Juniper Systems Limited veröffentlicht neuen GNSS-Empfänger Geode GNS3

BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , ein Hersteller von robusten Handheld-Computern und GNSS-Empfängern, hat heute seinen robusten GNSS-Empfänger Geode™ GNS3 auf den Markt gebracht, der Echtzeit-Datenerfassung mit wählbaren Genauigkeiten im Submeter- und Dezimeter-Bereich bietet. Der GNSS-Empfänger Geode GNS3 ist ab sofort weltweit verfügbar.



Dieser völlig neue GNSS-Empfänger bietet eine skalierbare Plattform, die es den Anwendern ermöglicht, die Genauigkeit zu erreichen, die aktuell benötigt wird, mit der Option, diese in Zukunft zu erhöhen. Außerdem ist er weder so hochpreisig noch so komplex wie andere Präzisionsempfänger.

„Diese neue Geode bietet unseren Anwendern erweiterte Genauigkeitsoptionen“, sagte John Florio, Geode-Produktmanager bei Juniper Systems Inc. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Produkt bereitzustellen, das an die Bedürfnisse unserer Anwender angepasst werden kann. Mit dem GNS3 können die Anwender einen Empfänger erwerben, der ihren derzeitigen Anforderungen an die Genauigkeit entspricht, und später durch Abonnements eine höhere Genauigkeit erzielen, wenn dies erforderlich wird.“

Da das Gerät sowohl in Einzel- als auch in aufrüstbaren Mehrfrequenz-Antennenkonfigurationen erhältlich ist, können die Anwender die Genauigkeit an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen. Der Geode GNS3S (Einzelfrequenz) bietet eine präzise Genauigkeit im Submeterbereich mit einer Einzelfrequenzantenne. Der Geode GNS3M mit einer Multifrequenzantenne ermöglicht eine skalierbare Genauigkeit, einschließlich der Unterstützung aller Konstellationen auf den Frequenzen L1, L2 und L5.

Die Mehrfrequenz-Signalverfolgung sorgt zusammen mit Abonnements des L-Band-Korrekturdienstes von Atlas für eine Genauigkeit im Dezimeterbereich. Wie auch bei den früheren Geode-Empfängern sind SBAS-Korrekturen für eine Genauigkeit im Submeterbereich in bestimmten Regionen verfügbar. Beide Modelle unterstützen auch lokale differentielle GNSS RTK/CORS-Netzwerkkorrekturen über den Geode Connect NTRIP Client.

„Der Geode ist ein äußerst flexibles Gerät. Wir haben es so konzipiert, dass es in vielen Branchen eingesetzt werden kann“, Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited. „Die Unterstützung des Atlas-Korrekturdienstes und die skalierbare Genauigkeit ermöglichen den Einsatz des Geode in Bereichen wie Eisenbahninstandhaltung, Asset-Verfolgung, Ortung bei Wasserversorgungsunternehmen, Kartierung in der Landwirtschaft und bei der Bewässerung, Forstwirtschaft, Umweltwissenschaften, Wildtiermanagement und anderen Projekten zur Kartierung von entfernten Standorten, für die andere Korrekturdienste nicht verfügbar sind oder die einen höheren Genauigkeitsgrad erfordern.“

Wie alle Produkte von Juniper Systems zeichnet sich auch der Geode GNS3 durch ein robustes Design aus. Er wurde nach der US-Norm MIL-STD-810G getestet und widersteht Stürzen, Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub abgedichtet.

Der Geode GNS3 bietet weiterhin flexible Anschlussmöglichkeiten und kann mit Geräten verwendet werden, auf denen die Betriebssysteme Microsoft® Windows, Android™ oder Apple® laufen. Sein kompaktes All-in-One-Design macht ihn leicht transportierbar. Es hat nur eine einzige Taste, was die Bedienung einfach gestaltet. Der USB-C-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung und schnelles Aufladen. An den Antennenanschluss kann, falls gewünscht, eine externe Antenne angeschlossen werden.

Geode GNS3-Einzel- und Mehrfrequenzempfänger sind ab sofort bei Juniper Systems Limited und unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Geode-Produktseite .

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems ( https://junipersys.com ) mit Unternehmenssitzen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Vereinigtes Königreich, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern, GNSS-Empfängern und Kartierungssoftware und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Eisenbahn, Geomatik, Industrie, Umweltwissenschaften, Bergbau, Militär, Versorgung und öffentliche Dienste.

