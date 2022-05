Prima Solutions annonce le succès des récents projets de déploiement de la plateforme cloud Prima P&C

English French

Editeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, Prima Solutions annonce la mise en production de l’ensemble de ses clients Prima P&C signés depuis 2018. Une dizaine de sociétés d’assurances, pour la plupart dans le top 20 du marché français, utilisent ainsi quotidiennement la plateforme cloud Prima P&C pour le lancement de leurs nouvelles offres IARD et/ou pour la gestion des sinistres.

La mise en œuvre du logiciel au sein de ces différentes sociétés a nécessité la gestion en parallèle de multiples projets de grande ampleur étalés sur plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Sur l’ensemble de ces projets, tous menés en méthodologie agile, les équipes de Prima Solutions ont pu démontrer l’étendue de leurs capacités. Qu'il s'agisse de refontes globales du système d’information (polices et sinistres) ou de chantiers plus ciblés comme l’accélération du time-to-market pour le lancement de nouvelles offres d’assurances innovantes, indépendamment du SI historique, l’expertise métier des équipes Prima Solutions a joué un rôle crucial, de même que la gestion des délais. La flexibilité des intervenants a également été un point stratégique, d’autant plus en période de pandémie où les interactions avec les assureurs se sont de plus en plus espacées.

Cette réussite est également celle du marché, dans la mesure où tous les acteurs impliqués au sein des organismes d'assurances concernés ont fait preuve de professionnalisme et de résilience. Au regard de la situation sanitaire, ces succès prouvent qu’il est possible de lancer et de concrétiser des projets ambitieux qui viennent bousculer des développements internes, parfois vieux de plus de 30 ans !

Par ailleurs, en privilégiant une stricte démarche d’adoption du standard plutôt que l’adaptation de son logiciel aux processus déjà établis chez ses clients, Prima Solutions a pu s’engager sur des projets maîtrisés, paramétrer des fonctionnalités déjà éprouvées par d’autres clients, et surtout, capitaliser sur l’expérience acquise au fil des ans. Les mises en production successives ont ainsi permis de réaliser de plus en plus rapidement les différents déploiements de Prima P&C au cours de ces 4 dernières années.

« Nous intervenons dans deux principaux cas de figure », explique Frédéric Dutreuil, Directeur Stratégie Produit chez Prima Solutions. « Certaines compagnies ou mutuelles font appel à nous pour décommissionner leurs systèmes de gestion vieillissants et migrer leurs portefeuilles d’assurance vers une plateforme plus moderne et plus évolutive. D’autres clients choisissent une approche plus progressive : déployer en parallèle de leurs systèmes existants une plateforme flexible et modulaire afin de développer de nouveaux produits innovants et réduire leur time-to-market, ou bien désimbriquer des portefeuilles historiques de taille moyenne logés sur des systèmes legacy pour les redynamiser. »

« Dans un contexte où beaucoup de projets informatiques piétinent, le fait d’avoir réussi à passer tous nos clients Prima P&C signés depuis 4 ans en production est remarquable et prouve la pertinence de notre approche, la robustesse de notre technologie et la performance de nos équipes, mais également une maturité d’adoption par le marché », précise Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions. « Ces récents succès sont essentiels car ils inspirent confiance aux décideurs à la recherche d’une solution pérenne pour accélérer à leur tour la transformation digitale de leur société. »

Source :https://www.prima-solutions.com/actualites/succes-recents-projets-deploiement-plateforme-cloud-prima-pc/