HIOLLE INDUSTRIES: Nomination d'un expert-indépendant et reprise de la cotation des actions

Valenciennes, le 4 mai 2022



Le cabinet Sorgem Evaluation a été désigné en qualité d’expert indépendant appelé à se prononcer sur les conditions financières du projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivi par un retrait obligatoire dans le cas où le nombre d’actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires de la société Hiolle Industries ne représenterait pas, à l’issue de l’offre, plus de 10% du capital et des droits de vote de Hiolle Industries, déposé ce jour par Hiolle Développement sur les actions de la société Hiolle Industries.



Le Comité ad hoc, mis en place par le Conseil de surveillance le 7 avril 2022 pour désigner un expert indépendant afin d’examiner l’offre, réuni ce jour a décidé de désigner en qualité d’expert indépendant, le cabinet Sorgem Evaluation, sis 11, rue Leroux – 75116 Paris, représenté par Thomas Hachette.



L’expert indépendant aura pour mission, en application des articles 261-1, I, 1° et 261-1, II du règlement général de l’AMF, d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’offre publique d’achat simplifiée, suivi le cas échéant d’un retrait obligatoire, déposée par Hiolle Développement.



Le Conseil de surveillance se réunira le moment venu, connaissance prise du rapport de l’expert indépendant, pour émettre un avis motivé sur le projet d’offre publique qui serait déposé, conformément à l’article 231-19, 4° du règlement général de l’AMF.



La société Hiolle Industries annonce par ailleurs avoir demandé à Euronext la reprise de cotation de ses actions, suspendue à sa demande. Cette reprise de cotation interviendra le jeudi 5 mai 2022 à l'ouverture du marché.



La mise en oeuvre du contrat de liquidité conclu avec TP ICAP avait également été suspendue à la demande de la société Hiolle Industries le mardi 3 mai 2022 et le restera jusqu’à la clôture de l’offre comme il est stipulé dans la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

