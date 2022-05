COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE MY FANTASTIC RANCH

English French

NACON ANNONCE MY FANTASTIC RANCH,

LE HARAS DES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES

Lesquin, le 3 mai 2022 - NACON et le studio Piece of Cake, développeurs du jeu multirécompensé Hacktag, sont heureux de dévoiler leur nouveau jeu My Fantastic Ranch. Ce jeu de gestion à destination des plus jeunes se déroule dans un univers féérique peuplé de créatures fantastiques.

Grâce à une boucle de gameplay accessible aux jeunes joueurs, le jeu leur propose de développer et gérer le haras de leur rêve : adopter de nouveaux dragons et licornes et s’assurer de leur confort ; dispenser des cours et trouver l’élève avec qui chaque créature pourra s’entendre ; les voir évoluer ensemble et ainsi leur permettre de participer aux évènements et tournois qui apporteront une notoriété au haras.

« My Fantastic Ranch est né de l'envie d'offrir un véritable jeu de gestion accessibles aux plus jeunes, tout en laissant place à la contemplation. Toutes les mécaniques sont pensées pour être faciles à prendre en main afin que les joueurs s'amusent à devenir les vrais propriétaires de leur ranch imaginaire. » - Marine Lemaître, CEO et co-fondatrice de Piece of Cake studios

My Fantastic Ranch est un jeu doté d’un design unique, idéal pour développer ses compétences en jeu de gestion dans un univers onirique rempli de créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres.

My Fantastic Ranch sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam et Epic Game Store à l’automne 2022.

Plus d’informations seront dévoilées ultérieurement pour ce titre.

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Pieces of Cake

Piece of Cake studios est un studio français de développement de jeux vidéo indépendant. Basé à Paris et fondé par des professionnels expérimentés, Piece of Cake est dédié à la création d’expériences vidéoludiques coopératives. Avec le lancement de son nouveau label Fabulous, le studio souhaite se diversifier pour offrir de nouvelles expériences de jeu centrées sur la gestion, la simulation et/ou la stratégie dans des univers fantastiques.

Pièce jointe