Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 73,8 M€

Activité soutenue avec une croissance de +34%

Moindre visibilité à la fin du trimestre

Bon déroulement du programme d’investissements 2022





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022.

En millions d’euros T1

2022 T1

20211 VAR

2022 / 2021 Métaux & Alliages 44,7 33,1 +35% Produits dérivés du Pétrole 19,6 14,1 +39% Caoutchouc & Développements 4,7 4,1 +13% Chimie Pharma 4,9 3,5 +36% TOTAL 73,8 54,8 +34%

1 Au 1er trimestre 2021, le pôle Chimie Pharma ne comprend le chiffre d’affaires de SARGON qu’à compter du 18 février 2021, date d’acquisition de l’usine de régénération de solvants de Beautor dans l’Aisne. Le chiffre d’affaires ne comprend par ailleurs qu’un mois de chiffre d’affaires de l’usine d’Izernore opérée par BROPLAST, filiale cédée le 1er février 2021.

AUREA affiche au 1er trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 73,8 M€ en progression organique de +34% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2021, les évolutions de périmètre intervenues au 1er trimestre de l’exercice 2021 ayant un impact peu significatif (0,6%). L’ensemble des pôles a profité d’une conjoncture porteuse.

Pôle Métaux et Alliages (+35%)

Dans un contexte de cours des métaux et matières premières qui ont atteint des niveaux record, ce pôle a globalement bénéficié d’une demande robuste de l’industrie en général, et notamment du secteur automobile en début de trimestre. L’activité dans les alliages d’aluminium poursuit sa diversification sectorielle, tandis que l’activité relative aux poudres métalliques non ferreuses à partir de cuivre recyclé est tirée par une demande très soutenue à l’export.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+39%)

La progression des cours du pétrole enregistrée tout au long de l’exercice 2021 et prolongée en ce début d’année, se traduit par une croissance forte des différentes activités de ce pôle par rapport à la période comparable de l’exercice précédent. Les efforts de développement de la collecte des huiles moteur usagées ont été poursuivis. Les activités dans le PVC bénéficient d’une forte demande, toutefois freinée par les tensions persistantes en termes d’approvisionnements. EPR a également profité d’une conjoncture porteuse dans le traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées, et prépare activement le démarrage de sa nouvelle unité de traitement des filtres à huile et flexibles prévu pour la fin du 2ème trimestre.

Pôle Caoutchouc et Développements (+13%)

Le pôle a maintenu un rythme de croissance élevé durant le 1er trimestre 2022, malgré une base de comparaison exigeante de l’activité de recyclage des pneus au 1er trimestre 2021. Les efforts commerciaux de META REGENERATION commencent à porter leurs fruits, et le potentiel de développement demeure important, la société étant le seul acteur établi en France spécialisé dans la dépollution de déchets mercuriels. TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte des déchets de garages automobiles est engagée dans un programme de développement conséquent et élargit son maillage territorial. La mise en place des synergies avec les autres pôles d’activité s’accélère.

Chimie Pharma (+15% en organique)

Le pôle a bénéficié d’une forte demande de poudre de cadmium et de chlorure de zinc, spécialités de la filiale FLAUREA CHEMICALS. Après une année de réorganisation de sa politique commerciale, SARGON entame une nouvelle étape de son développement avec la mise en œuvre d’investissements qui vont lui permettre, au cours du 2ème semestre, d’améliorer sa productivité et d’élargir sa palette de solvants régénérés auprès de sa clientèle.

Situation financière du Groupe

Au 31 mars 2022, le Groupe AUREA conserve un niveau de trésorerie confortable dans un contexte de reprise d’investissements industriels, dont le financement sera assuré sans difficulté d’ici à la fin de l’exercice. Par ailleurs, le Groupe demeure en capacité de réaliser des opérations de croissance externe si des opportunités se présentent.



Perspectives de l’exercice 2022

Après un début d’exercice 2022 favorable, le retour de l’inflation à un niveau qui n’avait plus été atteint depuis de nombreuses années, les tensions géopolitiques avec en particulier le déclenchement de la guerre en Ukraine et les difficultés persistantes dans les chaînes logistiques et filières d’approvisionnement de certaines matières premières, réduisent la visibilité en termes d’activité pour plusieurs filiales du Groupe et instaurent parfois un certain climat d’incertitude. Néanmoins, fort de ses atouts, le Groupe reste concentré sur l’amélioration et le développement de ses outils industriels, gages de la diversification de sa clientèle et d’amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous :

Réunion SFAF le 5 mai 2022

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 28 juillet 2022 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 2ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

