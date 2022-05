Juniper Systems Limited lance son nouveau récepteur Geode GNS3 GNSS

French German

BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 04 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited , un fabricant d'ordinateurs portables et de récepteurs GNSS renforcés, a lancé aujourd'hui son récepteur Geode™ GNS3 GNSS , permettant une collecte de données en temps réel avec des options de précision au mètre, inférieure au mètre et au décimètre près. Le récepteur Geode GNS3 GNSS est désormais disponible dans le monde entier.



Ce tout nouveau récepteur GNSS offre une plateforme évolutive permettant aux utilisateurs d'obtenir le niveau de précision dont ils ont besoin maintenant, avec la possibilité d'augmenter la précision à l'avenir. De plus, il est disponible sans le prix exorbitant ni la complexité des autres récepteurs de précision.

« Ce nouveau Geode offre des options de précision étendues à nos utilisateurs », a déclaré M. John Florio, chef des produits Geode chez Juniper Systems, Inc. « Nous avons décidé de fournir un produit qui s'adapte aux besoins de nos utilisateurs. Le GNS3 offre aux utilisateurs un récepteur qui répond à leurs besoins de précision du moment, tout en leur permettant d'obtenir une plus grande définition grâce à des abonnements lorsque le besoin s'en fait sentir ».

Disponibles dans des configurations d'antenne monofréquence et multifréquences évolutives, les utilisateurs disposent du niveau de précision nécessaire pour s'adapter aux exigences de chacune de leurs tâches. Le Geode GNS3S (monofréquence) offre une précision submétrique précise avec une antenne de fréquence unique. Le Geode GNS3M, avec une antenne multi-fréquences, permet une précision évolutive, y compris la prise en charge de toutes les constellations sur les fréquences L1, L2 et L5.

Le suivi des signaux multi-fréquences, associé aux abonnements de correction Atlas L-Band, fournissent une précision au décimètre près. Comme pour les récepteurs Geode précédents, les corrections SBAS sont disponibles avec une précision inférieure au mètre dans certaines régions. Les deux modèles prennent également en charge les corrections de réseau GNSS RTK/CORS différentielles locales par l'intermédiaire du client Geode Connect NTRIP.

« Le Geode est un appareil très flexible ; nous l'avons conçu pour être utilisé dans un large éventail d'industries », a déclaré M. Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « La capacité de correction d'Atlas et la précision évolutive permettent au Geode d'être utilisé sur des marchés tels que la maintenance ferroviaire, le suivi des actifs, la localisation des services d'approvisionnement en eau, la cartographie de l'agriculture et l'irrigation, les services forestiers, les sciences environnementales, la gestion de la faune sauvage et d'autres projets de cartographie à distance où d'autres services de correction ne sont pas disponibles, ou qui nécessitent un degré de précision plus élevé ».

Comme tous les produits de Juniper Systems, la conception du Geode GNS3 intègre des fonctionnalités robustes. Testé selon la norme américaine MIL-STD-810G, il résiste aux chutes, aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Le boîtier est classé IP68, étanche à l'humidité et à la poussière.

Le Geode GNS3 continue d'offrir une connectivité flexible et peut être utilisé avec des appareils fonctionnant sur les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows, Android™ ou Apple®. Son design tout-en-un le rend compact pour une portabilité aisée. Il ne comporte qu'un seul bouton pour une utilisation facile. Le port USB-C permet le transfert de données et le chargement rapide, et un port d'antenne facilite l'utilisation d'une antenne externe, le cas échéant.

Les récepteurs à fréquence unique et multiples Geode GNS3 sont désormais disponibles auprès de Juniper Systems Limited et de nos revendeurs partenaires. Consultez notre page produits Geode pour plus d'informations.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah, aux États-Unis, et à Birmingham, au Royaume-Uni, Juniper Systems ( https://junipersys.com ) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, de récepteurs GNSS et de logiciels de cartographie, créant des solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines des transports ferroviaires, de la géomatique, de l'industrie, des sciences environnementales, de l'exploitation minière, des applications militaires, des applications ferroviaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01262a21-07c7-4e26-ad57-caf3f7db8d06/fr