Solvay verwerft de exclusieve eigendom van zijn natriumcarbonaatproductie in Green River, Wyoming

Brussel, 4 mei 2022 - Solvay kondigt vandaag de overname aan van het minderheidsaandeel van 20% van AGC in de natriumcarbonaat joint venture in Green River, Wyoming, VS, waarmee het zijn leidende positie in de productie van natriumcarbonaat op basis van trona verder uitbouwt.

Solvay is een wereldleider in natriumcarbonaat, met negen grote natriumcarbonaat- en bicarbonaatfabrieken, waarvan er zes in Europa, twee in de VS en één in Azië zijn gevestigd. Solvay en AGC richtten in 1992 de Solvay Soda Ash Joint Venture (SSAJV) op. De fabriek, die door Solvay wordt uitgebaat, produceert natriumcarbonaat en -bicarbonaat uit trona, een natuurlijk voorkomend mineraal, onder meer voor de glas-, chemie-, detergenten- en voedingsindustrie.

"De overname van het aandeel van AGC in de joint venture vereenvoudigt onze portefeuille en biedt ons de mogelijkheid om onze activiteiten en een toekomstige onafhankelijke EssentialCo te versterken en verder uit te bouwen," zei Philippe Kehren, President van Solvay's Soda Ash & Derivatives business."Het verhogen van onze aanvoer van natriumcarbonaat op basis van trona sluit rechtstreeks aan bij onze duurzaamheidsambities om minder koolstofintensief natriumcarbonaat op de markt te brengen. Bovendien is onze Green River-productie van wereldklasse en zeer kostenefficiënt. De uitbreiding van onze trona-capaciteit in de VS zal op een even kostenefficiënte manier ons vermogen ondersteunen om aan de groeiende vraag in Noord- en Zuid-Amerika en Azië te voldoen, die wordt gestimuleerd door megatrends zoals elektrificatie, waarbij natriumcarbonaat wordt gebruikt om lithiumcarbonaat te produceren dat in EV-batterijen wordt gebruikt; en een efficiënt gebruik van hulpbronnen, waar het wordt gebruikt in vlakglas voor zonnepanelen."

Tegen een cash aankoopprijs van USD 120 miljoen zal deze transactie een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor Solvay, met een rendement op kapitaal na belastingen van meer dan 15%. De transactie zal naar verwachting worden afgerond op 4 mei 2022.

Over Solvay Natriumcarbonaat & Derivaten

Solvay Natriumcarbonaat & -derivaten is een wereldwijde divisie van Solvay. Als wereldleider op haar markten zorgt ze voor een wereldwijde, zekere en duurzame bevoorrading met natriumcarbonaat van haar klanten die glas produceren voor de bouw, de automobielsector, zonnepanelen en verpakkingstoepassingen, alsook detergenten en chemische producten. Het ontwikkelt ook oplossingen op basis van natriumbicarbonaat voor de markten van de gezondheidszorg, de voeding, de veevoeding en de rookgasreiniging. Solvay Natriumcarbonaat & -derivaten heeft wereldwijd 11 industriële vestigingen, meer dan 3.200 werknemers en bedient 120 landen.

