FourKites 在亞太區推出通用 Appointment Manager 解決方案，以緩解供應鏈勞動力短缺的問題並減少溫室氣體排放

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印度清奈, May 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites ® 作為首個實時供應鏈可見性平台，今日宣佈已在印度、澳洲和新西蘭推出其通用預約管理器解決方案 Appointment Manager℠。該雲端解決方案可協助倉庫、分銷中心和製造設施高效在取貨和收貨時段方面協作，節省大量時間，並改善日常營運和合作夥伴關係。此外，可靈活配置的解決方案容許托運者和承運商消除現場多餘的停留時間，減少逗留費用，並顯著減少碳排放。



設施時間表管理對托運者和承運商來說都是十分浪費時間的工作。根據 FourKites 數據，承運商平均每天停留超過 3 小時，Appointment Manager 可改善設施的生產力，並將承運商等待時間縮短超過 50%。Appointment Manager 可針對個人化要求提供靈活配置，讓托運者和承運商能夠實時協作，並容許承運商根據實時運輸條件自行預訂首選時間，從而消除日常管理工作的大量時數和容易出錯的人工流程。

具體來說，Appointment Manager 提供以下優點：

優化勞動力 ：利用 FourKites 的 Dynamic ETA ® 提供最準確的到達時間，團隊可以根據實時數據和預期到達時間的變化，以更佳方式分配勞動力和資源。

：利用 FourKites 的 提供最準確的到達時間，團隊可以根據實時數據和預期到達時間的變化，以更佳方式分配勞動力和資源。 方便承運商預約的易用性和合規性 ：Appointment Manager 建立一個可供托運者和承運商存取的單一預訂層面，以簡化溝通並促進協作。時隙由設施建立，以確保遵從優先預約、業務規則和具體商品要求。

：Appointment Manager 建立一個可供托運者和承運商存取的單一預訂層面，以簡化溝通並促進協作。時隙由設施建立，以確保遵從優先預約、業務規則和具體商品要求。 真正的端到端可見性 ：Appointment Manager 由 FourKites 的實時供應鏈可見性數據支援，透過簡化的界面將可見性進一步擴展到設施。透過 FourKites，利益相關者可從發貨點獲得全面的端到端觀點，以取得預測分析，有助設施進行策劃活動。

：Appointment Manager 由 FourKites 的實時供應鏈可見性數據支援，透過簡化的界面將可見性進一步擴展到設施。透過 FourKites，利益相關者可從發貨點獲得全面的端到端觀點，以取得預測分析，有助設施進行策劃活動。 承運商停留成本減低 ：通過優化的安排，在現場停留的承運商可以幾乎消除，讓貨車可避免在公共道路上的停留費用和罰款。

：通過優化的安排，在現場停留的承運商可以幾乎消除，讓貨車可避免在公共道路上的停留費用和罰款。 減少碳排放：由 Appointment Manager 推動的預約和營運效率可減少承運商在工場中的時數，並可消除大量的實地二氧化碳排放。



FourKites 創始人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「我們很高興能將最簡單、最靈活的預約預訂應用程式擴展至亞太區市場。這個突破性的解決方案可幫助全球的客戶優化端到端的可見度、效率和可持續性，並可隨著業務需要的變化迅速作出調整。我們很高興能在亞太區推出 Appointment Manager，特別致力符合當地設施的需求。」

關於 FourKites

FourKites® 是世界上排名第一的供應鏈可見性平台，將可見性從運輸延伸到工場、倉庫、商店等。FourKites 每日為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋超過 200 個國家／地區，結合即時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均信賴 FourKites 來改變他們的業務及創建更敏捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

傳媒聯絡人：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

電郵： mvyridi@bigvalley.co

電話：(650) 468-3263