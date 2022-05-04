波美兰兹律师事务所宣布对瑞士信贷集团（CS）和某些高管提起集体诉讼

纽约, May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP（波美兰兹律师事务所）宣布对瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG，以下简称为“瑞士信贷”或“公司”）（纽约证券交易所股票代码：CS）及其部分高管提起集体诉讼。 该律师事务所已在美国纽约东区地方法院提起集体诉讼，案卷编号为22-cv-02477，所代表的集体由除被告以外的所有个人和实体组成，他们于2021年3月19日至2022年3月25日期间（包括首尾两天，简称为“集体诉讼期间”）购买或以其他方式购得瑞士信贷证券，因此寻求追回因被告违反联邦证券法律而造成的赔偿，并根据《1934年证券交易法》（简称为“交易法”）第10（b）和20（a）条和依据该法颁布的《规章》第10b-5条规定，要求该公司及其某些高管给予补偿。



凡在集体诉讼期间购买或以其他方式购得瑞士信贷证券的股票持有者，均须在2022年6月28日前请求该法院指定阁下为集体诉讼的主要原告。 诉状副本可通过以下网址获得： www.pomerantzlaw.com 。 如需讨论此项诉讼，请联系Robert S. Willoughby： newaction@pomlaw.com ，或致电（免费电话）：888.476.6529（或888.4-POMLAW）分机7980。通过电子邮件咨询应写明自己的邮寄地址、电话号码以及购买股票的数量。

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瑞士信贷及其子公司在瑞士、欧洲、中东、非洲、美洲和亚太地区提供各种金融服务。该公司提供私人银行和财富管理解决方案，包括咨询、投资、财务规划、继承规划、信托服务、融资和贷款，以及多岸平台解决方案。

诉状称，在整个集体诉讼期间，被告对该公司的业务、运营和合规政策做出了重大的虚假性和误导性陈述。 具体而言，被告作出了如下虚假性和/或误导性陈述和/或未能披露：(i) 瑞士信贷对财务报告的披露控制和程序以及内部控制不足；(ii) 瑞士信贷向受美国和国际制裁的俄罗斯财阀放贷的做法造成了违反这些制裁和未来制裁相关规定的重大风险；(iii) 上述行为使该公司面临被加大监管审查和/或执法措施的更高风险；(iv) 该证券化交易涉及瑞士信贷向此前曾受到美国制裁的俄罗斯财阀提供的贷款；(v) 该证券化交易的目的是消除与这些贷款相关的风险，并减轻西方国家为应对俄罗斯入侵乌克兰而可能实施的制裁对瑞士信贷的影响；(vi) 瑞士信贷要求非参与投资者销毁与该证券化交易相关的文件，旨在隐瞒公司在其贷款实践中不遵守美国和国际制裁的情况；(vii) 上述情况一经披露，可能会使该公司面临被加大监管审查和重大的声誉损害；(viii) 因此，该公司的公开声明在所有相关时间都存在重大虚假和误导性。

2022年3月28日，美国众议院监督和改革委员会致函瑞士信贷，要求该公司提交客户（可能包括被制裁的俄罗斯个人）以所拥有的游艇和私人飞机为抵押的贷款组合信息及文件。在信中，众议院监督主席Carolyn Maloney 和国家安全小组委员会主席Stephen Lynch众议员质疑瑞士信贷要求对冲基金和其他非参与投资者“销毁与该银行客户拥有的游艇和私人飞机的相关文件”的要求。两位众议院民主党人写道，“考虑到该要求的时机和所涉主题，瑞士信贷‘可能想隐瞒信息’的行为引发了人们的严重担忧”，即该交易的参与者是否可能在俄罗斯入侵乌克兰后“逃避”西方施加的制裁。

据此消息，瑞士信贷的股价在2022年3月28日以每股7.94美元收盘，下跌0.21美元（2.58%）。

Pomerantz LLP在纽约、芝加哥、洛杉矶、巴黎和特拉维夫设有办事处，是一家公认的企业、证券和反垄断集体诉讼领域的主要律师事务所。Pomerantz由被称为“集体诉讼律师协会总裁”的已故Abraham L. Pomerantz创立，开创了证券集体诉讼领域的先河。85年后的今天，Pomerantz继续着他建立的传统，为证券欺诈、违反信托义务和企业不当行为的受害者争取权利。该律师事务所已代表集体诉讼成员追回了多个百万级美元的损失赔偿金。请见 www.pomlaw.com