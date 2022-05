CALHOUN, Ga., May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $ 245 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,78 aan voor het eerste kwartaal van 2022. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen en de aangepaste WPA $ 3,78 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten. De netto-omzet van het eerste kwartaal van 2022 bedroeg $ 3,0 miljard, een stijging van 13,0% zoals gepubliceerd en van 17,3% op basis van constante wisselkoersen en dagen. In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 2,7 miljard, de nettowinst $ 237 miljoen en de WPA $ 3,36. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen en de aangepaste WPA $ 3,49 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten.



In verband met de resultaten van het eerste kwartaal van Mohawk Industries verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, Voorzitter en CEO: “Mohawks resultaten overtroffen onze verwachtingen: de omzet van het eerste kwartaal lag op het hoogste peil ooit, wat een weerspiegeling vormt van onze hogere prijzen, de groei van onze keramiekactiviteiten, het aantrekken van de commerciële sector en de voordelen van onze kleine overnames. De bedrijfsinkomsten overtroffen onze voorspelling dankzij de sterkte van onze wereldwijde keramiekactiviteiten, die de stijging van de Europese energiekosten compenseerden, de verbeterde operationele strategieën leverden hogere resultaten voor Flooring North America op en ons beheer van de druk op de Europese markt viel gunstig uit voor Flooring Rest of the World.”



In de loop van het kwartaal lag onze activiteit in de meeste markten op een hoog peil om de achterstand in orders weg te werken en onze voorraden aan te vullen. Het afgelopen jaar hebben wij talrijke prijzenacties uitgevoerd om de inflatie te kunnen doorrekenen. We hebben deze ongeziene verhogingen op alle markten toegepast en hebben nog meer verhogingen aangekondigd in het hele bedrijf nu de inflatie blijft stijgen. We houden ook de verkoop-, algemene en administratiekosten onder controle, we versterken de operationele efficiency en we voeren innovatieve productkenmerken in. Op sommige markten werd onze groei tijdens het kwartaal afgeremd door voorraad- en productiebeperkingen. We voeren talrijke expansieprojecten uit om te beantwoorden aan de vraag naar onze groeiproducten, we creëren nieuwe innovaties en we verbeteren de operationele efficiency. De categorieën die wij uitbreiden, zijn laminaat, LVT en kwartsbladen in de VS; Europees laminaat, high-end porseleinplaten en specialiteitenkeramiekproducten; en keramische tegels in Brazilië en Mexico. Onze recente, complementaire overnames in Europa versterken onze groeiende isolatiepaneelactiviteiten. Onze producten blijven goed verkopen en de designs en kenmerken die wij op de markt brengen, bezorgen ons concurrentievoordelen in alle prijscategorieën.



De marktsituatie voor vloerbekleding blijft gunstig, ook nu de overheden de rente optrekken om de inflatie te bestrijden. De arbeidsmarkt oogt krap en op de meeste van onze markten zijn de lonen aan het stijgen. Miljoenen millennials van eind 20, begin 30, stichten een gezin en willen een eigen woning verwerven. In tegenstelling tot de cycli in het verleden ligt de woningvoorraad in de VS nu op een historisch laag peil, er worden meer eengezinswoningen gebouwd en het zal nog jaren duren voor het woningtekort in de VS is weggewerkt. De renovatieactiviteit zou op een hoog peil moeten blijven, gelet op de stijgende overwaarde. Daarnaast zijn kopers van bestaande woningen nog bezig met de afwerking van langetermijnprojecten die zij de afgelopen jaren hebben opgestart. De commerciële nieuwe bouw- en renovatieprojecten trekken verder aan nu de bedrijfsomstandigheden verbeteren en projecten die door de pandemie waren opgeschort eindelijk doorgang kunnen vinden.



Tegen een achtergrond van geopolitieke spanningen en stijgende inflatie is Mohawk erin geslaagd zijn omzetgroei door te trekken en een sterke cashflow te genereren, en daarbij een historisch lage schuldgraad aan te houden. Gelet op de onderwaardering van onze aandeelkoers in het licht van onze winst, heeft de raad van bestuur in februari een aanvullend programma voor aandelenterugkopen van $ 500 miljoen goedgekeurd. In het eerste kwartaal kochten we 2,1 miljoen aandelen op, goed voor een totaalbedrag van $ 307 miljoen. Sinds het begin van 2020 hebben we 8,5 miljoen aandelen verworven, wat 12% vertegenwoordigt van het uitstaande totaal, een duidelijke blijk van ons vertrouwen in Mohawks groei en winstgevendheid op lange termijn.



Tijdens het eerste kwartaal steeg onze omzet in het Global Ceramic Segment met 14,5% zoals gepubliceerd en met 18,5% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De bedrijfsmarge van het Segment bedroeg 9,4%, het resultaat van prijs- en productmixverbeteringen, de productiviteit en hogere volumes, en werd afgeremd door de stijgende inflatie, inclusief de Europese gascrisis en de gebruikelijke seizoensfactoren. Onze keramische activiteiten in de VS blijven hun omzet en marges opvoeren door de verbetering van de productmix en de invoering van talrijke prijsverhogingen om de inflatie te dekken. Onze omzet in de VS zou positief beïnvloed moeten worden door het aanbod van een alternatief voor de invoer van tegels, die te kampen hebben met prijsstijgingen en verzendingsvertragingen. De verkoop van onze kwartsbladen neemt snel toe, en om te beantwoorden aan de vraag zijn we bouwwerken opgestart om de capaciteit van onze keukenbladenfabriek in Tennessee op te voeren. In Mexico en Brazilië blijven onze keramische activiteiten sterke resultaten neerzetten, ook nu onze omzet van het kwartaal werd afgeremd door lage voorraadniveaus. Om de bottlenecks weg te werken, hebben we de capaciteit in Mexico uitgebreid, en we zijn in onderhandeling met overheidsinstellingen inzake vergunningen en incentives om een nieuwe fabriek voor porseleintegels te bouwen in Brazilië. In onze Europese keramische activiteiten is de omzet van het eerste kwartaal gestegen dankzij de aantrekkende consumentenvraag, terwijl onze klanten ook hun voorraadniveaus optrekken vanwege de inflatieverwachtingen. De productie van de keramieksector in Europa werd onderbroken toen de aanvoer van klei uit Oekraïne naar West-Europa stilviel. We hadden deze aanvoerproblemen verwacht en hadden onze voorraadniveaus voor de invasie verhoogd om onze productie niet te moeten onderbreken. De aardgasprijs voor de rest van het jaar is boven onze ramingen uitgekomen, wat onze toekomstige kosten verhoogt. We hebben onze resultaten verbeterd door de prijzen sterker te verhogen dan verwacht, en dankzij de verbetering van onze productmix.



Tijdens het kwartaal steeg onze netto-omzet in het Flooring Rest of the World Segment met 14,2% zoals gepubliceerd en met 22,1% op basis van constante wisselkoersen. De bedrijfsmarge van het Segment bedroeg 15,3% zoals gepubliceerd en 15,5% op aangepaste basis, onder invloed van de inflatie, de toeleveringsketenonderbrekingen en de wisselkoersimpact, wat gedeeltelijk werd opgevangen door prijsverhogingen en productmixverbeteringen tijdens het kwartaal. Gelet op de moeilijke omstandigheden nam het management van het segment de nodige maatregelen om de escalerende energiekosten, de stijgende inflatie en de problematische toeleveringsketens te beheren. Ondanks de talrijke prijsverhogingen lopen wij nog achter bij de snel stijgende kosten in Europa, en wij hebben dan ook extra prijsverhogingen aangekondigd als reactie op de aanhoudende inflatiedruk. Hoewel de productie werd afgeremd door de aanvoerproblemen, steeg de laminaatverkoop tijdens het kwartaal, en we blijven uitgaan van langetermijngroei in het licht van de uitbreiding van de high-end laminaatcategorie. Om de hogere toekomstige groei te ondersteunen, zou onze laminaatexpansie in België operationeel moeten zijn tegen eind 2023. De verkoop in onze activiteiten voor LVT en vinyl op rol werd getroffen door materiaalonderbrekingen en lage voorraadniveaus. De grondstoffenaanvoer voor beide categorieën was bijzonder moeilijk, maar verbeterde in de loop van het kwartaal. Onze overname van een isolatieproducent met fabrieken in Ierland en het VK verhoogt ons marktaandeel in polyurethaanisolatieproducten. In een van de overgenomen isolatiefabrieken wordt momenteel een nieuwe productielijn met geavanceerde technologie in gebruik genomen. Onze paneelverkoop groeide sterk tijdens het kwartaal en onze nieuwe hogedruklaminaatlijn breidt onze productie uit naar een nieuwe productcategorie die is afgestemd op onze andere houtpanelen. De integratie van onze recent overgenomen MDF-fabriek vordert goed wat verbeterde efficiency en capaciteitsuitbreiding betreft. Onze Australische activiteiten profiteerden tijdens het kwartaal van de solide vraag na de versoepeling van de pandemiebeperkingen, terwijl Nieuw-Zeeland het moeilijk blijft hebben door de aanhoudende beperkingen.



In de loop van het kwartaal steeg de omzet van ons Flooring North America Segment met 10,6% zoals gepubliceerd, of 12,3% op basis van constante dagen. De bedrijfsmarge bedroeg 8,9% als gevolg van de prijs- en productmixverbeteringen en de productiviteit, wat gedeeltelijk werd tenietgedaan door de inflatie en de terugkeer naar een meer normale seizoenssituatie. Het Segment biedt de hoogste inflatie die we ooit hebben meegemaakt het hoofd en voert nieuwe prijsverhogingen door. De strategieën die wij de afgelopen twee jaar hebben toegepast, hebben onze verkoopuitvoering, kostenstructuur en serviceniveaus verbeterd, en hebben ons zo in staat gesteld op koers te blijven in deze moeilijke omgeving. In het hele Segment hebben wij talrijke projecten opgestart om de productiviteit op te voeren, de efficiency te verbeteren en onze activa te versterken om onze resultaten te verhogen. Mohawk bezit een toonaangevend aandeel van de laminaatmarkt en de verkoop van onze high-end collecties is tijdens het kwartaal blijven groeien dankzij de ingebruikname van onze nieuwe productielijn. De stijgende marktvraag in Noord-Amerika absorbeert onze extra productie naarmate die beschikbaar wordt, en volgend jaar voeren we onze capaciteit in de VS verder op om de aanhoudende groei te ondersteunen. Onze LVT-verkoop is tijdens het eerste kwartaal aanzienlijk verder gegroeid dankzij het verbeterde aanbod in al onze kanalen. Onze LVT-marges stonden onder druk door aanvoerverstoringen die de productie onderbraken, vertragingen van aangekochte producten en hogere zeevrachtkosten. Onze nieuwe LVT-fabriek aan de West Coast start nu de instel- en productieprocessen op. De woningtapijtservice is aanzienlijk verbeterd, en de klanten schroeven hun voorraden terug, wat de verkoop drukt. We trekken de prijzen op om de escalerende materiaal- en energiekosten op te vangen. Door de complexiteit terug te dringen, de activiteiten te vereenvoudigen en de efficiency op te voeren, verbeteren we de kosten. Onze verkoop van commerciële vloeren is verder opgeveerd, onder impuls van de sterke overheids-, werkplek- en gezondheidszorgkanalen. De verkoop van onze tapijttegels en commerciële LVT-collecties boekt groei, nu nieuwe en uitgestelde projecten worden opgestart. We hebben een nieuwe tapijttegel geïntroduceerd die hogere akoestische en comfortfuncties biedt, en tegelijk het hoogste niveau van duurzaamheidscertificering behaalt bij de helft van de koolstofvoetafdruk. We blijven innovatieve oplossingen ontwikkelen om onze milieuprestaties te verbeteren en zo ons leiderschap in milieuvriendelijke producten veilig te stellen.



Per april 2022 blijven we voorzichtig optimistisch over de groei van onze sector dit jaar, ondanks de inflatie- en rentedruk. We hebben extra prijsverhogingen aangekondigd voor het gros van onze producten en markten, gelet op de aanhoudende inflatiestijging. De woningvoorraad ligt op een historisch laag peil, en de stijgende hypotheekrente zet de huishoudens ertoe aan om hun woning sneller aan te kopen. De renovatieactiviteit zou gestimuleerd moeten worden door de aanhoudende verkoop van bestaande woningen, hogere overwaarde en de verbeteringswerken in woningen die de afgelopen twee à drie jaar zijn gekocht. We verwachten dat de commerciële sector zijn opleving zal doortrekken nu de mensen weer aanknopen met de routines van voor de pandemie. We gaan uit van een verbetering in de aanvoer van beperkte materialen, wat onze productieniveaus zou moeten verbeteren. Hoewel we onze prijzen verhogen, blijven de historisch hoge energiekosten in Europa een impact hebben op onze activiteit. Eenmaal voltooid, zullen onze investeringen onze specifieke capaciteitsbeperkingen verlichten en ons aanbod uitbreiden. Dit jaar focussen we op het optimaliseren van onze mix en marges, waarbij we onze uitgaven onder controle houden en extra productiviteitsacties opzetten. Gelet op deze factoren verwachten we voor het tweede kwartaal een aangepaste WPA van $ 4,25 à $ 4,35, exclusief herstructureringskosten.



“We behouden ons vertrouwen in de toekomst van onze activiteit op lange termijn, ondanks de onzekerheid op korte termijn. Wereldwijd zal het structurele woningtekort nog jaren aanhouden, en we zouden moeten profiteren van de solide langetermijntrends in de bouw van nieuwe woningen, woningrenovaties en commerciële projecten. Onze merken zijn het bekendst in vloerbekleding en bieden een omvattende productportefeuille met de sterkste collectie duurzame producten van de sector. We maken het onze klanten makkelijker om hun activiteiten te doen groeien via toonaangevende digitale hulpmiddelen die potentiële klanten opleveren, het bestelproces vereenvoudigen en de levering versnellen. Via de vernieuwing van ons getalenteerde team blijven wij de sector aanvoeren inzake design, prestaties en waarde. Dankzij onze solide balans kunnen we transformatieve en complementaire overnames doen om onze activiteit te versterken. De komende drie à vijf jaar zouden deze voordelen vrucht moeten afwerpen voor de uitbreiding van Mohawks verkoop en marges.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de wereldwijde marktleider in de productie van vloerbekleding. Wij creëren producten die woningen en commerciële gebouwen over de hele wereld verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen in de productie van vloerkleden, tapijten, keramische tegels, laminaat, hout, natuursteen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en beantwoorden aan alle vereisten voor renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest vooraanstaande merken in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin. Het afgelopen decennium is Mohawk uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot 's werelds grootste vloerbekledingsbedrijf met activiteiten over de hele wereld.



Bepaalde verklaringen in de voorgaande alinea's, in het bijzonder met betrekking tot verwachte prestaties in de toekomst, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken en verklaringen die de woorden “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “veronderstellen”, “verwachten” en “schatten” of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, vormen “toekomstgerichte verklaringen”. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de bescherming van de Safe Harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er kan geen garantie worden verstrekt dat de toekomstgerichte verklaringen correct zullen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op vele veronderstellingen, die risico's en onzekerheden inhouden. De volgende belangrijke factoren kunnen tot afwijkende resultaten in de toekomst leiden: veranderingen in economische of sectorspecifieke omstandigheden, concurrentie, inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstoffenprijzen en andere productiekosten, inflatie en deflatie op consumentenmarkten, wisselkoersschommelingen, energiekosten en -bevoorrading, timing en niveau van investeringsuitgaven, timing en uitvoering van prijsverhogingen voor producten van het bedrijf, waardeverminderingen, integratie van overgenomen activiteiten, internationale operaties, invoering van nieuwe producten, rationalisering van activiteiten, belastingen en belastinghervormingen, product- en andere claims, rechtszaken, de risico's en onzekerheden in verband met de COVID-19 pandemie en de Russische militaire acties in Oekraïne of andere geopolitieke gebeurtenissen; regelgevings- en politieke wijzigingen in de rechtsgebieden waar de Vennootschap actief is en andere risico's die worden vermeld in de SEC-verslagen en publieke kennisgevingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Cost of sales 2,213,535 1,877,257 Gross profit 802,128 791,769 Selling, general and administrative expenses 481,327 474,254 Operating income 320,801 317,515 Interest expense 11,481 15,241 Other (income) expense, net 2,438 (2,227 ) Earnings before income taxes 306,882 304,501 Income tax expense 61,448 67,690 Net earnings including noncontrolling interests 245,434 236,811 Net earnings attributable to noncontrolling interests 105 4 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.79 3.37 Weighted-average common shares outstanding - basic 64,686 70,179 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.36 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 54,954 259,605 Less: Capital expenditures 129,470 114,735 Free cash flow $ (74,516 ) 144,870 Depreciation and amortization $ 141,415 151,216 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 230,559 557,262 Short-term investments 310,000 782,267 Receivables, net 2,044,698 1,813,858 Inventories 2,513,244 1,996,628 Prepaid expenses and other current assets 466,238 415,997 Total current assets 5,564,739 5,566,012 Property, plant and equipment, net 4,552,612 4,432,110 Right of use operating lease assets 384,740 337,767 Goodwill 2,579,385 2,594,727 Intangible assets, net 883,527 921,846 Deferred income taxes and other non-current assets 421,716 437,611 Total assets $ 14,386,719 14,290,073 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 953,913 Accounts payable and accrued expenses 2,220,347 1,954,396 Current operating lease liabilities 104,823 98,982 Total current liabilities 3,871,633 3,007,291 Long-term debt, less current portion 1,088,401 1,719,115 Non-current operating lease liabilities 293,239 248,022 Deferred income taxes and other long-term liabilities 845,843 816,613 Total liabilities 6,099,116 5,791,041 Total stockholders' equity 8,287,603 8,499,032 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,386,719 14,290,073 Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,064,757 929,871 Flooring NA 1,071,910 969,250 Flooring ROW 878,996 769,905 Consolidated net sales $ 3,015,663 2,669,026 Operating income (loss): Global Ceramic $ 100,338 87,804 Flooring NA 95,324 81,298 Flooring ROW 134,650 159,306 Corporate and intersegment eliminations (9,511 ) (10,893 ) Consolidated operating income $ 320,801 317,515 Assets: Global Ceramic $ 5,240,214 5,161,660 Flooring NA 4,220,757 3,731,032 Flooring ROW 4,413,013 4,120,381 Corporate and intersegment eliminations 512,735 1,277,000 Consolidated assets $ 14,386,719 14,290,073





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,329 236,807 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Income taxes - reversal of uncertain tax position (7,263 ) - Income taxes (1,684 ) (2,735 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,563 245,949 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.78 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64,970 70,474 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 2,2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,546,463 Long-term debt, less current portion 1,088,401 Total debt 2,634,864 Less: Cash and cash equivalents 230,559 Net Debt 2,404,305 Less: Short-term investments 310,000 Net debt less short-term investments $ 2,094,305 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended July 3,2021 October 2,2021 December 31,2021 April 2,2022 April 2,2022 Operating income $ 404,424 359,974 253,098 320,801 1,338,297 Other income (expense) 11,168 (21 ) (1,140 ) (2,438 ) 7,569 Net income attributable to noncontrolling interests (168 ) (206 ) (11 ) (105 ) (490 ) Depreciation and amortization (1) 148,466 148,618 143,411 141,415 581,910 EBITDA 563,890 508,365 395,358 459,673 1,927,286 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,321 982 4,641 1,918 10,862 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 153 226 1,067 - 1,446 Resolution of foreign non-income tax contingencies (6,211 ) - - - (6,211 ) Release of indemnification asset - - - 7,263 7,263 Adjusted EBITDA $ 561,153 509,573 401,066 468,854 1,940,646 Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.1 (1) Includes $8,417 of accelerated depreciation recorded for the trailing twelve months ended April 2, 2022. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 3,015,663 2,669,026 Adjustment to net sales on constant shipping days 21,018 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 93,781 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 3,130,462 2,669,026 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,064,757 929,871 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 4,269 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 32,423 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 1,101,449 929,871 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 1,071,910 969,250 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 16,749 - Segment net sales on constant shipping days $ 1,088,659 969,250 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Net sales $ 878,996 769,905 Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 61,358 - Segment net sales on a constant exchange rate $ 940,354 769,905 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Gross Profit $ 802,128 791,769 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 938 10,182 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjusted gross profit $ 803,066 802,254 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 481,327 474,254 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (980 ) (1,002 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 480,347 473,252 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 320,801 317,515 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,184 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to operating income on a constant exchange rate 11,210 - Adjusted operating income on a constant exchange rate $ 333,929 329,002 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 100,338 87,804 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,273 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 2,989 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 103,327 89,077 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 95,324 81,298 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 105 8,859 Adjusted segment operating income $ 95,429 90,157 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 2,2022 April 3, 2021 Operating income $ 134,650 159,306 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,813 1,054 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate 8,221 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 144,684 160,663 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Earnings before income taxes $ 306,882 304,501 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (4 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,918 11,574 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 303 Release of indemnification asset 7,263 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 315,958 316,374 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 2,2022 April 3, 2021 Income tax expense $ 61,448 67,690 Income taxes - reversal of uncertain tax position 7,263 - Income tax effect of adjusting items 1,684 2,735 Adjusted income tax expense $ 70,395 70,425 Adjusted income tax rate 22.3 % 22.3 % De Vennootschap vult haar verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd overeenkomstig de US GAAP, aan met bepaalde financiële niet-GAAP maatstaven. Zoals vereist door de voorschriften van de Securities and Exchange Commission presenteren de bovenstaande tabellen een aansluiting van de financiële niet-GAAP maatstaven met de meest direct vergelijkbare US GAAP maatstaven van de Vennootschap. Elk van deze bovenstaande niet-GAAP maatstaven moet worden beschouwd in combinatie met de vergelijkbare US GAAP maatstaf, en is mogelijk niet vergelijkbaar met gelijkaardig getitelde maatstaven die door andere bedrijven worden gerapporteerd. De Vennootschap meent dat deze niet-GAAP maatstaven, na aansluiting met de overeenstemmende US GAAP maatstaf, haar beleggers helpt als volgt: niet-GAAP opbrengstmaatstaven die helpen bij het identificeren van groeitrends en bij opbrengstvergelijkingen met vorige en toekomstige periodes, en niet-GAAP winstmaatstaven die helpen om inzicht te hebben in de winstgevendheidstrends op lange termijn van de activiteiten van de Vennootschap en om haar winst te vergelijken met vorige en toekomstige periodes. De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP opbrengstmaatstaven uit omdat deze posten sterk kunnen verschillen tussen de periodes, wat de onderliggende bedrijfstrends kan versluieren. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP opbrengstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: valutatransacties, wisselkoerseffecten en de impact van overnames. De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP winstmaatstaven uit omdat deze posten mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met, de operationele kernprestaties van de Vennootschap. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP winstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: herstructurerings-, overname-, integratie- en andere kosten, acquisition purchase accounting, inclusief voorraadherwaarderingen, vrijgave van compensatievorderingen en de tegenboeking van onzekere belastingposities.



