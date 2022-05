Savaria modifie la tenue de son assemblée générale annuelle de ses actionnaires en mode virtuel seulement

English French

LAVAL, Québec, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, a déclaré aujourd’hui une mise à jour concernant la tenue de son assemblée générale annuelle de ses actionnaires qui est prévue le 12 mai 2022 à 11h00 (HAE). Le lieu où se tiendra l’assemblée annuelle des actionnaires (incluant toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, l’« assemblée ») a été changé pour se tenir uniquement en format virtuel, et ce, en raison des risques pour la santé et la sécurité liés à l’évolution de la COVID-19 dans la province de Québec.



Les participants qui désirent assister à l’assemblée pourront se joindre à la webdiffusion à partir de l’adresse https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1547543&tp_key=a82aecf732 ou par téléphone en mode écoute seulement au 416-764-8651 ou 514-225-7344 (numéro de conférence 44664939). Tous les détails pour accéder à l’assemblée sont également disponibles sur notre site Web.

Les actionnaires pourront soumettre des questions à la direction de la Société par le biais de la webdiffusion à la fin de l’assemblée. Pour exercer ce droit, les actionnaires devront s’inscrire une heure avant le début de l’assemblée en utilisant le numéro de contrôle qu’ils ont sur leur carte de vote de procuration.

Qu’un actionnaire prévoie assister à l’assemblée ou non, Savaria prie chaque actionnaire de voter et de soumettre leur procuration avant la tenue de l’assemblée, en utilisant l’une des méthodes décrites dans les documents relatifs à l’assemblée. Le formulaire de procuration qui figure parmi les documents relatifs à l’assemblée ne sera pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu, mais pourra toujours être utilisé afin d’exercer les droits de vote des actionnaires dans le cadre de l’assemblée.

Un avis confirmant ladite modification en formule virtuelle a été ajouté au dépôt des documents de procuration auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Corporation Savaria remercie ses actionnaires et ses autres parties prenantes de leur compréhension.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Pour plus d’information:

Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

mbourassa@savaria.com

Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

sreitknecht@savaria.com



www.savaria.com

facebook.com/savariabettermobility

twitter.com/Mobilityforlife