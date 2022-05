HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022

Communiqué de presse

Paris, le 3 mai 2022

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Forte reprise de l’activité

au 1er trimestre 2022

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe conseil en communication, acteur majeur du web social, des relations publics, de l’événement et du marketing services, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 mars 2022.

En millions d’euros (*) 2022

1er trimestre 2021

1er trimestre Variation Chiffre d’affaires consolidé 45,3 24,8 +83% Marge brute 16,7 11,4 +46,5%

(*) Données non auditées

Le chiffre d’affaires atteint 45,3 millions d’euros au premier trimestre, en progression de +83% par rapport à l’an passé. Corrélativement, la marge brute augmente de +46,5% à 16,7 millions d’euros.

Le décalage provient du mix des activités en faveur des métiers de production et d’évènementiel qui génèrent un chiffre d’affaires plus important que les métiers de conseil. L’événementiel était resté très faible l’an passé, pour retrouver aujourd’hui un niveau plus habituel.

Les activités évènementielles continuent donc leur reprise avec l’amélioration de la situation sanitaire et l’adaptation aux nouvelles contraintes. Elles portent la majorité de la croissance au 1er trimestre 2022. Les autres activités sont plutôt stables, avec notamment le Conseil qui avait progressé lors des périodes de confinement et qui continue d’être un axe de développement important pour HOPSCOTCH.

De nombreux projets pourraient soutenir cette tendance pour les trimestres à venir : le Mondial de l’Automobile, l’imminence de la coupe du monde de Rugby, et les préparatifs aux JO 2024 à Paris qui vont entrainer une dynamique progressive dans nos activités

De plus, la structure financière reste solide avec une situation financière nette qui se maintient à un niveau largement positif.

Pour rappel, le groupe prévoit en 2022 un transfert sur Euronext Growth, notamment pour soutenir une politique de croissance et de diversification active.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022, le 2 août 2022, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 730 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe représente en 2021 un volume d’affaires de 154 millions€ et 67 millions€ de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Linkedin/Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

