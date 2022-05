IGE+XAO : Approbation par les actionnaires d’IGE+XAO de la fusion-absorption par Schneider Electric - Suspension de la cotation d’IGE+XAO

English French

Toulouse, le 4 mai 2022, le Groupe IGE+XAO annonce :

Approbation par les actionnaires d’IGE+XAO de la fusion-absorption par Schneider Electric - Suspension de la cotation d’IGE+XAO

L’assemblée générale annuelle des actionnaires d’IGE+XAO réunie ce jour a approuvé la fusion-absorption d’IGE+XAO par Schneider Electric SE (compartiment A, code ISIN FR0000121972) (« Schneider Electric »), sur la base d’une parité d’échange de 5 actions Schneider Electric pour 3 actions IGE+XAO. La réalisation de cette fusion demeure soumise à son approbation par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Schneider Electric qui se tiendra le 5 mai 2022 à 15h.

Dans ce cadre, IGE+XAO confirme qu’elle a demandé la suspension de la cotation de ses titres sur Euronext Paris ce jour après clôture de la bourse.

Si le projet de fusion-absorption est approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Schneider Electric, la suspension mentionnée ci-dessus sera maintenue jusqu’au 10 mai 2022, date à laquelle les nouvelles actions Schneider Electric seront émises et admises aux négociations sur Euronext Paris et les actions IGE+XAO radiées de la cote.

Dans le cas contraire, les actionnaires seront informés de la cessation de la suspension de la cotation des titres IGE+XAO par un nouveau communiqué.

Il est rappelé que les titulaires d’actions IGE+XAO ayant acquis un droit de vote double avant la date de réalisation de la fusion conserveraient ce droit de vote double, à l’issue de la fusion, au sein de Schneider Electric. De la même manière, les titulaires d’actions IGE+XAO détenues au nominatif n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la date de réalisation de la fusion conserveraient, à l’issue de la fusion, le bénéfice de l’ancienneté acquise dans IGE+XAO jusqu’à la date de réalisation de la fusion, laquelle ancienneté viendrait s’imputer sur la durée de détention exigée par Schneider Electric en vue de l’obtention d’un droit de vote double.

Un communiqué sera publié par IGE+XAO à l’issue de l’assemblée générale annuelle de Schneider Electric du 5 mai 2022 confirmant, en cas d’approbation du projet de fusion-absorption par cette dernière, les prochaines étapes de la réalisation de la fusion.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 35 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente 389 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 22 pays ainsi que 98 649 licences licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com . Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0)5 62 74 36 02

Pièce jointe