Agfa-Gevaert: Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

English Dutch

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)



Mortsel, België – 4 mei 2022 – 17.40 uur CET



Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:

Pendal Group Ltd. heeft op 20 april 2022 gemeld dat het op 19 april 2022 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 4.691.743 aandelen, hetzij 2,97% (noemer is 158.207.488), en daarmee de drempel van 3% naar onder overschreed.

Pendal Group Limited is de moederonderneming van J O Hambro Capital Management Limited. Pendal Group is geen gecontrolleerde eenheid. J O Hambro Capital Management Limited is volledig eigendom van Pendal Group Limited. J O Hambro Capital Management Limited beheert de aandelen in een discretionaire hoedanigheid namens haar cliënten.

Aanvullende informatie

J O Hambro Capital Management Limited is de discretionaire beleggingsbeheerder en oefent de stemrechten naar eigen goeddunken uit bij het ontbreken van specifieke instructies.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van

2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio van analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg en ook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en de moedermaatschappij van Agfa bevinden zich in Mortsel, België.

Agfa-Gevaert realiseerde in 2021 een omzet van 1.760 miljoen euro.

Contact: