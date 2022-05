English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 18/2022

4. maj 2022

Sydbanks delårsrapport – 1. kvartal 2022

Lønsomheden øges markant

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2022

Periodens resultat på 445 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 14,1 pct. p.a. efter skat

Basisindtjening på 1.200 mio. kr. er 9 pct. højere end i samme periode i 2021

Nedskrivninger på udlån mv. udgør en indtægt på 61 mio. kr.

Bankudlån stiger med 4,6 mia. kr., svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til ultimo 2021

Samlet kreditformidling stiger med 5,1 mia. kr., svarende til en stigning på 3 pct. i forhold til ultimo 2021

Aktietilbagekøb på 425 mio. kr. påbegyndt 7. marts 2022

Egentlig kernekapitalprocent er reduceret med 1,4 procentpoint i forhold til ultimo 2021 og er på 16,5 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 16,9





Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. kvartal:

Det er meget tilfredsstillende, at bankens lønsomhed løftes markant. Dette skyldes effekten af målrettede indsatser for at øge indtægterne og reducere omkostningerne. Samtidig fortsætter udlånet med at stige i et højt tempo. Udlånet stiger med 4,6 mia. kr. i 1. kvartal og er steget med 10,2 mia. kr. – svarende til 17 pct. – over de 3 seneste kvartaler.





Som kommentar til starten på den nye 3-årige strategiplan siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen:

- Resultaterne i 1. kvartal er en meget tilfredsstillende start på den nye strategiperiode. Udviklingen stemmer overens med ambitionerne om at skabe vækst i forretningen og at vi vil være endnu mere værdiskabende for såvel kunder som aktionærer.

Karen Frøsig uddyber:

- Temaerne i vores nye strategi ”Vækst i forretningen” er vores vejviser og forudsætningen for, at vi kan opfylde strategiens mål om en øget konkurrencekraft. Vi vil have kunden i centrum og være arbejdsplads for nogle af sektorens dygtigste og mest engagerede medarbejdere.

Forventninger til 2022

Der forventes vækst i dansk økonomi i 2022

Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021

Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021

Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau

Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 1.350-1.550 mio. kr.

Forventningen til 2022 er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Pressechef Susanne Ingemann Faber, tlf. 26 29 11 29

Vedhæftede filer