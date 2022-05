Rachat de billets venant à échéance le 22 juin 2027 d’une valeur de 350 millions $

English French

MONTRÉAL, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne ») a annoncé aujourd’hui son intention de racheter la totalité des billets à 4,25 % échéant le 22 juin 2027 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (titres secondaires) en circulation (les « Billets »), d’une valeur de 350 millions $, à un prix correspondant à la totalité du principal plus l'intérêt couru jusqu’à la date de rachat exclusivement. Le rachat aura lieu le 22 juin 2022. Un avis officiel sera transmis aux porteurs inscrits des Billets conformément aux modalités établies dans l'acte de fiducie y afférent.



Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières et il sera financé à même les fonds généraux de la Banque Laurentienne. Il s'inscrit dans la stratégie de gestion continue des fonds propres de catégorie 2 de la Banque Laurentienne.

