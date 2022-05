Géoméga conclut un financement par actions de 1 M$ avec Michael Gentile, CFA et le nomme conseiller stratégique

English French

MONTRÉAL, 04 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX.V: GMA) (OTC: GOMRF), un développeur de technologies propres pour l'extraction, le raffinage et le recyclage des terres rares et d'autres matériaux critiques, a le plaisir d'annoncer la clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1 045 120 $ (le « Placement ») avec Michael Gentile, CFA, ainsi que sa nomination à titre de conseiller stratégique de la Société. À la suite du placement, de l'octroi proposé d'options combinés aux titres détenus ou indirectement contrôlés par M. Gentile avant le placement, M. Michael Gentile détiendra maintenant une participation de 9,99 % des actions ordinaires en circulation de la Société sur une base partiellement diluée. Par ailleurs, suivant l'expansion des activités de la Société vers d'autres métaux et flux, les termes de l'accord de propriété du brevet et des redevances avec le Dr Pouya Hajiani, chef de la technologie de la Société, ont été mis à jour.

M. Gentile est considéré comme l'un des principaux investisseurs stratégiques dans le secteur des petites sociétés minières, détenant des positions importantes dans plus de 15 sociétés minières à faible capitalisation. M. Gentile est actuellement conseiller stratégique pour Arizona Metals (AMC-V) et administrateur de Northern Superior Resources (SUP-V), Roscan Gold (ROS-V), Radisson Mining Resources (RDS-V) et Solstice Gold (SGC -V). M. Gentile a récemment cofondé Bastion Asset Management, une société de gestion de placements basée à Montréal, au Québec, et était auparavant gestionnaire de portefeuille principal chez Formula Growth Limited.

« J'ai suivi Géoméga de près pendant plusieurs années et ils ont fait un travail formidable en développant leurs propres technologies qui cherchent à résoudre certains des problèmes majeurs auxquels l'économie mondial et l'environnement seront confrontés à l'avenir. À savoir, augmenter l'efficacité du procédé d'extraction et de l'approvisionnement en terres rares et métaux critiques pour les véhicules électriques d'une manière qui peut avoir un impact positif majeur sur l'empreinte environnementale de ces projets cruciaux. Les technologies de Géoméga ciblent des opportunités de marché vastes et exponentielles et, après des années de recherche et de développement, approchent d'une phase critique de potentiel de commercialisation qui peut avoir un impact considérable sur la valorisation de Géoméga pour l'avenir. L'histoire de Géoméga n'est pas largement connue ou comprise par les investisseurs et j'espère, grâce à mon implication en tant qu'actionnaire de premier plan et conseiller stratégique de la Société, aider celle-ci à obtenir la visibilité qu'elle mérite dans la communauté mondiale des investisseurs, » a commenté Michael Gentile, CFA.

« Nous sommes très heureux que M. Gentile se joigne à Géoméga en tant que conseiller stratégique et devienne un actionnaire important de la Société. Sa connaissance des marchés financiers tant au Canada qu'aux États-Unis aidera à accroître la base d'investisseurs de la Société. En tant qu'investisseur minier, Michael a reconnu l'importance de boucler la boucle dans l'industrie et le potentiel économique de l'extraction des métaux à partir de rebuts miniers et industriels. Le développement par Géoméga de sa technologie de recyclage des terres rares et l’application de celle-ci aux résidus de bauxite et au projet Montviel sont les éléments constitutifs de ce que Géoméga s'efforce d'accomplir afin de boucler cette boucle, » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga et Innord.

Détails du Placement

Le placement consiste en 4 354 667 unités (chacune une « Unité »), au prix de 0,24 $ l'Unité, pour un produit brut à la Société de 1 045 120 $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire (chacune une « Action ») et d'un bon de souscription entier (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action supplémentaire, au prix de 0,32 $ par action, jusqu'à la date qui tombe 36 mois suivant la clôture du placement. Les titres émis dans le cadre du Placement sont assortis d'une période de conservation de quatre mois et un jour à compter de leur émission. Le Placement est assujetti à l'acceptation définitive de la Bourse de croissance TSX. Le produit du Placement sera affecté au fonds de roulement général de la Société.

Nomination comme conseiller stratégique

M. Gentile s'est également vu octroyer 1 400 000 options d'achat d'actions, à un prix d'exercice de 0,24 $ l'action, pour une période de 2 ans conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Les options d’achat d’actions seront acquises comme suit : (a) 400 000 options acquises immédiatement ; et (b) 1 000 000 d'options acquises en deux tranches distinctes de 500 000 en fonction de la réalisation de certains objectifs de performance.

Mise à jour de l'accord sur la propriété du brevet et des redevances

À la suite de la récente expansion des activités de Géoméga vers d'autres métaux et flux, la Société a mis à jour la portée de son accord de propriété du brevet et des redevances daté du 11 août 2017 (l' « Accord ») avec le Dr Pouya Hajiani, son chef de la technologie, pour inclure ces activités élargies et confirmer les changements effectués. Des informations détaillées concernant l'entente peuvent être trouvées dans le communiqué de presse de la Société du 14 août 2017 et dans la circulaire d'information de la direction datée du 13 septembre 2017 qui est disponible sur SEDAR (www.sedar.com). L'Accord a été approuvée par le conseil d'administration et par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle de la Société le 19 octobre 2017. Une copie de la convention mise à jour sera déposée sur SEDAR.

À propos de Géoméga (www.geomega.ca)

Géoméga développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Géoméga consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Géoméga s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Géoméga adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Géoméga est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Géoméga applique sa technologie aux résidus de bauxite, déchets provenant de la production d'alumine, et travaille avec Rio Tinto pour développer la technologie à grande échelle. La valorisation des résidus de bauxite pourrait ouvrir la porte à un marché de plus de 17,5 milliards de dollars où 175 millions de tonnes de nouveaux déchets sont générés annuellement.

Géoméga est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite NI 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 14% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait progresser l'exploration stratiforme de Mitchi pour des projets de cuivre au Québec, Canada.

