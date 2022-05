La transition énergétique du Canada vers l’électricité propre doit être un chantier national misant sur la collaboration de tous les paliers de gouvernement

English French

OTTAWA, 04 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport de l’Institut climatique du Canada (ICC) vient confirmer que les trajectoires vers la carboneutralité du Canada passent par une volte-face l’amenant à miser sur le développement de l’électricité comme principale source énergétique. En effet, la modernisation des réseaux électriques apparait incontournable pour assurer au pays une alimentation énergétique fiable et abordable dans un marché mondial volatil.



D’après le rapport de l’ICC, Volte-face : comment alimenter un Canada carboneutre , tous les paliers de gouvernement devront collaborer pour bâtir des réseaux électriques plus grands, plus propres et plus intelligents. Dans ce grand chantier, le gouvernement fédéral pourra établir le cadre stratégique national et catalyser le progrès à l’échelle régionale, tandis que le Québec apparaît capable de jouer un rôle fédérateur à l’échelle nationale, notamment grâce à son expertise technologique et son savoir faire dans le domaine.

Voici les principales conclusions du rapport :

Moyennant des politiques appropriées, l'énergie deviendra plus abordable après cette grande transition.

Les plus gros obstacles à la volte-face sont de nature sociale, politique et institutionnelle. Les politiques doivent éliminer les obstacles techniques et non techniques à la mise en œuvre des principales solutions.



Citations

« La volte-face des combustibles fossiles à l’électricité propre sera déterminante pour réduire les émissions du Canada. Il est entièrement possible de bâtir de meilleurs réseaux électriques — et nous avons déjà une longueur d’avance. Si les gouvernements fédéral et provinciaux se coordonnent, ils pourront progressivement offrir aux citoyens de plus en plus d’électricité propre, abordable et fiable. »

– Jason Dion, auteur principal et directeur, Atténuation, Institut climatique du Canada

« La fiabilité et les coûts de l’énergie ainsi que les changements climatiques sont des sujets prioritaires pour la population et, si nous définissons rapidement des politiques appropriées, la volte-face vers l’électricité propre sera bénéfique sur ces trois plans. La stratégie est claire, les technologies sont abordables et accessibles et les avantages sont considérables. Il ne manque qu’à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux unissent leurs forces. »

– Rick Smith, président, Institut climatique du Canada

«La transformation des systèmes électriques du Canada est nécessaire pour atteindre la carboneutralité. Nous avons beaucoup à faire, et le temps pour le faire est limité. Les technologies permettant de construire des systèmes plus grands, plus propres et plus intelligents sont connues et rentables, mais les obstacles politiques et réglementaires ralentissent les progrès. Les services publics et les autres acteurs du marché ont besoin de politiques climatiques claires, et le rôle des régulateurs et des opérateurs de systèmes dans la transition doit être clairement défini. Les gouvernements ont un rôle moteur à jouer pour relever ces défis et accélérer la grande transition. »

–Francis Bradley, président-directeur général d'Électricité Canada.

« La transition vers l’énergie propre aiderait le secteur privé du Canada à être plus compétitif; sa dépendance aux combustibles fossiles le rend vulnérable aux fluctuations de l’approvisionnement mondial. Maintenant que l’éolien et le solaire coûtent moins cher, nous avons la possibilité concrète de produire de l’électricité propre et abordable dont le coût ne dépendra pas des marchés mondiaux. Dans un contexte international où les investisseurs et les marchés financiers se préoccupent de plus en plus des émissions de gaz à effet de serre, une offre accrue d’électricité sans émissions ouvrirait la porte à l’investissement. »

– Barbara Zvan, présidente et directrice générale de University Pension Plan

