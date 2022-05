La Société canadienne de la SP invite l’ensemble de nos élus et les gens de notre pays à prendre part à la distribution virtuelle d’œillets qu’elle mène dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la SP

English French

OTTAWA, 04 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, le premier mercredi du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, les gens de notre pays manifestent leur soutien envers la collectivité de la SP à l’occasion d’une distribution virtuelle d’œillets. Aujourd’hui, le 4 mai, la Société canadienne de la SP invite les gens d’un océan à l’autre et leurs élus à se joindre virtuellement au mouvement #prioriteSP et à participer à sa distribution virtuelle d’œillets par l’entremise des médias sociaux.



L’œillet constitue un symbole d’espoir pour les Canadiens et Canadiennes touchés par la SP depuis près de 50 ans, plus précisément depuis la création de la Campagne de l’œillet SP par la Division du Québec de la Société de la SP en 1975. Cette année, la distribution virtuelle d’œillets fait suite à l’événement annuel le plus important de la Société de la SP au chapitre de la défense des droits et des intérêts, soit la Journée sur la Colline parlementaire, à l’occasion de laquelle des représentants et des représentantes de la Société de la SP ont participé à des rencontres virtuelles avec une soixantaine de membres de la classe politique en vue d’amener le gouvernement fédéral à s’intéresser aux priorités de la collectivité canadienne de la SP : la sécurité de l’emploi et du revenu; l’accessibilité des traitements, des soins et des solutions d’hébergement au profit des personnes qui vivent avec la SP; ainsi que la recherche consacrée à cette maladie.

« La Société de la SP s’est engagée à faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes touchés par la SP puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie, peu importe où ils résident au pays », explique Benjamin Davis, vice-président principal de la mission à la Société canadienne de la SP. « En prenant part à notre distribution virtuelle d’œillets, les gens qui ont la SP, leur famille et leurs amis peuvent constater qu’ils ne sont pas seuls. Votre participation à cette activité montre aux personnes touchées par la SP que leurs concitoyens et concitoyennes comprennent les défis qu’elles ont à surmonter et l’importance du soutien dont elles ont besoin. Elle démontre aussi que la découverte d’un remède contre la SP fait l’objet d’une mobilisation à l’échelle de tout le pays. »

Plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes sont atteints de SP et, en moyenne, au Canada, 12 personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP a des répercussions sur tous les gens de notre pays : elle touche non seulement les personnes qui vivent avec cette maladie, mais également leur famille, leurs amis et les membres de leur collectivité. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a alourdi le fardeau avec lequel doivent composer les gens aux prises avec la SP, et les besoins en matière d’information, de ressources et de services de soutien sont plus considérables et pressants que jamais pour toutes ces personnes.

Pour manifester votre soutien envers la collectivité de la SP, visitez la page Web consacrée à la distribution virtuelle d’œillets de la Société de la SP, où vous trouverez des éléments graphiques et des suggestions de messages que vous pourrez publier sur vos comptes de médias sociaux. Les Canadiens et Canadiennes sont invités à utiliser les mentions @SocCanDeLaSP et #prioriteSP, ainsi qu’à identifier leurs élus fédéraux et provinciaux respectifs afin d’inciter ces derniers à participer à cette initiative. Les gens de notre pays sont également invités à ajouter leur nom aux pétitions et lettres ouvertes que la Société de la SP adresse à tous les gouvernements pour amener ceux-ci à soutenir les efforts que nous déployons collectivement en vue de concrétiser notre vision, à savoir un monde sans sclérose en plaques.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



