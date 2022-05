Delårsrapport 1. kvartal 2022 (kun på engelsk)

English Danish

Vedhæftet delårsrapport for 1. kvartal 2022 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”I årets første kvartal leverede vi den største indtjening nogensinde i A.P. Møller – Mærsk med solid fremgang på tværs af forretningen i Ocean, Logistik og Terminaler. Den øgede indtjening er især drevet af stigende fragtrater og væksten i kundekontrakter. Vi har demonstreret, at vi er i stand til at hjælpe kunderne med deres samlede logistikbehov i en tid, hvor de globale forsyningskæder fortsat er under pres. Vores logistikforretning oplever stor efterspørgsel på tværs af alle produkter og services og kan for femte kvartal i træk berette om organisk vækst på over 30 pct. Samtidig leverer APM Terminals det bedste kvartalsresultat nogensinde.”

