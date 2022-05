English Dutch French

4 mei 2022 om 7.00 uur

Solvay resultaten van het eerste kwartaal 2022

26% omzetgroei dankzij sterke prijszetting leidt tot record-EBITDA

Hoogtepunten

De netto-omzet in het eerste kwartaal van 2022 bedroeg meer dan € 3 miljard, een nieuw kwartaalrecord met een organische stijging van +26,1% tegenover het eerste kwartaal van 2021, met een dubbelcijferige omzetgroei in elke activiteit en in alle regio's dankzij succesvolle prijsacties (+20% of €475 million) en volumegroei (+6% of €157 million).

In Kw1 2022 werden voor €22 miljoen aan structurele kostenbesparingen gerealiseerd, wat neerkomt op een totaal van €410 miljoen sinds 2020, en op koers om onze tussentijdse doelstelling van € 500 miljoen eerder dan gepland te halen.

Record onderliggende EBITDA in het eerste kwartaal van 2022 van €712 miljoen was +20% hoger, op organische basis. De drie segmenten realiseerden een EBITDA-groei met dubbele cijfers dankzij de prijzen en volumes. De prijsstijgingen in het kwartaal compenseerden ruimschoots voor de €369 miljoen aan inflatoire kostenstijgingen. Solutions groeide met 35%, vooral sterk bij Novecare, terwijl Materials met 21% steeg en Chemicals met 15%.

De onderliggende EBITDA-marge in het eerste kwartaal bedroeg 23,3%, vergelijkbaar met het niveau voor het volledige jaar 2021, doordat sterke prijsacties de inflatie tegengingen.

De onderliggende nettowinst bedroeg €369 miljoen in Kw1 2022, een stijging met 54% ten opzichte van Kw1 2021.

De vrije kasstroom bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 €216 miljoen euro, wat neerkomt op een omrekeningsratio van 32,9%, ondanks een hoger werkkapitaal als gevolg van de sterke omzetgroei. De werkkapitaal discipline bleef het hele kwartaal gehandhaafd.

Hoogste ROCE ooit op 12,3%, + 477 basispunten meer dan vorig jaar.

ooit op 12,3%, + 477 basispunten meer dan vorig jaar. Solvay lanceerde zijn vierde groeiplatform, gewijd aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen op basis van hernieuwbare grondstoffen en biotechnologie, ter ondersteuning van onze duurzaamheids- doelstellingen door de creatie van meer circulaire oplossingen.

Onderliggend, in mln € Kw1 2022 Kw1 2021 % %

organisch Netto omzet 3 055 2 373 +28,8% +26,1% EBITDA 712 583 +22,1% +20,1% EBITDA-marge 23,3% 24,6% - - Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 216 282 -23,6% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (12 maanden) 32,9% 54,8% -21,9pp - ROCE 12.3% 7,5% +4,77pp -

Ilham Kadri, CEO

“Ik ben verheugd weer een reeks recordresultaten te kunnen melden, met sterke prestaties in elk bedrijfssegment. Dankzij de cruciale en gedifferentieerde oplossingen die we onze klanten bieden, konden we de prijzen verhogen en de forse kostenstijgingen in grondstoffen en energie meer dan te compenseren. Deze prestatie, samen met onze aanhoudende focus en cashdiscipline, droegen bij tot een solide vrije kasstroomgeneratie. Dit stelt ons in staat te investeren in innovatie en capaciteitsuitbreidingen, om onze klanten wereldwijd te ondersteunen en de omzetgroei op middellange termijn te versnellen. Ik ben ook trots op ons rendement, dat dankzij onze kosten- en portfolio-acties aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van een jaar geleden.”

Vooruitzichten voor 2022 verhoogd

De onderliggende EBITDA voor het volledige jaar wordt nu geraamd op een groei met mid single-digit tot high single-digit en de vrije kasstroom voor aandeelhouders wordt geraamd op meer dan €650 miljoen.

Link naar financieel verslag

