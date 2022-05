French English

CBI démarre les ventes de l’univers MetaCoaster®, jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce l’ouverture des ventes liées à l’univers MetaCoaster, le jeu de simulation de parcs d’attraction sur la blockchain développé en propre par CBI dans son metaverse AlphaVerse. Dévoilé le 24 avril dernier, ce nouveau jeu repose sur un modèle original, combinant des modes de jeux solos et un monde multi-joueurs permettant à chaque joueur d’acquérir un parc, de le développer et de l’exploiter sur la blockchain avec un modèle Play-to-Earn utilisant les NFTs.

Les ventes seront ouvertes sur Opensea, Venly à compter de ce jeudi 5 mai et bientôt sur Binance, et les NFTs peuvent être acquis au moyen des principales crypto-devises proposées par ces platefomes. Elles concernent des terrains (« lands ») sur le jeu qui en compte 132 205. Ces Lands sont répartis en districts thématiques (Paris, New York, Music Land, Magic Valley, …). Les Lands sont initialement proposés dans quatre de ces districts et ces ventes prendront la forme d’enchères tandis que les suivantes seront à prix fixes.

Les collections de NFTs sont disponibles ici :

https://opensea.io/collection/alphaverse-metacoaster-land-eth

https://opensea.io/collection/alphaverse-metacoaster-land-matic

https://opensea.io/collection/alphaverse-metacoaster-assets

MetaCoaster : un modèle play-to-earn innovant

MetaCoaster est le premier jeu play-to-earn développé en propre par CBI au sein d’AlphaVerse. MetaCoaster est un jeu de gestion de parc d'attractions jouable à la fois en multijoueurs et en solo. Au sein des modes play-to-earn et massivement multijoueurs, les montagnes russes (roller coasters), manèges classiques (Flat Rides) et restaurants sont des NFTs. Les ventes démarrent avec les terrains et les roller coasters et seront suivies de mises à disposition de manèges classiques et de restaurants. Les éléments de décor (bancs, barrières, arbres), les bâtiments annexes (entrées de parcs, billetteries, etc.) et les routes sont des objets classiques.

En proposant différents modes de jeux correspondant à différents systèmes d’acquisitions et de gains, l’objectif de MetaCoaster est de permettre à tous un accès au jeu, et de mettre en place une économie équilibrée avec des prix attractifs et accessibles.

AlphaVerse entend ainsi proposer un jeu blockchain à l’économie évolutive et extensible (« scalable »), tout en résolvant le problème inflationniste et exclusif du secteur play-to-earn. Ainsi, la partie “Earn”, c'est-à-dire les récompenses redistribuées aux joueurs, se fait en fonction du volume de vente des attractions (montagnes russes, manèges et restaurants). En effet, 70 % des ventes primaires d’attractions est réinjecté dans l’économie du jeu. De fait, ce modèle économique résout le problème d’inflation et de pression vendeuse que rencontrent de nombreux jeux play-to-earn. En outre, ces 70 % sont versés dans la réserve à hauteur de 1/365ème chaque jour, afin d’éviter un assèchement de la réserve par un retrait précipité de tokens par certains joueurs.

Pour plus d’informations : https://alphaverse.com/metacoaster-alphaverse/

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

