gubernamentales los permisos e incentivos para construir una nueva instalación de baldosas de porcelana en Brasil. En nuestro negocio cerámico europeo, las ventas del primer trimestre crecieron conforme se fortalecía la demanda de los consumidores, y nuestros clientes aumentaron los niveles de inventario en previsión de la inflación. La producción de la industria cerámica en Europa se interrumpió cuando cesó el suministro de arcilla ucraniana a Europa Occidental. Nos anticipamos a los problemas de suministro y aumentamos los niveles de inventario antes de la invasión para evitar la interrupción de nuestra producción. Los precios del gas natural para el resto del año han aumentado con respecto a las estimaciones anteriores, elevando nuestros costes futuros. Mejoramos nuestros resultados aumentando los precios más de lo previsto, así como mejorando nuestra mezcla de productos.



Durante el trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de suelos para el resto del mundo aumentaron un 14,2 %, según los datos declarados, o aproximadamente un 22,1 % con tipos de cambio constantes. El margen operativo del segmento, que ascendió al 15,3 %, según los informes, y del 15,5 % sobre una base ajustada, se vio afectado por la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro y el impacto del cambio de divisas, y parcialmente compensado por las ganancias de precios y de mezcla durante el trimestre. En unas condiciones difíciles, el equipo directivo del segmento tomó medidas para gestionar la escalada de los costes energéticos, el aumento de la inflación y la inestabilidad de las cadenas de suministro. A pesar de las múltiples subidas de precios, nos estamos quedando atrás en el rápido aumento de los costes en Europa y hemos anunciado nuevas subidas de precios en respuesta a las continuas presiones inflacionistas. Aunque el suministro de materiales limitó la producción, las ventas de laminados aumentaron en el trimestre y esperamos un crecimiento continuado a largo plazo a medida que ampliamos la categoría superior de laminados. Para contribuir al aumento de las ventas en el futuro, nuestra expansión de laminados en Bélgica debería estar operativa a finales de 2023. Las ventas de nuestros negocios de suelos vinílicos de lujo y láminas de vinilo se vieron afectadas negativamente por las interrupciones de materiales y los bajos niveles de inventario. El suministro de materias primas para ambas categorías resultó especialmente difícil, pero mejoró a medida que fue avanzando el trimestre. Nuestra compra de un fabricante de aislamientos con plantas en Irlanda y Reino Unido aumentó nuestra cuota de mercado de productos aislantes de poliuretano. En una de las plantas de aislamientos que adquirimos, se está poniendo en marcha una nueva línea de producción con tecnología punta. Nuestras ventas de paneles crecieron de forma significativa en el trimestre y nuestra nueva línea de laminados de alta presión está ampliando nuestra fabricación a una nueva categoría de productos que se coordina con nuestros otros paneles de madera. La integración de nuestra planta de fibropaneles de densidad media, adquirida recientemente, avanza a medida que mejoramos la eficiencia y ampliamos su capacidad. Nuestros negocios en Australia tuvieron una sólida demanda en el trimestre tras la relajación de las restricciones por la pandemia, aunque en Nueva Zelanda siguen siendo complicados debido a las continuas restricciones.



Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de suelos en Norteamérica aumentaron un 10,6 % según los informes, o un 12,3 % de forma constante, y nuestro margen operativo ascendió al 8,9 % como resultado de las mejoras en los precios y la mezcla, así como la productividad, parcialmente compensadas por la inflación y la normalización de la estacionalidad. El segmento está gestionando la mayor inflación que hemos experimentado nunca, y está aplicando nuevas subidas de precios. Las estrategias que hemos implementado durante los dos últimos años han mejorado nuestra ejecución de ventas, la estructura de costes y los niveles de servicio, y nos han permitido gestionar este difícil entorno. En todo el segmento, hemos iniciado numerosos proyectos para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y actualizar nuestros activos para mejorar los resultados. Mohawk cuenta con una cuota de mercado líder en laminados, y las ventas de nuestras colecciones superiores siguieron creciendo en el trimestre a medida que se ponía en marcha nuestra nueva línea de producción. La creciente demanda de mercado en Norteamérica está absorbiendo nuestra producción adicional a medida que se pone en marcha, y estamos ampliando aún más nuestra capacidad en EE. UU. el próximo año con la intención de apoyar el continuo crecimiento. Nuestras ventas de suelos vinílicos de lujo siguieron creciendo sustancialmente en el primer trimestre, puesto que nos beneficiamos de una oferta mejorada en todos los canales. Nuestros márgenes de suelos vinílicos de lujo se vieron afectados por las alteraciones en la cadena de suministro que interrumpieron la fabricación, los retrasos en los productos de origen y el aumento de los costes de los fletes marítimos. Nuestra nueva planta de suelos vinílicos de lujo de la costa oeste está iniciando la producción y poniendo a punto los procesos. El servicio de moquetas residenciales mejoró considerablemente, y los clientes están reduciendo el inventario, lo que repercute en las ventas. Estamos subiendo los precios para compensar el aumento de los costes de materiales y energía. Estamos mejorando los costes al reducir la complejidad, simplificar las operaciones y aumentar la eficiencia. Nuestras ventas de suelos comerciales siguen repuntando, lideradas por la fortaleza de los canales gubernamental, laboral y sanitario. Las ventas de nuestras colecciones de moqueta en losetas y suelos vinílicos de lujo comerciales están creciendo, ya que se están iniciando proyectos nuevos y aplazados. Hemos introducido una nueva moqueta en loseta que proporciona una acústica y un confort superiores, a la vez que alcanza el máximo nivel de certificaciones de sostenibilidad con la mitad de emisiones de carbono. Seguimos encontrando soluciones innovadoras para reforzar nuestro rendimiento medioambiental y mantener así nuestro liderazgo en productos ecológicos.



Pasados cuatro meses de 2022, seguimos siendo prudentemente optimistas sobre el crecimiento de la industria este año, a pesar de las presiones de la inflación y los tipos de interés. Hemos anunciado nuevas subidas de precios en la mayoría de nuestros productos y mercados, ya que la inflación sigue aumentando. La oferta de viviendas es históricamente baja, y el aumento de los tipos hipotecarios está impulsando a las familias a adelantar la compra de viviendas. Las reformas deberían verse respaldadas por las continuas ventas de viviendas existentes, el aumento de su valor y la mejora de aquellas compradas en los últimos dos o tres años. Esperamos que el sector comercial continúe su repunte con la vuelta a la normalidad anterior a la pandemia. Esperamos que mejore el suministro de materiales restringidos, lo que debería aumentar nuestros niveles de producción. Aunque estamos subiendo los precios, el aumento histórico de los costes de la energía en Europa sigue afectando a nuestro negocio. Nuestras inversiones de capital, cuando se completen, suavizarán nuestras limitaciones específicas de capacidad y aumentarán nuestra oferta. Este año, nos centramos en optimizar nuestra mezcla y nuestros márgenes, controlar nuestros gastos y tomar nuevas medidas de productividad. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro BPA ajustado para el segundo trimestre será de 4,25 USD a 4,35 USD, sin incluir los gastos de reestructuración.



«Tenemos confianza en el futuro a largo plazo de nuestro negocio, a pesar de las incertidumbres a corto plazo. Existe un déficit estructural de viviendas a nivel mundial que tardará años en satisfacerse, y deberíamos beneficiarnos de las fuertes tendencias a largo plazo en la construcción de nuevas viviendas, las reformas residenciales y los proyectos comerciales. Nuestras marcas son las más reconocidas en suelos y ofrecen una amplia cartera de productos entre los que se incluye la colección de productos sostenibles más sólida de la industria. Estamos facilitando a nuestros clientes la expansión de sus negocios mediante herramientas digitales líderes que generan clientes potenciales, simplifican los pedidos y agilizan las entregas. Gracias a la innovación de nuestro talentoso equipo, seguimos liderando la industria en cuanto a diseño, rendimiento y valor. Contar con un balance sólido nos permite llevar a cabo adquisiciones, tanto transformacionales como complementarias, que completen nuestro negocio. En los próximos tres a cinco años, estas ventajas deberían mejorar la expansión de las ventas y los márgenes de Mohawk».

Mohawk Industries es el principal fabricante de suelos a nivel internacional que crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución verticalmente integrados de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, baldosas de cerámica, suelos laminados, de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en la industria, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de reforma y nueva construcción. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas de la industria, y entre ellas se incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk ha transformado su negocio, pasando de ser un fabricante de moquetas estadounidense a la mayor empresa de suelos a nivel internacional, con operaciones en todo el mundo.



Algunas de las declaraciones que figuran en los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan la rentabilidad futura, las perspectivas de negocio, las estrategias de crecimiento y funcionamiento, y otros asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera», «estima» o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de EE. UU. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o industriales; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; fluctuaciones de los tipos de cambio; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; aplicación de los aumentos de precio de los productos de la empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; saneamiento de las operaciones; impuestos y reformas fiscales, reclamaciones de productos y de otro tipo; litigios; riesgos e incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19 y las acciones militares rusas en Ucrania u otros acontecimientos geopolíticos; cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla sus operaciones, así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

