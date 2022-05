Aquila übernimmt Comosoft

TORONTO (Kanada), May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aquila hat heute die Übernahme der Comosoft GmbH („Comosoft“) bekanntgegeben, einem globalen Anbieter von Workflow-Lösungen für die Marketingproduktion in den Bereichen Einzelhandel, Kataloge, E-Commerce und Herstellung.



Comosoft wurde 1994 gegründet und ist ein weltweiter Vorreiter im Bereich Multichannel-Medien und Produktinformationsmanagement (PIM)-Systeme für B2C- und B2B-Geschäfte, darunter Einzelhändler, Lebensmittelketten, Hersteller und Marketingagenturen. Mit seinem führenden Produkt „LAGO“ bietet Comosoft allumfassende Daten- und Medienproduktionsfunktionalität, um die sich ständig ändernden Anforderungen an die Planung und Output-Automatisierung für globale Marketingaktivitäten zu unterstützen.

„Wir freuen uns, Comosoft zu unterstützen“, so Daniel Lee, CEO von Aquila. „Aquila ist entschlossen, langfristig mit Comosoft zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen wird ein wichtiger neuer Bestandteil unserer Familie von Medien- und Werbetechnologieunternehmen sein.“

„Atex fühlt sich geehrt, mit Comosoft gemeinsame Sache zu machen“, so Federico Marturano, CEO von Atex. „Produktinformationsmanagement ist ein strategischer Wachstumsbereich für Atex, der sich mit unseren bestehenden Kunden stark überschneidet. Durch die Relevanz von Comosoft in Deutschland, dem gesamten europäischen Raum und Nordamerika werden wir daran arbeiten, die kommerziellen und produktbezogenen Aktivitäten in diesen Regionen zu stärken.“

Peter Jozefiak, CEO von Comosoft, fügte hinzu: „Der Zusammenschluss mit Aquila ist vielversprechend und voll Potenzial. Die Möglichkeiten, von der Erfahrung von Atex, einer Kultmarke, zu profitieren, sind enorm. Wir freuen uns darauf, Comosoft auf neue Höhen zu heben.“

Comosoft wird seine Kunden und Partner weiterhin als eigenständige Unternehmenseinheit von Atex unterstützen.

Über Comosoft

Comosoft ist der Entwickler von LAGO, einer international anerkannten, produktbasierten Multichannel-Marketinglösung. Mehr als 7.000 Marketing- und Produktionsexperten von Einzelhändlern, Herstellern und Agenturen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Technologie von Comosoft, um komplexe gedruckte und digitale Kataloge, Flyer und Rundschreiben zu produzieren, und zwar effizienter als je zuvor. Für weitere Informationen: www.comosoft.com

Über Atex

Atex ist ein führendes Softwareunternehmen, das Lösungen für medienintensive Branchen anbietet. Atex unterstützt Unternehmen bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung durch Produkte, die zunehmend personalisiert, lokalisiert, kollaborativ, kontextbezogen und auf Abruf verfügbar sind. Für weitere Informationen: www.atex.com

Über Aquila

Aquila unterstützt führende Unternehmen in der Softwarebranche. Mit einer globalen institutionellen Reichweite in den Bereichen Medien, Finanzen, Regierung, Immobilien und Bildung unterstützt Aquila Softwareanbieter beim Aufbau nachhaltiger Unternehmen durch Festkapital. Aquila ist eine Geschäftseinheit von Vela Software und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Constellation Software Inc. Für weitere Informationen: www.aquilasw.com

Kontakt:

Richard Hyun

Vice President, Corporate Development

rhyun@aquilasw.com