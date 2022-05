HIOLLE INDUSTRIES: Dépôt d'un projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée visant les actions de la société Hiolle Industries

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1, 1° et suivants du règlement général de l’AMF, la société Hiolle Développement propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Hiolle Industries d’acquérir la totalité des actions Hiolle Industries dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée, au prix de 4,70 euros par action payable exclusivement en numéraire.





L’Initiateur agit avec d’autres membres du Groupe familial Hiolle : Jean-Michel Hiolle, Hiolle Logistique, Marie-Claude Bouchez Hiolle, Véronique Hiolle, Green Industrie, Olivier Hiolle, Martine Cuvellier, Infinity Materiel, Jonathan Delahaye, l’indivision Jean-Michel Hiolle et Marie-Claude Bouchez Hiolle, Julien Gapski, Morgane Hiolle, Louka Hiolle et Melody Hiolle.

