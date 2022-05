English Finnish Swedish

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Pörssitiedote 4.5.2022 klo 9.00

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa – korkokate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

Tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa (265).

Asiakasliiketoiminnan tuotot laskivat yhteensä 1 % 736 miljoonaan euroon (743). Korkokate kasvoi 5 % 333 miljoonaan euroon (316) ja nettopalkkiotuotot 1 % 272 miljoonaan euroon (270). Vakuutuskate laski 16 % 131 miljoonaan euroon (157).

Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 25 % 68 miljoonaan euroon (91).

Yhteensä tuotot laskivat 11 % 793 miljoonaan euroon (896). Väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien tuotot yhteensä, 844 miljoonaa euroa (841), olivat vertailukauden tasolla.

Kulut kasvoivat 3 % 523 miljoonaan euroon (507).

Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset kasvoivat 61 miljoonaa euroa 83 miljoonaan euroon (22). Kasvusta suurin osa tuli Ukrainan sodan välillisistä vaikutuksista. Saamisten arvonalentumiset olivat 0,11 % (0,09) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmällä ei ole merkittäviä suoria vastuita Venäjälle. Ukrainan sodan vaikutukset luottoriskiasemaan syntyvät pääasiassa välillisesti tietyiltä toimialoilta, erityisesti energian ja raaka-aineiden hintojen nousun seurauksena.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 97 miljardiin euroon (94) ja talletukset 5 % 75 miljardiin euroon (71).

CET1-vakavaraisuus oli 18,4 % (18,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 8,7 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä on päättänyt ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa. Lattiatason käyttöönoton arvioidaan heikentävän OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta vuoden 2022 toisella neljänneksellä enintään 3 prosenttiyksikköä.

Vähittäispankin tulos ennen veroja oli 54 miljoonaa euroa (66). Korkokate, 236 miljoonaa euroa (235), oli edellisen vuoden tasolla, ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 7 % 211 miljoonaan euroon (198). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 17 miljoonaa euroa 41 miljoonaan euroon (24). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 5 %.

tulos ennen veroja oli 54 miljoonaa euroa (66). Korkokate, 236 miljoonaa euroa (235), oli edellisen vuoden tasolla, ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 7 % 211 miljoonaan euroon (198). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 17 miljoonaa euroa 41 miljoonaan euroon (24). Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % ja talletukset 5 %. Yrityspankin tulos ennen veroja oli 3 miljoonaa euroa (115). Korkokate kasvoi 4 % 104 miljoonaan euroon (100), nettopalkkiotuotot laskivat 20 % 42 miljoonaan euroon (52) ja sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 51 miljoonaa euroa -2 miljoonaan euroon (49). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 45 miljoonaa euroa 43 miljoonaan euroon.

tulos ennen veroja oli 3 miljoonaa euroa (115). Korkokate kasvoi 4 % 104 miljoonaan euroon (100), nettopalkkiotuotot laskivat 20 % 42 miljoonaan euroon (52) ja sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 51 miljoonaa euroa -2 miljoonaan euroon (49). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 45 miljoonaa euroa 43 miljoonaan euroon. Vakuutuksen tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (117). Vakuutuskate laski 16 % 138 miljoonaan euroon (164). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 21 miljoonaa euroa 35 miljoonaan euroon (56). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 95,4 % (86,0).

tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (117). Vakuutuskate laski 16 % 138 miljoonaan euroon (164). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 21 miljoonaa euroa 35 miljoonaan euroon (56). Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 95,4 % (86,0). Ryhmätoimintojen tulos ennen veroja oli 11 miljoonaa euroa (-22).

tulos ennen veroja oli 11 miljoonaa euroa (-22). Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset olivat 54 miljoonaa euroa (51).

OP Ryhmä täyttää 120 vuotta vuonna 2022 ja haluaa palkita omistaja-asiakkaitaan. Tuotto-osuuksien tuottotavoitetta vuodelta 2022 on nostettu 1,20 prosenttiyksiköllä 4,45 prosenttiin.

Pohjola Sairaala Oy:n myynti Pihlajalinna Terveys Oy:lle toteutui 1.2.2022. Myynnistä kirjattiin myyntivoittoa 32 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2021 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.





OP Ryhmän avainlukuja

1–3/2022 1–3/2021 Muutos, % 1–12/2021 Tulos ennen veroja, milj. € 189 265 -28,6 1 127 Vähittäispankki 54 66 -18,1 304 Yrityspankki 3 115 -97,2 474 Vakuutus 100 117 -14,0 504 Ryhmätoiminnot 11 -22 - -109 Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -54 -51 - -210 Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,6 6,5 -1,9* 6,6 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 5,8 7,6 -1,8* 7,8 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,38 0,52 -0,14* 0,54 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,47 0,61 -0,14* 0,64 31.3.2022 31.3.2021 Muutos, % 31.12.2021 CET1-vakavaraisuus, % 18,4 18,1 0,3* 18,2 Luottokanta, mrd. € 97,4 93,8 3,8 96,9 Talletukset, mrd. € 74,8 71,3 4,9 75,6 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,5 2,4 0,1* 2,4 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,11 0,09 0,01* 0,16 Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 053 2 032 1,0 2 049

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2021 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

*Suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

OP Ryhmän vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa. Liiketoimintasegmenteistä tuloskehitys oli alkuvuonna hyvällä tasolla Vähittäispankissa ja Vakuutuksessa, sen sijaan Yrityspankin tulos jäi selvästi viime vuotta heikommaksi.

Korkokate kasvoi alkuvuonna edellisestä vuodesta viisi prosenttia ja nettopalkkiot yhden prosentin. Sen sijaan vakuutuskate oli 16 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi erityisesti vakuutuskorvausmenon kasvun johdosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvatti epävarmuutta pääomamarkkinoilla, osakekurssit laskivat ja korot kääntyivät nousuun. Haastava sijoitusympäristö vaikutti negatiivisesti myös OP Ryhmän sijoitustoiminnan tulokseen: sijoitustoiminnan tuotot laskivat vertailukaudesta 23 miljoonalla eurolla 68 miljoonaa euroon väliaikainen poikkeusmenettely huomioiden.

OP Ryhmän kulut, 523 miljoonaa euroa, olivat kolme prosenttia suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Kulujen 16 miljoonan euron kasvu selittyy kokonaisuudessaan eurooppalaisten pankkien yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksettavan vakausmaksun kasvulla.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4 prosenttia ja talletuskanta 5 prosenttia. Talletuskannan kasvuvauhti on hidastunut selvästi pandemia-ajan alkuvaiheista.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät suoraan ja epäsuorasti luottosalkun laadussa kasvattaen saamisten arvonalentumisia, jotka kasvoivat vertailukaudesta 61 miljoonalla eurolla yhteensä 83 miljoonaan euroon. Ne olivat kokonaisuudessaan kuitenkin edelleen hyvin alhaisella tasolla, eli 0,11 prosenttia luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla ja oli 18,4 prosenttia. OP Ryhmä on päättänyt ottaa vuoden toisella neljänneksellä käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa. Lattiatason käyttöönoton arvioidaan heikentävän OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta enintään 3 prosenttiyksikköä.

Asiakkaidemme aktiivisuus sijoitusmarkkinoilla jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vilkkaana osakekurssien heilunnasta huolimatta. Osakekauppaa käytiin kappalemääräisesti lähes 19 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia arvo-osuustilejä ja osakesäästötilejä avattiin alkuvuonna ennätyksellisen paljon, yhteensä 26 000 kappaletta. Myös sijoitusrahastojen suosio jatkui: Rahasto-osuudenomistajien määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 24 000 osuudenomistajalla. Uusia säännöllisen säästämisen sopimuksia avattiin lähes 40 000 kappaletta.

Talousnäkymien heikentyminen ja epävarmuuden lisääntyminen näkyivät uusien asuntolainahakemusten ja välitettyjen asuntojen määrässä vain hetkellisesti. Kiihtyvä inflaatio ja nousuun kääntyneet markkinakorot ovat lisänneet asiakkaiden halukkuutta suojautua asuntoluottoihinsa liittyvältä korkoriskiltä. Katsauskauden lopussa asuntoluottokannastamme oli korkosuojattu 31 prosenttia, ja maaliskuussa uusista asuntolainoista yli 38 prosenttiin otettiin korkosuoja.

Vaikka Ukrainan sodan ja sen johdosta asetettujen talouspakotteiden vaikutukset näkyvät myös suomalaisyritysten arjessa, yritysten maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Teettämämme tutkimuksen mukaan jo neljännes suomalaisista kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä on löytänyt korvaavia markkinoita Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoiden tilalle. OP haluaa osaltaan raivata kansainvälisen kaupan esteitä sujuvoittamalla yritysten ulkomaanmaksuja sekä kassanhallintaa. Lanseerasimme alkuvuonna ensimmäisenä pankkina Suomessa palvelun, jolla yritykset voivat seurata ulkomaanmaksuja reaaliaikaisesti. Yritysasiakkaat pääsevät jatkossa saman digitaalisen palvelun kautta tekemään maksuja suomalaispankkien lisäksi myös muiden eurooppalaisten pankkien tileiltä.

Yhä jatkuva koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan seurausvaikutuksineen tekevät talouden ennakoinnista poikkeuksellisen vaikeaa. Viimeisimpien arvioiden mukaan suhdannetilanne säilyy kuitenkin kohtuullisena, vaikka talouskasvu hidastuukin selvästi. Suomessa kotitalouksien taloudellinen asema on hyvä ja yritysten taseet ovat vahvassa kunnossa, ja nämä tekijät yhdessä mahdollistavat Suomen talouden selviämisen kohtuullisen hyvin odotettavissa olevasta taloussuhdanteen heikkenemisestä.

OP Ryhmä täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Olemme kulkeneet yhdessä asiakkaidemme kanssa yli kaikkien aikojen, niin parempien kuin vaikeampienkin aikojen, jo 120 vuoden ajan. Perustehtävämme mukaisesti edistämme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia yli kahdelle miljoonalle omistaja-asiakkaallemme ja toimintaympäristöllemme. Tätä perustehtäväämme toteutamme niin tänään kuin huomennakin arvojemme mukaisesti: ihmisläheisesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen. Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta ja henkilöstöllemme uskomattoman hienosta työsuorituksesta tämän kaiken yleismaailmallisen epävarmuuden keskellä.

Tammi–maaliskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 189 miljoonaa euroa (265). Tulos laski vertailukaudesta 76 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotoista korkokate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Tulosta pienensivät vakuutuskatteen ja sijoitustoiminnan tuottojen lasku sekä saamisten arvonalentumisten kasvu.

Korkokate kasvoi 5,4 prosenttia 333 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 1 miljoona euroa, Yrityspankki-segmentin 4 miljoonaa euroa ja Ryhmätoiminnot-segmentin 11 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 3,8 prosenttia 97,4 miljardiin euroon ja talletukset 4,9 prosenttia 74,8 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 6,0 miljardia euroa (5,1).

Vakuutuskate laski 16,4 prosenttia 131 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 5,2 prosenttia 391 miljoonaan euroon ja korvauskulut kasvoivat 21,1 prosenttia 264 miljoonaan euroon. Suurvahingot kasvattivat korvauskuluja 22 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 95,4 prosenttia (86,0).

Nettopalkkiotuotot olivat 272 miljoonaa euroa (270). Rahastojen nettopalkkiotuotot kasvoivat 3 miljoonaa euroa ja omaisuudenhoidon 2 miljoonaa euroa.

Korkojen nousu ja Ukrainan sota tekivät sijoitusympäristöstä haastavan. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 128 miljoonaa euroa 18 miljoonaan euroon. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Väliaikainen poikkeusmenettely kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja 51 miljoonaa euroa (-55). Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 23 miljoonaa euroa 68 miljoonaan euroon.

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 14 miljoonaa euroa (31), joista myyntivoittoja oli 6 miljoonaa euroa (9). Kaikista käyvän arvon rahaston kautta kirjattavista rahoitusinstrumenteista kirjattiin myyntivoittoja tuloslaskelmaan yhteensä 12 miljoonaa euroa (62).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat -252 miljoonaa euroa (-20). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat yhteensä 42 miljoonaa euroa johdannaisten käyvän arvon muutosten takia. Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 3 miljoonaa euroa. Vertailukaudella markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset paransivat tulosta 16 miljoonaa euroa. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostettavien osakkeiden tuotot laskivat yhteensä 156 miljoonaa euroa ja saamistodistusten yhteensä 37 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Henkivakuutuserät, jotka sisältävät muun muassa vakuutusteknisten erien muutokset, kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja 88 miljoonaa euroa 222 miljoonaan euroon.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat 25 miljoonaa euroa sairaalakiinteistöjen myynnistä johtuvien positiivisten käyvän arvon muutosten vaikutuksesta.

OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli -4,7 prosenttia (-0,6). Negatiiviseen sijoitusten tuottoon käyvin arvoin vaikuttivat korkojen nousu ja sota Ukrainassa.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 39 miljoonaan euroon (7). Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Pohjola Sairaalan myynti 32 miljoonaa euroa.

Kulut kasvoivat vertailukaudesta 3,1 prosenttia 523 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 1,9 prosenttia 226 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 9,8 prosenttia 57 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 18 miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia 239 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 90 miljoonaa euroa (91). Kehittämisen kuluvaikutus oli 50 miljoonaa euroa (46). Viranomaismaksut kasvoivat 18 miljoonaa euroa eli 40,1 prosenttia 64 miljoonaan euroon eurooppalaisten pankkien yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksettavan vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 94 miljoonaa euroa (20), joista 83 miljoonaa euroa (22) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Kasvusta suurin osa tuli Ukrainan sodan välillisistä vaikutuksista. Kasvu kohdistui erityisesti maatalouteen, rakentamiseen ja kuljetus- sekä energia-alaan. Lopullisia luottotappioita kirjattiin 9 miljoonaa euroa (35). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 828 miljoonaa euroa (751). Järjestämättömät saamiset olivat 2,5 prosenttia (2,4) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,11 prosenttia (0,09) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän tuloverot olivat 29 miljoonaa euroa (55). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 15,2 prosenttia (20,9). Efektiivistä verokantaa laski Pohjola Sairaalan veroton myyntivoitto.

OP Ryhmän oma pääoma oli 13,9 miljardia euroa (14,2). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,2), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelta 2022 on 4,45 prosenttia. Katsauskaudelta kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 35 miljoonaa euroa (24). Vuodelta 2021 maksetaan korkoja yhteensä 96 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022.

Laaja tulos verojen jälkeen oli -163 miljoonaa euroa (187). Käyvän arvon rahaston muutokset laskivat laajaa tulosta 351 miljoonaa euroa (-37).



Loppuvuoden näkymät

Maailmantalous kasvoi vuoden alussa hyvää vauhtia. Talouden nopea elpyminen koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä nosti kuitenkin raaka-aineiden hintoja ja kiihdytti inflaatiota. Covid-19-tartunnat ja niistä seuranneet rajoitustoimet heikensivät yhä talouskehitystä niin palvelualoilla kuin tuotantoketjujen ongelmista kärsivillä teollisuuden aloilla. Venäjän hyökättyä Ukrainaan raaka-aineiden hintojen nousu jyrkentyi ja inflaatio nopeutui entisestään.

Rahoitusmarkkinoilla osakurssit laskivat ja markkinakorot nousivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama välitön epävarmuuden lisääntyminen markkinoilla jäi lyhytaikaiseksi.

Talouden näkymiä varjostaa poikkeuksellinen epävarmuus. Koronaviruspandemia, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja raaka-aineiden hintojen voimakas kallistuminen muodostavat tilanteen, jossa kaikkien tekijöiden yhteisvaikutusta on hyvin vaikea ennakoida.

Lähiaikoina inflaation odotetaan pysyvän korkealla ja talouden kasvun hidastuvan, mutta niin Suomessa kuin euroalueella yleisen taloustilanteen pysyvän kohtalaisen hyvänä. Vuoden kuluessa rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän ja korkojen jatkavan nousua.



