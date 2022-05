Persbericht Biocartis Group NV: Nieuwe studie geleid door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY, VS) toont dat Idylla™ GeneFusion Assay snellere screening van gerichte genfusies toelaat in vergelijking met routinemethoden

English Dutch

PERSBERICHT: 4 mei 2022, 07:00 CEST

Nieuwe studie geleid door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY, VS) toont dat Idylla™ GeneFusion Assay

snellere screening van gerichte genfusies toelaat in vergelijking met routinemethoden

Therapeutisch bruikbare genfusies zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10% van niet-kleincellige longkankers 1

De huidige moleculaire methoden, waaronder Next Generation Sequencing (NGS), zijn complex met een lange tijd-tot-resultaat

Studie2 toont aan dat de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO3) een snellere screening van gerichte genfusies mogelijk maakt in vergelijking met routinemethoden





Mechelen, België, 4 mei 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de publicatie aan van een nieuwe studie in het Journal of Molecular Diagnostics over de Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) voor snelle detectie van gerichte genfusies waaronder ALK, ROS1, RET en NTRK1/2/3 en MET exon 14 skipping mutaties. De studie concludeerde: “De test maakt een snelle screening mogelijk voor klinisch gerichte kinase alteraties met een snellere doorlooptijd en minder vereisten wat betreft het weefsel in vergelijking met immunohistochemie en moleculaire methoden, en omzeilt tevens de afhankelijkheid van infrastructuur die gepaard gaat met Next Generation Sequencing (NGS) en fluorescentie-in situ hybridisatie.” De studie werd uitgevoerd door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY, VS), een van de grootste private kankercentra ter wereld.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “Deze studie toont de toegevoegde waarde van de Idylla™ GeneFusion Assay wanneer snelle testing nodig is, en benadrukt andere voordelen van de Assay zoals de lage vereisten wat betreft het weefsel, waardoor verdere NGS testing in negatieve gevallen nog steeds mogelijk is, en - misschien wel het belangrijkste - met resultaten in drie uur tijd, dankzij de volledig geautomatiseerde aard van de Assay, terwijl andere methoden daar vandaag vaak meerdere dagen tot weken over doen.”

Therapeutisch bruikbare genfusies zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de niet-kleincellige longkankers1 (NSCLC). Tot 40% van de longkankers die door chromosomale herschikkingen worden veroorzaakt, worden in een gevorderd stadium (III tot IV)4 gediagnosticeerd, terwijl tyrosinekinase-remmende therapie meestal leidt tot een snelle en diepgaande klinische verbetering5. Tijdige herkenning van deze alteraties is dus van cruciaal belang in de klinische setting. De huidige methoden om kinase genfusies te detecteren, zoals fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) of NGS, kunnen complex zijn om uit te voeren, vereisen een aanzienlijke laboratoriuminfrastructuur, hebben lange doorlooptijden en interpretatie van de data kan omslachtig zijn. Hoewel NGS de standaard is geworden voor het zoeken naar therapeutische targets met hoge verwerkingscapaciteit, vereisen de meeste NGS-tests veel weefsel, hebben ze doorlooptijden van 2 tot 3 weken nodig en brengen ze onderliggende genomische en biologische complexiteiten met zich mee die kunnen leiden tot vals-negatieve genfusie resultaten.

De studie analyseerde 143 onafhankelijke FFPE6 tumorstalen. De studie verklaarde dat "testing succesvol was in 142 (99%) gevallen”. Verder dat “de Idylla™ GeneFusion Assay een gevoeligheid toonde van 97% (28/29), 100% (31/31), 92% (22/24), 81% (22/27) en 100% (20/20) voor ALK, RET, ROS1, en NTRK1/2/3 chromosomale herschikkingen en MET exon 14 skipping alteraties, respectievelijk, met 100% specificiteit voor allemaal".

De volledig geautomatiseerde Idylla™ GeneFusion Assay (RUO) detecteert ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 chromosomale herschikkingen en MET Exon 14 skipping in één enkele cartridge, met minder dan 2 minuten hands-on tijd en resultaten ter beschikking in ongeveer 180 minuten.

De CE-IVD versie van het Idylla™ GeneFusion Panel is gepland voor einde H1 2022.

