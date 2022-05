Sogeclair: Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022

English French

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 : +16,8% à 33,6M€

A périmètre et taux de change constants* : + 13,3%

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2022, clos le 31 mars 2022.

*Les variations de change sur la période représentent 0,6M€ contre 0,7M€ en 2021.

Les variations de périmètre sur la période représentent -0,4M€.

Le plan stratégique ONE SOGECLAIR de repositionnement plus premium, plus attractif et plus transversal a conduit à la mise en place au 01er janvier 2022 de la nouvelle organisation. Pour la première fois, SOGECLAIR présente son chiffre d’affaires suivant cette nouvelle organisation, la comparaison 2021 est pro-forma.

La croissance de l’activité du 1er trimestre 2022, +16,8% à 33,6M€, confirme le cycle entamée au 2ème trimestre 2021, c’est le 4ème trimestre consécutif de hausse de chiffre d’affaires.

Toutes les Business Units, toutes les zones géographiques et toutes les activités progressent. Le rebond est soutenu par les marchés de l’aviation commerciale, du ferroviaire et de l’aviation d’affaires.

Par Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

T1-2022 Chiffre d’affaires (M€)

T1-2021** Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 17,8

17,2 15,5

15,5 +14,5%

+10,9% Solutions



A périmètre et taux de change constants 15,7

15,2 13,2

13,2 +18,9%

+15,5% Conseil



0,09 Total



33,6 28,7 +16,8% Dont international



15,9 13,7 +16,2%

Les écarts sont dus aux arrondis.

**Le chiffre d’affaires du T1 2021 est communiqué pro-forma

La Business Unit Engineering – activité de support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie des produits - (53,0% du CA) progresse de 14,5% portée par la forte reprise de l’aviation commerciale qui bondit de 84% à 34,3% du chiffre d’affaires de la business unit, l’aviation d’affaires est quasi stable à -4%, elle représente 55,9% du chiffre d’affaires de la business unit. A noter le gain du référencement EMES3 d’Airbus (toutes entités) pour une période de 5 ans de 2022 à 2027, la labellisation de fournisseur Diamond pour Bombardier Aerospace et le démarrage d’activités de manufacturing engineering pour le Dassault Falcon 10X.

La Business Unit Solutions – activité d’équipementier - (46,7% du CA) est en croissance de 18,9% portée par la forte reprise de l’aviation commerciale +52% à 35,4% du chiffre d’affaires de la business unit, la très bonne activité de l’aviation d’affaires +44% à 20,3% du chiffre d’affaires de la business unit, du ferroviaire +22% à 16,9% du chiffre d’affaires de la business unit, malgré le recul de 22% de l’automobile à 18,1% du chiffre d’affaires de la business unit.

La Business Unit Conseil – activité d’audit, de conseil et d’optimisation en matière de technologies et de processus - (0,3% du CA) a démarré son activité au 1er janvier 2022, elle initie ses premiers contrats dans l’aéronautique et le spatial avec une prise de commande qui est favorablement orientée.

Par zone géographique 2022

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 17,7 52,7% +17,4% Europe 7,1 21,3% +20,8% Amérique 6,3 18,7% +4,3% Asie-Pacifique 2,3 6,8% +43,0% Reste du monde 0,2 0,5% +34,6%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Toutes les zones sont en croissance. Le chiffre d’affaires international retrouve pour la première fois une croissance du même ordre que le chiffre d’affaires en France.



Par activité CA 2022

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement

7,0 20,7% +4,9% Série 11,3 33,7% +22,8% Produits

15,3 45,6% +18,7%

Tous les segments retrouvent ensemble une croissance positive pour la première fois depuis le 2ème trimestre 2020.



Perspectives

Le positionnement plus premium, plus attractif et plus transversal est soutenu par la reprise du trafic aéronautique commercial et le gain de contrats dans tous les secteurs. SOGECLAIR ambitionne ainsi le doublement de l’activité à horizon 2030 au plus tard.

Le détachement du coupon de 0,90€ par action interviendra le 16 mai 2022 et le dividende sera payé le 18 mai 2022.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2022, le 20 juillet 2022 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

SOGECLAIR fournit des services de conseil, d’ingénierie et des produits technologiques aux secteurs aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Ses collaborateurs sont répartis sur 4 continents.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business - Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG / Olivier PEDRON, DGA

www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Pièce jointe