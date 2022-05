Communiqué de presse : Foundation S, nouveau fer de lance du mécénat de Sanofi

English French

Foundation S, nouveau fer de lance du mécénat de Sanofi

Paris, le 4 mai 2022. Sanofi annonce aujourd’hui le lancement de Foundation S – The Sanofi Collective, son fonds de dotation dédié à œuvrer pour la santé des générations actuelles et futures. Par le biais de dons, de partenariats et d’actions collectives, Foundation S interviendra dans trois domaines essentiels : les cancers de l'enfant, la santé des communautés les plus exposées aux conséquences du changement climatique et de la pollution, et l’accès aux médicaments et vaccins qui sauvent des vies.

Serge Weinberg

Président du Conseil d’administration de Sanofi et Président de Foundation S

« Nous sommes une entreprise mondiale de santé et à ce titre, c’est notre devoir de prendre part aux initiatives qui visent à remédier à certains enjeux auxquels notre société est aujourd’hui confrontée. Nous sommes fiers de ce que la Fondation Sanofi Espoir a accompli ces dix dernières années et de l’héritage qu’elle nous lègue. Le monde évolue à un rythme effréné et des enjeux systémiques multiples et nouveaux apparaissent. Il est temps d’aller encore plus loin et Foundation S est la structure adaptée pour y parvenir – plus recentrée, plus agile et mieux armée pour venir en aide aux populations les plus vulnérables de la planète. »

Foundation S poursuivra « My Child Matters », le programme dédié aux cancers de l'enfant que portait la Fondation Sanofi Espoir. Ce programme devient l’une des initiatives phares de Foundation S. Lancé en 2005 pour donner à tous les enfants les mêmes chances de survie face au cancer, « My Child Matters » apporte une aide financière et spécialisée de sorte que tous les enfants puissent avoir accès à des dispositifs de diagnostic et de traitement. Ce programme est venu en aide à plus de 120 000 enfants, en plus d’avoir assuré la formation de plus de 50 000 professionnels de santé et d’avoir mené des actions qui ont permis d’augmenter la survie des enfants atteints d’un cancer. De plus, Foundation S financera des actions de sensibilisation et de recherche sur les cancers de l’enfant dans divers pays. Ensemble, ces initiatives participeront à atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de parvenir à un taux de survie de 60 % au moins pour tous les enfants atteints de cancer d’ici à 2030 et de sauver un million de vies supplémentaires au cours de la prochaine décennie.

Se battre pour la santé des générations futures passe également par la mise en œuvre d’actions et de mesures pour remédier aux enjeux d’actualité et anticiper les crises émergentes. Pour ce faire, Foundation S s’emploiera à améliorer la résilience sanitaire des populations vulnérables les plus exposées au changement climatique et à la pollution. Elle lance ainsi une première collaboration avec l’ONG internationale Friendship, basée au Bangladesh, qui se concentre sur les populations des îles fluviales du district de Gaibandha. Dans cette région difficile d’accès, très vulnérable aux changements climatiques et éloignée des services de santé conventionnels, Foundation S contribuera à la formation des agents de santé et financera des cliniques satellites et un hôpital flottant.

Pour mieux venir en aide aux populations vulnérables, Foundation S tirera parti de la vaste expérience de Sanofi en matière d’aide d’urgence et améliorera le lien entre financement humanitaire et financement pour le développement. À l’instar de l’Ukraine, où l’entreprise a coordonné et intensifié les dons de médicaments et vaccins essentiels pour les patients et les réfugiés, Foundation S renouvellera le programme de dons pour les situations d’urgence de Sanofi et intensifiera son aide, en particulier auprès des populations déplacées.

Paul Hudson

Directeur Général de Sanofi et membre du Conseil d’administration de Foundation S

« Le lancement de Foundation S est une nouvelle initiative emblématique de l’engagement sociétal de Sanofi et un moment décisif dans la vie de notre entreprise et de ses équipes. Avec Foundation S, nous avons l’intention de jouer un rôle significatif et d’agir dans des domaines précis où nous savons que nous pouvons faire la différence pour la vie des populations exposées à des difficultés de santé. »

Foundation S fonctionnera sur le modèle d’un « think & do tank », un laboratoire d'idées et d’actions. Le « think tank », le laboratoire d’idées, orientera le développement et la mise en œuvre des chantiers de Foundation S, organisera des débats afin de réfléchir aux meilleurs moyens à engager pour répondre au mieux aux enjeux de santé. Le « do tank », le laboratoire d’actions, sera son bras opérationnel chargé du déploiement des programmes et du suivi de leur impact sur la santé publique. Les collaborateurs de Sanofi joueront un rôle essentiel dans le succès de Foundation S et seront amenés à participer à ses programmes et à accompagner ses partenaires grâce à des actions de bénévolat et de préceptorat – une période pendant laquelle les collaborateurs pourront acquérir une expérience pratique liée au mécénat.

Vanina Laurent-Ledru, nouvelle responsable de Foundation S – The Sanofi Collective

Foundation S sera dirigée par Vanina Laurent-Ledru. Ancienne Responsable des Affaires Publiques de l’entité Médecine de spécialités de Sanofi, Vanina Laurent-Ledru a exercé différentes fonctions avant de rejoindre l’entreprise : elle a notamment été chargée des questions de santé publique auprès de Gavi, l’Alliance du vaccin et d’autres entreprises de santé.

Vanina Laurent-Ledru

Responsable de Foundation S

« Nous ne pouvons changer le monde à nous seuls – l’intelligence du cœur ne peut être que collective. Le lancement de Foundation S est l’aboutissement d’idées et de forces qui se rencontrent. Fruit de la collaboration entre des partenaires divers et multiculturels et de nos propres équipes, le Sanofi Collective réunit notre énergie et notre savoir-faire pour décupler notre impact en faveur des communautés dans le besoin. »

Le fonds de dotation permet à Foundation S de créer des opportunités de co-parrainage d’initiatives publiques et des partenariats de plus grande envergure. Grâce à ses programmes de dons directs de produits et à ses actions humanitaires, et en travaillant avec des partenaires et des organisations du monde entier, Foundation S renforce encore l’engagement de longue date de Sanofi envers la société.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Pièce jointe