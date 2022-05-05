FourKites在亚太地区推出通用预约管理器解决方案，以缓解供应链劳动力短缺问题和减少温室气体排放

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印度金奈, May 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球排名第一的实时供应链可视化平台 FourKites ®今天宣布在印度、澳大利亚和新西兰推出了其通用预约解决方案——Appointment Manager℠（预约管理器）。此项基于云的解决方案可帮助仓库、配送中心和制造设施在装货和收货时段高效协作，节省大量时间，改善日常运营和合作伙伴关系。此外，这一高度可配置的解决方案使托运人和承运人能够消除过长的现场停留时间，从而消除滞留费用，并显著减少碳排放。



设施调度管理对于托运人和承运人来说都是一项非常耗时的任务。根据FourKites的数据，承运人平均每天的滞留时间超过3小时，而预约管理器可提高设施效率，并将承运人的等待时间减少50%以上。预约管理器可针对个性化需求进行高度配置，让托运人和承运人实时协作，并允许承运人根据实时运输条件自行预订首选时间，从而可省去长达数小时的日常管理工作和容易出错的人工流程。

具体来说，预约管理器可提供以下好处：

劳动力优化 ：利用FourKites的 Dynamic ETA ® 提供最准确的抵达时间，各团队可以根据实时数据和预计到达时间变更来更好地分配劳动力和资源。

：利用FourKites的 提供最准确的抵达时间，各团队可以根据实时数据和预计到达时间变更来更好地分配劳动力和资源。 简化和符合承运人调度 ：预约管理器可创建托运人和承运人均可访问的单一预约层，简化沟通并促进协作。时间段由设施创建，以确保遵循首选调度、业务规则和特定商品需求。

：预约管理器可创建托运人和承运人均可访问的单一预约层，简化沟通并促进协作。时间段由设施创建，以确保遵循首选调度、业务规则和特定商品需求。 真正的端到端可视化 ：预约管理器由FourKites的实时供应链可视化数据提供支持，通过一个精简界面将可视化功能进一步扩展到设施中。通过FourKites，利益相关方可以获得关于货物的端到端全面视图，涵盖从发货点到帮助协调设施内活动的预测性洞见。

：预约管理器由FourKites的实时供应链可视化数据提供支持，通过一个精简界面将可视化功能进一步扩展到设施中。通过FourKites，利益相关方可以获得关于货物的端到端全面视图，涵盖从发货点到帮助协调设施内活动的预测性洞见。 减少承运人的滞留费用 ：通过优化调度，承运人基本上可消除现场滞留，帮助托运人避免滞留费用和货车在公路上排队造成的罚款。

：通过优化调度，承运人基本上可消除现场滞留，帮助托运人避免滞留费用和货车在公路上排队造成的罚款。 减少碳排放：预约管理器可促进调度和运营效率，从而极大地缩短承运人在装载现场消耗的时间，并消除大量的现场二氧化碳排放。



FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“我们很高兴能够将这款最简单、最灵活的预约应用程序扩展到亚太市场。这一开创性的解决方案有助于全球各地的托运人优化端到端可视化、效率和可持续性，并根据其业务需求的变化而迅速调整适应。我们非常高兴能在亚太地区推出专门针对当地设施需求而定制的预约管理器。”

关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的供应链可视化平台，将运输可视化扩展到装载现场、仓库、商店和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递运送到200个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）置信于FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites业务）

mvyridi@bigvalley.co

(650) 468-3263